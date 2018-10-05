Грибы по корейски - интересные идеи приготовления пикантной азиатской закуски

Грибы по-корейски - пряная маринованная закуска, демонстрирующая тенденции азиатской кулинарии. Это значит, что она проста в приготовлении и, помимо основных компонентов, включает в свой состав овощи, специи, пряности и разнообразные кисло-сладкие маринады, придающие блюду тонкий аромат, пикантность и характерный вкус.

Как приготовить грибы по-корейски?

Грибы по-корейски в домашних условиях готовятся очень просто. Весь процесс состоит в том, что грибы предварительно отвариваются и смешиваются с кисло-сладким маринадом, состоящим из масла, уксуса, сахара, соли и перца. По желанию, в смесь добавляют лук, чеснок и натертую морковь, ставят блюдо под гнет и убирают в холодильник на сутки.

Маринованные грибы по-корейски можно приготовить как из парниковых грибов (шампиньонов и вешенок), так из лесных (белых, опят или лисичек). Для приготовления парниковые грибы проваривают 10 минут, а лесные - 40 минут. Не менее вкусные грибы по-корейски получаются из сушеных экземпляров, которые предварительно замачивают на 6 часов и варят не более 10 минут. Хранить закуску в холоде можно только 5 дней.

«Хе» из грибов по-корейски - рецепт

Грибы по-корейски - рецепт, позволяющий приготовить популярные азиатские закуски.

Среди последних салат «Хе» приобрел известность благодаря простоте и скорости приготовления. В процессе готовки грибы проваривают, заправляют пряностям и заливают горячим маслом (отличным проводником для маринада), поэтому блюдо подается к столу всего за 40 минут.

Ингредиенты:

вешенки - 900 г;

лук - 2 шт.;

острый перец - 1/2 шт.;

пучок кинзы - 1 шт.;

зубок чеснока - 6 шт.;

масло - 600 мл;

уксус - 60 мл;

соевый соус - 40 мл;

сахар - 40 г;

вода - 1,5 л.

Приготовление

Проварите грибы 10 минут и откиньте на дуршлаг. Смешайте с зеленью, перцем, чесноком и луком. Добавьте уксус, соевый соус, сахар, залейте кипящим маслом и перемешайте. Отправьте в холодильник на 30 минут.

Салат из древесных грибов по-корейски

Древесные грибы по-корейски соответствуют принципам азиатской философии, призывающей к полезной еде. Древесный гриб - диетический продукт, превосходящий по содержанию белка и минералов даже мясо, поэтому блюда из него богаты витаминами и вкусны. Правда, приобретается он только сушеным, а потому перед готовкой его нужно замочить.

Ингредиенты:

сушеные грибы - 50 г;

лук - 1 шт.;

вода - 500 мл;

соль - 20 г;

масло - 70 мл;

уксус - 20 мл;

молотый красный перец - 5 г.

Приготовление

Залейте грибы горячей водой на час. Обжарьте в масле перец и лук. Соедините с грибами, приправьте уксусом и солью. Подавайте грибы по-корейски охлажденными.

Жареные грибы по-корейски - рецепт

Желающие разнообразить постное меню, могут приготовить грибы с морковью и луком по-корейски. Это легкое блюдо, исполненное в стиле стир-фрай, потрясет ароматом и хрустящей текстурой, сохраняющейся только при быстрой обжарке. Вначале сковороду необходимо хорошо прокалить и только потом приступать к готовке главных компонентов.

Ингредиенты:

вешенки - 350 г;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.;

имбирь - 20 г;

острый перец - 1/2 шт.;

масло - 60 мл;

соевый соус - 40 мл;

сахар - 10 г;

уксус - 20 мл;

кунжут - 10 г.

Приготовление

Имбирь и перец обжарьте 3 минуты и удалите. Положите лук, морковь и грибы жарьте 5 минут. Добавьте соевый соус, уксус, сахар. Украсьте грибы жареные по-корейски кунжутом.

