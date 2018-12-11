10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение 

Чтобы украсить новогодний стол, не нужно много времени и сил. Элементами декора могут стать даже несложные закуски. Блюда в виде снеговиков, новогодних елок, мультяшных животных создадут особую атмосферу волшебства и уюта в вашем доме.Таким вкусным украшениям будут рады не только дети, но и взрослые.
Мы решили поделиться с вами рецептами нескольких простых лакомств, которые просто сногсшибательно выглядят.
1. Поросята из яиц
Ингредиенты:
- Листья салата
- Яйца
- Морковь
- Перец-горошек
- Болгарский перец
Приготовление:
Чтобы прикрепить ушки и пятачки из морковки и глаза, сделайте небольшие надрезы ножом в яйце.
2. Рождественская елка с сыром и виноградом
Ингредиенты:
- Твердый сыр
- Виноград
- Манго
Приготовление:
Просто сложите ингредиенты слоями в форме елочки. Состав можно менять на ваш вкус.
3. Мандарины в шоколаде с солью
Ингредиенты:
- Мандарины
- Шоколад
- Морская или обычная соль
Приготовление:
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.
Перед тем как обмакивать в него мандариновые дольки, дайте им подсохнуть.
Посолите и отправьте в холодильник.
4. Закуска к шампанскому
Ингредиенты:
- Клубника
- Банан
- Маршмеллоу
Приготовление:
Вставьте зубочистку — и яркие новогодние шапочки готовы.
5. Банановые роллы с «Нутеллой»
Ингредиенты:
- Лаваш
- Бананы
- Шоколадная паста «Нутелла»
- Быстро и легко. Вместо лаваша можно использовать блины.
6. Елка из авокадо и красной икры
Ингредиенты:
- Авокадо
- Красная икра
Авокадо отлично сочетается с икрой по вкусу.
7. Новогодние бутерброды
Ингредиенты:
- Хлеб
- Зелень
- Красный помидор или красный перец
- Плавленый или творожный сыр — по вкусу
Даже обычные бутерброды можно превратить в украшение стола.
8. Кексы «Лось Рудольф»
Ингредиенты:
- Шоколадные кексы
- Шоколад
- Сахарная пудра
- Жирные сливки
- Крендельки
- Круглое печенье небольшого размера
- Крем
- M&M’s
Приготовление:
Растопить шоколад и смешать его со сливками и сахарной пудрой. Обмазать получившейся глазурью каждый кекс.
Выложить на поверхности кексов мордочку животного. Глаза лося можно сделать из белого крема или белых шоколадных капелек.
Дать десерту подсохнуть.
9. Снеговики из сыра
Ингредиенты:
- Сыр твердый («российский», гауда)
- Брынза (или творожный сыр)
- Чеснок
- Морковь
- Кокосовая стружка
- Перец черный горошком
Приготовление:
Натрите сыр, брынзу и чеснок. Перемешайте.
Для изготовления одного снеговика скатайте из полученной смеси 2 шарика разных размеров. Поместите их в морозильную камеру на 15 минут.
Обваляйте шарики в кокосовой стружке. Соедините их зубочистками и украсьте по своему усмотрению.
10. Порционные десерты для гостей
Ингредиенты:
- Конфеты M&M’s
- Кексы или пирожные
Сверху украсьте кремом.
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