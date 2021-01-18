Если захотелось вкусной выпечки к чаю, а возиться долго у плиты нет желания, выручит рецепт ленивых булочек. Готовятся они очень быстро. Пока булочки выпекаются, можно заварить свежий чай. Делюсь!

Описание приготовления:

Ленивые булочки готовятся из бездрожжевого теста с добавлением яблок. Получаются мягкими с тонкой, хрустящей корочкой. Чтобы выпечка вас порадовала вкусом, при замесе теста, добавляйте муку частями. Так как она имеет разную клейковину, ее может понадобиться больше или меньше. Ориентируйтесь на густую, не льющуюся, вязкую консистенцию. Тесто должно хорошо держаться на ложке.

Ингредиенты:

Яйца — 1 Штука

Сахар — 50 Грамм (+ для посыпки булочек по вкусу)

Маргарин — 50 Грамм (или сливочное масло)

Молоко — 100 Миллилитров

Мука пшеничная — 240 Грамм

Сода — 1 Чайная ложка (или 2 ч.л. разрыхлителя для теста)

Яблоко — 2 Штуки (небольшие)

Корица — По вкусу

Количество порций: 3

Подготовьте необходимые ингредиенты.

Растопите маргарин. Охладите.

В чаше соедините яйцо и 50 грамм сахара. Взбейте миксером в пышную пену.

Во взбитую, яичную массу добавьте растопленный маргарин, молоко. Еще раз хорошо взбейте.

Добавьте муку, соду. На медленной скорости замесите миксером тесто.

Тесто получится густым и вязким.

Яблоки очистите от семенной коробочки и кожуры. Нарежьте кубиками, ориентировочно размером около 1-1,5 см.

Нарезанные яблоки добавьте в тесто. С помощью ложки вмешайте яблоки.

Застелите противень бумагой для выпечки. Разложите тесто ложкой, формуя округлую булочку. На одну булочку — одна столовая ложка с верхом теста. Смешайте желаемой количество корицы и сахара. Присыпьте верх булочек. Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Учитывайте особенности своей духовки!

По истечении времени достаньте противень из духовки. Готовые булочки будут золотистого цвета и легко сниматься с листа.

Ленивые булочки подавайте слегка теплыми или полностью охлажденными.

Приятного аппетита!