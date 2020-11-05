Если вы любите болгарский перец, этот рецепт вам обязательно придется по вкусу. Сочный мясистый перец, фаршированный сырной начинкой и вареным яйцом, получается очень вкусным и ароматным. Для рецепта выбирайте крупные мясистые плоды, чтобы вовнутрь перца поместилась начинка и вареное куриное яйцо. Чтобы закуска из болгарского перца выглядела еще наряднее, можно использовать овощи разных цветов. Перец можно нафаршировать заранее и хранить в холодильнике. Тогда перед приходом гостей останется лишь нарезать болгарский перец: закуска на стол готова! Рецепт достаточно простой и быстрый, следуйте пошаговой инструкции и у вас все получится.

Ингредиенты:

болгарский перец - 2 шт.;

плавленый сыр - 100 г;

куриные яйца - 2 шт.;

чеснок - 1 зубчик;

майонез - 2 ст. л.;

свежий укроп - 1 пучок.

Готовим закуску из болгарского перца:

Плавленый сыр измельчим на терке с крупным полотном.

Добавим к твердому сыру мелко порубленную зелень укропа и пропущенный через пресс зубчик чеснока.

Заправим сырную смесь небольшим количеством майонеза. Тщательно перемешаем, добиваясь однородной консистенции.

Болгарский перец помоем, отрежем верхнюю часть с плодоножкой, аккуратно удалим семенную коробку. Напомним подготовленный перец сырной начинкой, оставляя середину пустой.

Нам необходимо максимально плотно выложить начинкой дно и бока перца, оставляя место для вареного яйца.

Яйца сварим вкрутую, остудим, очистим от скорлупы. Внутрь каждого перца поместим вареное яйцо. Заполним свободные места оставшейся начинкой.

Отправим фаршированный перец в холодильник минимум на 2 часа. Спустя указанное время острым ножом разрежем на порционные кусочки толщиной 1 см перец болгарский. Праздничная закуска готова!

Приятного аппетита!