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Закуска из болгарского перца

Закуска из болгарского перца

Если вы любите болгарский перец, этот рецепт вам обязательно придется по вкусу. Сочный мясистый перец, фаршированный сырной начинкой и вареным яйцом, получается очень вкусным и ароматным. Для рецепта выбирайте крупные мясистые плоды, чтобы вовнутрь перца поместилась начинка и вареное куриное яйцо. Чтобы закуска из болгарского перца выглядела еще наряднее, можно использовать овощи разных цветов. Перец можно нафаршировать заранее и хранить в холодильнике. Тогда перед приходом гостей останется лишь нарезать болгарский перец: закуска на стол готова! Рецепт достаточно простой и быстрый, следуйте пошаговой инструкции и у вас все получится.

Закуска из болгарского перца

Ингредиенты:

  • болгарский перец - 2 шт.;
  • плавленый сыр - 100 г;
  • куриные яйца - 2 шт.;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • майонез - 2 ст. л.;
  • свежий укроп - 1 пучок.

Готовим закуску из болгарского перца:

Плавленый сыр измельчим на терке с крупным полотном.

Закуска из болгарского перца

Добавим к твердому сыру мелко порубленную зелень укропа и пропущенный через пресс зубчик чеснока.

Закуска из болгарского перца

Заправим сырную смесь небольшим количеством майонеза. Тщательно перемешаем, добиваясь однородной консистенции.

Закуска из болгарского перца

Болгарский перец помоем, отрежем верхнюю часть с плодоножкой, аккуратно удалим семенную коробку. Напомним подготовленный перец сырной начинкой, оставляя середину пустой.

Нам необходимо максимально плотно выложить начинкой дно и бока перца, оставляя место для вареного яйца.

Закуска из болгарского перца

Яйца сварим вкрутую, остудим, очистим от скорлупы. Внутрь каждого перца поместим вареное яйцо. Заполним свободные места оставшейся начинкой.

Закуска из болгарского перца

Отправим фаршированный перец в холодильник минимум на 2 часа. Спустя указанное время острым ножом разрежем на порционные кусочки толщиной 1 см перец болгарский. Праздничная закуска готова!

Приятного аппетита!

Закуска из болгарского перца

 

 

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