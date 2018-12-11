БУДЕТ ВКУСНО!

129 998 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • seawife2007 ОЛЬГА
    "..холодный варёный картофель и как правило большинство хозяек просто его выбрасывают"))))Это Не хозяйки.Очень вкусное блю...
  • Евлампий Суходрищев
    Похоже, что за последние лет 60 ничего не изменилось.Мой любимый мясно...
  • Елена Шувалова
    В первом рецепте 100 мл соевого соуса на одну грудку?15 рецептов самых...

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение

Чтобы украсить новогодний стол, не нужно много времени и сил. Элементами декора могут стать даже несложные закуски. Блюда в виде снеговиков, новогодних елок, мультяшных животных создадут особую атмосферу волшебства и уюта в вашем доме.Таким вкусным украшениям будут рады не только дети, но и взрослые.

Мы решили поделиться с вами рецептами нескольких простых лакомств, которые просто сногсшибательно выглядят.

1. Поросята из яиц

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение 

Ингредиенты:

  • Листья салата
  • Яйца
  • Морковь
  • Перец-горошек
  • Болгарский перец

Приготовление:

Чтобы прикрепить ушки и пятачки из морковки и глаза, сделайте небольшие надрезы ножом в яйце.

2. Рождественская елка с сыром и виноградом

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение

Ингредиенты:

  • Твердый сыр
  • Виноград
  • Манго

Приготовление:

Просто сложите ингредиенты слоями в форме елочки. Состав можно менять на ваш вкус.

3. Мандарины в шоколаде с солью

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение

Ингредиенты:

  • Мандарины
  • Шоколад
  • Морская или обычная соль

Приготовление:

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке.

Перед тем как обмакивать в него мандариновые дольки, дайте им подсохнуть.

Посолите и отправьте в холодильник.

4. Закуска к шампанскому

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение

Ингредиенты:

  • Клубника
  • Банан
  • Маршмеллоу

Приготовление:

Вставьте зубочистку — и яркие новогодние шапочки готовы.

5. Банановые роллы с «Нутеллой»

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение

Ингредиенты:

  • Лаваш
  • Бананы
  • Шоколадная паста «Нутелла»
  • Быстро и легко. Вместо лаваша можно использовать блины.

6. Елка из авокадо и красной икры

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение

Ингредиенты:

  • Авокадо
  • Красная икра

Авокадо отлично сочетается с икрой по вкусу.

7. Новогодние бутерброды

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение

Ингредиенты:

  • Хлеб
  • Зелень
  • Красный помидор или красный перец
  • Плавленый или творожный сыр — по вкусу

Даже обычные бутерброды можно превратить в украшение стола.

8. Кексы «Лось Рудольф»

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение

Ингредиенты:

  • Шоколадные кексы
  • Шоколад
  • Сахарная пудра
  • Жирные сливки
  • Крендельки
  • Круглое печенье небольшого размера
  • Крем
  • M&M’s

Приготовление:

Растопить шоколад и смешать его со сливками и сахарной пудрой. Обмазать получившейся глазурью каждый кекс.

Выложить на поверхности кексов мордочку животного. Глаза лося можно сделать из белого крема или белых шоколадных капелек.

Дать десерту подсохнуть.

9. Снеговики из сыра

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение

Ингредиенты:

  • Сыр твердый («российский», гауда)
  • Брынза (или творожный сыр)
  • Чеснок
  • Морковь
  • Кокосовая стружка
  • Перец черный горошком

Приготовление:

Натрите сыр, брынзу и чеснок. Перемешайте.

Для изготовления одного снеговика скатайте из полученной смеси 2 шарика разных размеров. Поместите их в морозильную камеру на 15 минут.

Обваляйте шарики в кокосовой стружке. Соедините их зубочистками и украсьте по своему усмотрению.

10. Порционные десерты для гостей

10 простых новогодних закусок, которые одним своим видом создадут праздничное настроение

Ингредиенты:

  • Конфеты M&M’s
  • Кексы или пирожные

Сверху украсьте кремом.

Ссылка на первоисточник
Вкусные новостиновогодние рецептыЗакускиПудрадесертыкулинария
38
Обсудить
Уход за газоном
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Уход за газоном

Читать
ВИннЕГРЕТ С ПЕРЦЕМ 45
Материал, выбранный редакторами МиртесенСмехотерапия

ВИннЕГРЕТ С ПЕРЦЕМ 45

Сосед портит жизнь
Материал, выбранный редакторами Миртесен5МИНУТКА

Сосед портит жизнь

Как самостоятельно и дешево убрать царапины на стеклах машины
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Как самостоятельно и дешево убрать царапины на стеклах машины

Как сказать по-английски "у меня дома" и "в гостях"?
Материал, выбранный редакторами МиртесенТвой English

Как сказать по-английски "у меня дома" и "в гостях"?

