Рулетики из сельди - холодная закуска

В этой закуске отлично сочетается слабосоленая сельдь с сыром и огурцом, и все отлично дополняет ломтик черного хлеба

Состав: Сельдь слабосоленая - 1 шт. Сыр Филадельфия - 100 гр. Луковица красная - 1 шт. Огурцы маринованные - 3 шт. Хлеб Бородинский - 5 ломтиков. Дижонская горчица - 30 гр. Соль, сахар, укроп.

1. Сельдь почистить, выпотрошить, разделать на филе.

2. Лук нарезать полукольцами, замариновать. Оставить на 20 минут.

3. На каждом филе со стороны хребта сделать надрезы, раскрывая его как книжку.

3. Филе выложить на пищевую пленку, формируя прямоугольник.

4. Затем филе смазать сливочным сыром. С лука слить маринад, обсушить и выложить поверх сыра.

5. Огурцы нарезать соломкой, выложить на лук. Сверху посыпать нарезанным укропом.

7. Свернуть сельдь в рулет и убрать на пару часов в холодильник. Затем достать рулет, нарезать и подавать на кусочках черного хлеба, сверху украсить дижонской горчицей.