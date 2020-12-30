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Мясная закуска на праздничный стол, рецепт который повторяю несколько лет / Вкуснее любой колбасы

Мясная закуска на праздничный стол, рецепт который повторяю несколько лет / Вкуснее любой колбасы

Мясная закуска на праздничный стол, рецепт который повторяю несколько лет / Вкуснее любой колбасы

Сегодня готовим украшение стола, большой и вкусный кусок мяса! Покажу и расскажу, как я запекаю мясо на праздничный стол. Можно подавать горячим и охоложенным, одинаково вкусно!

Рецепт:

  • свиная корейка 1,2 кг
  • соль 1 ч.лож (с горкой)
  • черный перец 1 ч.лож
  • чеснок сушеный 1 ч.лож
  • имбирь сушеный 1 ч.лож
  • тимьян
  • начинка:
  • грецкий орех 70 гр
  • лук 1 шт
  • яблоко 1 шт
  • яйцо 1 шт
  • сухари 3-4 ст.лож
  • зелень петрушки
  • молоко 30 мл
  • соль, черный перец по вкусу

 

Подготовленный кусок мяса (помыл и просушил бумажными полотенцами) надрезаем по всей длине. Не до конца, должны получится прорези-кармашки. Для этого рецепта я использую свиную корейку.

Мясная закуска на праздничный стол, рецепт который повторяю несколько лет / Вкуснее любой колбасы

Соединяем сухие специи (чеснок, имбирь, черный перец). Добавляем соль и у меня есть свежий тимьян (растет в горшке на подоконнике). Обсыпаем мясо со всех сторон, стараемся даже втереть все специи. После чего убираем наш кусочек на несколько часов (можно даже на ночь в холодильник или балкон).

Мясная закуска на праздничный стол, рецепт который повторяю несколько лет / Вкуснее любой колбасы

Когда мясо промаринуется, отдохнет и немного созреет, займемся начинкой. Орехи, петрушку измельчаем. Лук нарезаем мелким кубиком, яблоко натрем на крупной терке. Сюда же добавляем яйцо, сухари, соль, перец и немного молока (30 мл), все хорошо перемешиваем.

Кстати еще я добавил острый перец, натер на терке замороженный (добавляйте по вкусу).

Мясная закуска на праздничный стол, рецепт который повторяю несколько лет / Вкуснее любой колбасы

Каждый разрез наполняем начинкой. Обвязываем фаршированный кусок кухонным шпагатом и отправляем в духовку. Первые 15 минут запекаем при 200 градусах. После чего уменьшаем температуру до 160 и готовим еще минут 40-45.

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Важно после духовки, накрыть мясо фольгой и дать ему немного отдохнуть (15-30 минут). Подавать можно горячим или когда полностью остынет нарезать, как мясную нарезку (тоненько). Вкусное мясо, классная начинка и выглядит очень празднично!

Готовьте на здоровье!

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.

 

 

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