Многолетний садовый цветок Колокольчик (Campanula)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Многолетний садовый цветок Колокольчик (Campanula)

Два-в-одном, или Секрет пяльцев от Jessica Long
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Два-в-одном, или Секрет пяльцев от Jessica Long

Садовые арки: идеи использования арок на даче
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

Садовые арки: идеи использования арок на даче

Идея для дачи: как сделать простейший колесный бороздовик
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Идея для дачи: как сделать простейший колесный бороздовик

Капремонт фасада дома по Маршала Геловани провели на 23 года раньше запланированного
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Капремонт фасада дома по Маршала Геловани провели на 23 года раньше запланированного

Семена чиа: свойства и практическое приминение
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Семена чиа: свойства и практическое приминение

Современный дом с необычной архитектурой и бассейном в Мельбурне
Материал, выбранный редакторами МиртесенДизайн и дом

Современный дом с необычной архитектурой и бассейном в Мельбурне

Домик Петра открыли для посетителей, несмотря на реставрацию
Материал, выбранный редакторами Миртесен78.ru

Домик Петра открыли для посетителей, несмотря на реставрацию

Самые нежные и сочные котлеты, которые можно приготовить из говядины!
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Самые нежные и сочные котлеты, которые можно приготовить из говядины!

7 примеров дизайнерских шедевров своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенДекоративное королевство

7 примеров дизайнерских шедевров своими руками

Как вернуть белизну пластику вязальной машины
Материал, выбранный редакторами МиртесенMoyAvtoDom

Как вернуть белизну пластику вязальной машины

Отличные собачьи будки
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

Отличные собачьи будки

Всё сама: уютная дача в Швеции, которую хозяйка отреставрировала самостоятельно
Материал, выбранный редакторами МиртесенКвартира, дом, дача

Всё сама: уютная дача в Швеции, которую хозяйка отреставрировала самостоятельно

Цветочный плетеный коврик из ниток своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСамоделкино

Цветочный плетеный коврик из ниток своими руками

Муж сначала поддержал: «Увольняйся!», а потом устроил скандал: «Я устал в одиночку тащить тунеядку!»
Материал, выбранный редакторами МиртесенИ ПРО ЭТО

Муж сначала поддержал: «Увольняйся!», а потом устроил скандал: «Я устал в одиночку тащить тунеядку!»

В России возник дефицит строительной древесины
Материал, выбранный редакторами МиртесенСтрана и люди

В России возник дефицит строительной древесины

Как самостоятельно и очень дешево убрать царапины на стеклах машины
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Как самостоятельно и очень дешево убрать царапины на стеклах машины

Снаряд ВСУ разорвался в комнате жилого дома в Донецке
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Снаряд ВСУ разорвался в комнате жилого дома в Донецке

как вырастить свеклу
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше СМИ

как вырастить свеклу

Как получить богатый урожай картошки: способ американских агрономов
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Как получить богатый урожай картошки: способ американских агрономов

15 красивых и неприхотливых многолетников для сада
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

15 красивых и неприхотливых многолетников для сада

Новосибирец выпустит мобильное приложение для соседей
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Новосибирец выпустит мобильное приложение для соседей

Что россиянам можно строить на дачном участке?
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовости: Севастополь, Крым, Россия

Что россиянам можно строить на дачном участке?

Русская боевая ладья
Материал, выбранный редакторами МиртесенДрузья

Русская боевая ладья

1
Гигантские двери для бункеров и хранилищ
Материал, выбранный редакторами МиртесенКвартира, дом, дача

Гигантские двери для бункеров и хранилищ

Как сделать вертикальный прижим для столярных работ
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Как сделать вертикальный прижим для столярных работ

Маникюр половинки — тренд, завоевавший популярность своей простотой (55+ горячих идей)
Материал, выбранный редакторами МиртесенКрасотка

Маникюр половинки — тренд, завоевавший популярность своей простотой (55+ горячих идей)

Как вырастить хорошую и здоровую морковь: советы по уходу от посева до урожая
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше СМИ

Как вырастить хорошую и здоровую морковь: советы по уходу от посева до урожая

Кать… Это что ОН? – спросила Алёнка у меня почти одними губами. Я посмотрела на Алёнку. - Да, он. Мой мажор.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВанилла SU

Кать… Это что ОН? – спросила Алёнка у меня почти одними губами. Я посмотрела на Алёнку. - Да, он. Мой мажор.

Лучшее решение для сада — деревянная садовая дорожка
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Лучшее решение для сада — деревянная садовая дорожка

Многолетний садовый цветок Книфофия (Kniphofia)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Многолетний садовый цветок Книфофия (Kniphofia)

88-летний мужчина нарисовал 365 картин за год пандемии в пансионате
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

88-летний мужчина нарисовал 365 картин за год пандемии в пансионате

Веранда в пасти и другие прелести дома в Мексике, который выглядит как гигантский змей
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Веранда в пасти и другие прелести дома в Мексике, который выглядит как гигантский змей

Сморчки с жареной картошкой в сливках. Суп с сморчками .Польза сморчков.
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

Сморчки с жареной картошкой в сливках. Суп с сморчками .Польза сморчков.

Борьба с насекомыми: как самостоятельно сделать летний омыватель для стекол
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Борьба с насекомыми: как самостоятельно сделать летний омыватель для стекол

Пассатижи VS плоскогубцев: в чем разница между инструментами
Материал, выбранный редакторами МиртесенПропорции счастья

Пассатижи VS плоскогубцев: в чем разница между инструментами

Картина дня

наверх