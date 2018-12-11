10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение 

Чтобы украсить новогодний стол, не нужно много времени и сил. Элементами декора могут стать даже несложные закуски. Блюда в виде снеговиков, новогодних елок, мультяшных животных создадут особую атмосферу волшебства и уюта в вашем доме.Таким вкусным украшениям будут рады не только дети, но и взрослые.

Мы решили поделиться с вами рецептами нескольких простых лакомств, которые просто сногсшибательно выглядят.

1. Поросята из яиц

Чтобы прикрепить ушки и пятачки из морковки и глаза, сделайте небольшие надрезы ножом в яйце.

2. Рождественская елка с сыром и виноградом

Просто сложите ингредиенты слоями в форме елочки. Состав можно менять на ваш вкус.

3. Мандарины в шоколаде с солью

Посолите и отправьте в холодильник.

Перед тем как обмакивать в него мандариновые дольки, дайте им подсохнуть.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.

4. Закуска к шампанскому

5. Банановые роллы с «Нутеллой»

6. Елка из авокадо и красной икры

Авокадо отлично сочетается с икрой по вкусу.

7. Новогодние бутерброды

Даже обычные бутерброды можно превратить в украшение стола.

8. Кексы «Лось Рудольф»

Выложить на поверхности кексов мордочку животного. Глаза лося можно сделать из белого крема или белых шоколадных капелек.

Растопить шоколад и смешать его со сливками и сахарной пудрой. Обмазать получившейся глазурью каждый кекс.

9. Снеговики из сыра

Ингредиенты:

Сыр твердый («российский», гауда)

Брынза (или творожный сыр)

Чеснок

Морковь

Кокосовая стружка

Перец черный горошком

Приготовление:

Натрите сыр, брынзу и чеснок. Перемешайте.

Для изготовления одного снеговика скатайте из полученной смеси 2 шарика разных размеров. Поместите их в морозильную камеру на 15 минут.

Обваляйте шарики в кокосовой стружке. Соедините их зубочистками и украсьте по своему усмотрению.