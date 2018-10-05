Грибы по корейски - интересные идеи приготовления пикантной азиатской закуски

Грибы по-корейски - пряная маринованная закуска, демонстрирующая тенденции азиатской кулинарии. Это значит, что она проста в приготовлении и, помимо основных компонентов, включает в свой состав овощи, специи, пряности и разнообразные кисло-сладкие маринады, придающие блюду тонкий аромат, пикантность и характерный вкус.
Как приготовить грибы по-корейски?
Грибы по-корейски в домашних условиях готовятся очень просто. Весь процесс состоит в том, что грибы предварительно отвариваются и смешиваются с кисло-сладким маринадом, состоящим из масла, уксуса, сахара, соли и перца. По желанию, в смесь добавляют лук, чеснок и натертую морковь, ставят блюдо под гнет и убирают в холодильник на сутки.
- Маринованные грибы по-корейски можно приготовить как из парниковых грибов (шампиньонов и вешенок), так из лесных (белых, опят или лисичек). Для приготовления парниковые грибы проваривают 10 минут, а лесные - 40 минут.
- Не менее вкусные грибы по-корейски получаются из сушеных экземпляров, которые предварительно замачивают на 6 часов и варят не более 10 минут.
- Хранить закуску в холоде можно только 5 дней.
«Хе» из грибов по-корейски - рецепт
Грибы по-корейски - рецепт, позволяющий приготовить популярные азиатские закуски.Среди последних салат «Хе» приобрел известность благодаря простоте и скорости приготовления. В процессе готовки грибы проваривают, заправляют пряностям и заливают горячим маслом (отличным проводником для маринада), поэтому блюдо подается к столу всего за 40 минут.
Ингредиенты:
- вешенки - 900 г;
- лук - 2 шт.;
- острый перец - 1/2 шт.;
- пучок кинзы - 1 шт.;
- зубок чеснока - 6 шт.;
- масло - 600 мл;
- уксус - 60 мл;
- соевый соус - 40 мл;
- сахар - 40 г;
- вода - 1,5 л.
Приготовление
- Проварите грибы 10 минут и откиньте на дуршлаг.
- Смешайте с зеленью, перцем, чесноком и луком.
- Добавьте уксус, соевый соус, сахар, залейте кипящим маслом и перемешайте.
- Отправьте в холодильник на 30 минут.
Салат из древесных грибов по-корейски
Древесные грибы по-корейски соответствуют принципам азиатской философии, призывающей к полезной еде. Древесный гриб - диетический продукт, превосходящий по содержанию белка и минералов даже мясо, поэтому блюда из него богаты витаминами и вкусны. Правда, приобретается он только сушеным, а потому перед готовкой его нужно замочить.
Ингредиенты:
- сушеные грибы - 50 г;
- лук - 1 шт.;
- вода - 500 мл;
- соль - 20 г;
- масло - 70 мл;
- уксус - 20 мл;
- молотый красный перец - 5 г.
Приготовление
- Залейте грибы горячей водой на час.
- Обжарьте в масле перец и лук.
- Соедините с грибами, приправьте уксусом и солью.
- Подавайте грибы по-корейски охлажденными.
Жареные грибы по-корейски - рецепт
Желающие разнообразить постное меню, могут приготовить грибы с морковью и луком по-корейски. Это легкое блюдо, исполненное в стиле стир-фрай, потрясет ароматом и хрустящей текстурой, сохраняющейся только при быстрой обжарке. Вначале сковороду необходимо хорошо прокалить и только потом приступать к готовке главных компонентов.
Ингредиенты:
- вешенки - 350 г;
- морковь - 1 шт.;
- лук - 1 шт.;
- имбирь - 20 г;
- острый перец - 1/2 шт.;
- масло - 60 мл;
- соевый соус - 40 мл;
- сахар - 10 г;
- уксус - 20 мл;
- кунжут - 10 г.
Приготовление
- Имбирь и перец обжарьте 3 минуты и удалите.
- Положите лук, морковь и грибы жарьте 5 минут.
- Добавьте соевый соус, уксус, сахар.
- Украсьте грибы жареные по-корейски кунжутом.
Острые грибы по-корейски
Грибы опята по-корейски - пикантная закуска «на один зубок». Маленькие, идеально «скроенные» опята, сочны, прекрасно сочетаются с острыми пряностями и кисло-сладкой заправкой, чем идеально подходят для приготовления блюд в азиатском стиле. Опята - лесные грибы, поэтому перед маринованием их проваривают 40 минут в подсоленной воде.
