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Ленивые булочки

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Если захотелось вкусной выпечки к чаю, а возиться долго у плиты нет желания, выручит рецепт ленивых булочек. Готовятся они очень быстро. Пока булочки выпекаются, можно заварить свежий чай. Делюсь!

Описание приготовления:

Ленивые булочки готовятся из бездрожжевого теста с добавлением яблок. Получаются мягкими с тонкой, хрустящей корочкой. Чтобы выпечка вас порадовала вкусом, при замесе теста, добавляйте муку частями. Так как она имеет разную клейковину, ее может понадобиться больше или меньше. Ориентируйтесь на густую, не льющуюся, вязкую консистенцию. Тесто должно хорошо держаться на ложке.

Ингредиенты:

  • Яйца  — 1 Штука
  • Сахар  — 50 Грамм (+ для посыпки булочек по вкусу)
  • Маргарин  — 50 Грамм (или сливочное масло)
  • Молоко  — 100 Миллилитров
  • Мука пшеничная  — 240 Грамм
  • Сода  — 1 Чайная ложка (или 2 ч.л. разрыхлителя для теста)
  • Яблоко  — 2 Штуки (небольшие)
  • Корица  — По вкусу

Количество порций: 3

Ленивые булочки

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Ленивые булочки

Растопите маргарин. Охладите.

Ленивые булочки

В чаше соедините яйцо и 50 грамм сахара. Взбейте миксером в пышную пену.

Ленивые булочки

Во взбитую, яичную массу добавьте растопленный маргарин, молоко. Еще раз хорошо взбейте.

Ленивые булочки

Добавьте муку, соду. На медленной скорости замесите миксером тесто.

Ленивые булочки

Тесто получится густым и вязким.

Ленивые булочки

Яблоки очистите от семенной коробочки и кожуры. Нарежьте кубиками, ориентировочно размером около 1-1,5 см.

Ленивые булочки

Нарезанные яблоки добавьте в тесто. С помощью ложки вмешайте яблоки.

Ленивые булочки

Застелите противень бумагой для выпечки. Разложите тесто ложкой, формуя округлую булочку. На одну булочку — одна столовая ложка с верхом теста. Смешайте желаемой количество корицы и сахара. Присыпьте верх булочек. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Учитывайте особенности своей духовки!

Ленивые булочки

По истечении времени достаньте противень из духовки. Готовые булочки будут золотистого цвета и легко сниматься с листа.

Ленивые булочки

Ленивые булочки подавайте слегка теплыми или полностью охлажденными.

Ленивые булочки

Приятного аппетита!

 

 

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сладкая выпечка
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