Острые грибы по-корейски

Грибы опята по-корейски - пикантная закуска «на один зубок». Маленькие, идеально «скроенные» опята, сочны, прекрасно сочетаются с острыми пряностями и кисло-сладкой заправкой, чем идеально подходят для приготовления блюд в азиатском стиле. Опята - лесные грибы, поэтому перед маринованием их проваривают 40 минут в подсоленной воде.

Ингредиенты:

опята - 2 кг;

вода - 1,5 л;

морковь - 1 шт.;

лук - 3 шт.;

зубок чеснока - 6 шт.;

острый перец - 1/2 шт.;

соль - 40 г;

сахар - 40 г;

масло - 200 мл;

уксус - 90 мл.

Приготовление

Грибы варите 40 минут. Измельчите морковь, лук, перец и чеснок. Все компоненты заправьте маслом, уксусом и сахаром. Отправьте грибы острые по-корейски в холод на 6 часов.

Баклажаны с грибами по-корейски - рецепт

У многих хозяек грибы шампиньоны по-корейски - одна из любимых закусок. Этому есть объяснение: грибы безопасны, доступны, своей мясистостью схожи с баклажанами, поэтому часто соседствуют с ними. Баклажаны и грибы не нуждаются в длительной термообработке, что позволяет проварить их 10 минут в воде, заправить маринадом и охладить сутки.

Ингредиенты:

баклажаны - 2 шт.;

шампиньоны - 800 г;

масло - 200 мл;

уксус - 100 мл;

сахар - 60 г;

вода - 2 л;

соль - 40 г;

зубок чеснока - 4 шт.;

морковь - 1 шт.;

лук - 1 шт.

Приготовление

Кусочки баклажанов бланшируйте в воде 5 минут. Шампиньоны проварите 10 минут. Измельчите лук, чеснок, морковь. Заправьте все маслом, уксусом, приправами и настаивайте сутки.

Спаржа с грибами по-корейски

Любители современных решений могут добавить в грибы вешенки по-корейски соевую спаржу. Последняя, является популярным азиатским продуктом, приготовленным из высушенной пенки соевого молока и обладает всеми качествами сои. Вкусовые качества спаржи не выраженные и зависят только от маринада и приправ, что и идеально для данного блюда.

Ингредиенты:

соевая спаржа - 250 г;

вешенки - 250 г;

вода - 2 л;

морковь - 1 шт.;

зубок чеснока - 3 шт.;

уксус - 80 мл;

масло - 60 мл;

соевый соус - 40 мл.

Приготовление

Замочите спаржу в 1 л воды на 3 часа. Отожмите и нарежьте. Шампиньоны проварите 15 минут. Морковь и чеснок измельчите. Смешайте все с уксусом, маслом и соусом и отставьте на 5 часов.

Коралловые грибы по-корейски

Морские грибы по-корейски потрясут даже искушенных гурманов. Этот экзотический продукт привлекает не только внешним сходством с морскими кораллами, но и необычным вкусом, не поддающимся описанию. Он не кислый, не соленый и не пресный, как у большинства грибов, а имеет легкую сладость, прекрасно подходящую для азиатского маринада.

Ингредиенты:

сушеный морской гриб - 70 г;

сладкий перец - 1 шт.;

огурец - 1/2 шт.;

уксус - 40 мл;

зубок чеснока - 1 шт.;

масло - 20 мл;

вода - 1,5 л;

соль - 20 г.

Приготовление

Залейте гриб соленой водой на 20 минут, после - проварите 5 минут. Разрежьте на части, уберите несъедобное. Смешайте со всеми компонентами и маринуйте час.

Грибы по-корейски на зиму в банках

Грибы по-корейски на зиму пригодятся хозяйкам, желающим расширить привычный ассортимент закусок. Пикантные хрустящие грибы, в сочетании с острой морковью, луком и чесноком, станут отменным дополнением к картофелю, кашам и массе блюд популярных в холодные дни. Тем более что рецепт прост и отличается от предыдущих лишь процессом стерилизации.

Ингредиенты:

вареные маслята - 3 кг;

лук - 900 г;

морковь - 500 г;

головка чеснока - 2 шт.;

масло - 250 мл;

уксус - 150 мл;

соль - 60 г;

сахар - 120 г.

Приготовление