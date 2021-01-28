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Капустные завиванцы. Заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы

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У себя на Другой Кухне несколько недель составляем меню ужинов на неделю и делимся со своими зрителями. Облегчаем жизнь себе и всем кто нас смотрит. Согласитесь, вопрос, что приготовить, беспокоит очень часто. И мы его стараемся решить.

Есть несколько видео рецептов, которые стали очень популярны. Сегодня напишу рецепт приготовления одного и них.

Капустные завиванцы. Сытный и интересный рецепт на ужин. Есть капуста, мясо и вкусный соус-бульон, но это не голубцы!

Рецепт:

  • пекинская капуста
  • отбивные 4-5 шт
  • помидоры 3-4 шт
  • сметана 150 мл
  • мука 1 ст.лож
  • лук 1 шт
  • морковь 1 шт
  • укроп
  • соль, черный перец

В первую очередь обжариваем лук (порезанный соломкой) и морковь. Это часть начинки и что бы было не только вкусно, но и красиво, лучше обжаривать по отдельности.

Капустные завиванцы. Заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы

Мясо хорошо отбиваем, получаются длинные отбивные. Солим и перчим с двух сторон, и для удобства разрезаем пополам.

Капустные завиванцы. Заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы

Пекинскую капусту разбираем на листья (по количеству подготовленных отбивных). И минут на пять заливаем кипятком, пусть листья станут еще мягче. Можно использовать и белокочанную капусту, только толстые прожилки необходимо вырезать.

Капустные завиванцы. Заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы

Формируем рулетики. Лист капусты, сверху пласт мяса и на край выкладываем обжаренные лук и морковь.

Капустные завиванцы. Заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы

Полученные завиванцы выкладываем в кастрюлю, заливаем стаканом горячей воды и сверху раскладываем порезанные помидоры (у меня замороженные, из летних заготовок). Готовим под крышкой минут 30, нагрев средний.

Капустные завиванцы. Заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы

В конце получившийся бульон солим и заправляем соусом. Для соуса смешали сметану, муку и зелень укропа. Даем покипеть еще минут 10.

Капустные завиванцы. Заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы

Очень вкусно и красиво все получилось! Повторяйте на здоровье, готовьте с удовольствием!

Капустные завиванцы. Заворачиваем мясо в лист капусты и заливаем соусом - не голубцы

Подробности приготовления смотрите в коротком видео.

 

 

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