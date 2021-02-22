Вкуснейший паприкаш с курицей: секреты традиционного венгерского блюда

Если вы любите куриное мясо и частенько экспериментируете с разными добавками и соусами, то наверняка уже готовили что-то похожее на паприкаш. Это традиционное венгерское блюдо получается очень вкусным — нежная курочка со сливочной подливкой и овощами. Технология его приготовления простая, не требует много времени и трат на продукты, но некоторые важные нюансы все же стоит знать. Например, вам обязательно понадобится сметана и паприка, без этих двух ингредиентов получится простое рагу, а вот с ними — уже паприкаш. Подробнее о том, как приготовить классическое венгерское блюдо, читайте в статье.

Чтобы паприкаш был настоящим

Исторические факты свидетельствуют о том, что аппетитное блюдо с белым мясом готовили еще венгерские пастухи-кочевники и использовали для этого котлы. Как и сытное мясное рагу, паприкаш варили на костре, добавляя в него привычные специи и доступные продукты.

Итак, что обязательно понадобится для традиционного паприкаша по-венгерски? В первую очередь белое мясо — курица, телятина, ягнятина, рыба. А вот свинина, говядина, баранина, мясо гуся, утки или дичь не подойдет. Также для этого блюда лучше не использовать жирное мясо, ведь, как писал венгерский ресторатор Карл Гундель, «паприкаш — это диетический подход к еде».

Следующий ингредиент — сметана. Она должна быть свежей, с нежным сливочным вкусом и ни в коем случае не кислой. Особенно это важно, если готовим паприкаш из курицы или рыбы. Иногда сметану заменяют жирными сливками, что вполне допустимо.

Третий компонент, от которого и происходит название блюда, — это ароматная молотая паприка. Именно она придает соусу красный оттенок. В Венгрии не принято добавлять в паприкаш помидоры, а вот в Австрии, Румынии, Болгарии можно встретить и другие рецепты.

Конечно, паприкаш — это не просто тушеное мясо, это еще и вкус овощей, поэтому важно, чтобы они были сочными и ароматными. В условиях шопинга у дома трудно представить, что все продукты будут биологическими и вкусными, как с грядки у бабушки. Но это не мешает пробовать и экспериментировать.

Предлагаем начать с бюджетного и быстрого варианта — паприкаша из курицы. Подойдет филе или ножки — что есть в наличии. Если будут участки мяса с жиром, срежьте его и приступайте к готовке.

Классический паприкаш из курицы по-венгерски

Паприкаш с курицей можно приготовить в сковороде, в кастрюле или сотейнике, в мультиварке. При этом практически ничего не меняется, просто нужно рассчитывать, чтобы все продукты поместились в емкость. Важно использовать посуду с толстым дном, что защитит блюдо от пригорания.

Ингредиенты:

куриное филе — 1 кг

сметана — 250 г

репчатый лук — 2 шт.

болгарский перец — 3 шт.

чеснок — 5 зубчиков

куриный бульон — 1 стакан

оливковое масло — 3 ст. л.

молотая паприка — 3 ст. л.

пшеничная мука — 1 ст. л.

черный перец молотый — по вкусу

соль — по вкусу

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте на кусочки средней величины. Измельчите репчатый лук и чеснок, болгарский перец очистите и нарежьте соломкой или квадратиками. Обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета куриное филе, посолите и поперчите в процессе. Далее выложите мясо в миску, а в сковороде продолжите приготовление блюда. На оставшемся масле обжарьте лук, добавьте болгарский перец и продолжайте обжаривать на небольшом огне. Добавьте к овощам чеснок и паприку, хорошо перемешайте. Если сковорода с низкими стенками, переложите все в сотейник или кастрюлю. Влейте куриный бульон или используйте просто очищенную воду. Доведите до кипения и положите к овощам ранее обжаренную курицу. Накройте емкость крышкой и тушите мясо 10–15 минут. Время приготовления зависит от величины кусочков. Если вместо филе вы используете куриные ножки, увеличьте время. Аккуратно смешайте сметану с мукой, чтобы не было комочков, и добавьте ее к курице. Посолите и поперчите блюдо по вкусу. Перемешайте. Тушите куриный паприкаш еще 5–7 минут и снимайте с огня.

С чем подавать паприкаш?

В качестве гарнира к паприкашу подойдет практически все. Можно отталкиваться от личных предпочтений или сделать несколько вариантов, если ожидаете гостей. А чтобы подать паприкаш с курицей именно так, как это делают в аутентичных ресторанах Будапешта, вам понадобится зеленый салат или тархоня — традиционные макаронные изделия, популярные в Венгрии, Австрии, Словакии.

А вы уже пробовали это аппетитное блюдо? Возможно, отведали его в путешествии или готовили дома? Поделитесь впечатлениями!