Ингредиенты:
- опята - 2 кг;
- вода - 1,5 л;
- морковь - 1 шт.;
- лук - 3 шт.;
- зубок чеснока - 6 шт.;
- острый перец - 1/2 шт.;
- соль - 40 г;
- сахар - 40 г;
- масло - 200 мл;
- уксус - 90 мл.
Приготовление
- Грибы варите 40 минут.
- Измельчите морковь, лук, перец и чеснок.
- Все компоненты заправьте маслом, уксусом и сахаром.
- Отправьте грибы острые по-корейски в холод на 6 часов.
Баклажаны с грибами по-корейски - рецепт
У многих хозяек грибы шампиньоны по-корейски - одна из любимых закусок. Этому есть объяснение: грибы безопасны, доступны, своей мясистостью схожи с баклажанами, поэтому часто соседствуют с ними. Баклажаны и грибы не нуждаются в длительной термообработке, что позволяет проварить их 10 минут в воде, заправить маринадом и охладить сутки.
Ингредиенты:
- баклажаны - 2 шт.;
- шампиньоны - 800 г;
- масло - 200 мл;
- уксус - 100 мл;
- сахар - 60 г;
- вода - 2 л;
- соль - 40 г;
- зубок чеснока - 4 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- лук - 1 шт.
Приготовление
- Кусочки баклажанов бланшируйте в воде 5 минут.
- Шампиньоны проварите 10 минут.
- Измельчите лук, чеснок, морковь.
- Заправьте все маслом, уксусом, приправами и настаивайте сутки.
Спаржа с грибами по-корейски
Любители современных решений могут добавить в грибы вешенки по-корейски соевую спаржу. Последняя, является популярным азиатским продуктом, приготовленным из высушенной пенки соевого молока и обладает всеми качествами сои. Вкусовые качества спаржи не выраженные и зависят только от маринада и приправ, что и идеально для данного блюда.
Ингредиенты:
- соевая спаржа - 250 г;
- вешенки - 250 г;
- вода - 2 л;
- морковь - 1 шт.;
- зубок чеснока - 3 шт.;
- уксус - 80 мл;
- масло - 60 мл;
- соевый соус - 40 мл.
Приготовление
- Замочите спаржу в 1 л воды на 3 часа. Отожмите и нарежьте.
- Шампиньоны проварите 15 минут.
- Морковь и чеснок измельчите.
- Смешайте все с уксусом, маслом и соусом и отставьте на 5 часов.
Коралловые грибы по-корейски
Морские грибы по-корейски потрясут даже искушенных гурманов. Этот экзотический продукт привлекает не только внешним сходством с морскими кораллами, но и необычным вкусом, не поддающимся описанию. Он не кислый, не соленый и не пресный, как у большинства грибов, а имеет легкую сладость, прекрасно подходящую для азиатского маринада.
Ингредиенты:
- сушеный морской гриб - 70 г;
- сладкий перец - 1 шт.;
- огурец - 1/2 шт.;
- уксус - 40 мл;
- зубок чеснока - 1 шт.;
- масло - 20 мл;
- вода - 1,5 л;
- соль - 20 г.
Приготовление
- Залейте гриб соленой водой на 20 минут, после - проварите 5 минут.
- Разрежьте на части, уберите несъедобное.
- Смешайте со всеми компонентами и маринуйте час.
Грибы по-корейски на зиму в банках
Грибы по-корейски на зиму пригодятся хозяйкам, желающим расширить привычный ассортимент закусок. Пикантные хрустящие грибы, в сочетании с острой морковью, луком и чесноком, станут отменным дополнением к картофелю, кашам и массе блюд популярных в холодные дни. Тем более что рецепт прост и отличается от предыдущих лишь процессом стерилизации.
Ингредиенты:
- вареные маслята - 3 кг;
- лук - 900 г;
- морковь - 500 г;
- головка чеснока - 2 шт.;
- масло - 250 мл;
- уксус - 150 мл;
- соль - 60 г;
- сахар - 120 г.
Приготовление
- Лук обжарьте и смешайте с морковью, чесноком и грибами.
- Заправьте специями.
- Стерилизуйте соленые грибы по-корейски 15 минут.
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