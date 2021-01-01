Сборная мясная солянка

Этот суп покоряет своим неповторимым ароматом и целой палитрой мясных и овощных вкусов, которые идеально дополняют друг друга.
Ингредиенты
Говядина 300 г
Вода 2¹⁄₂ л
Лук 1 штука
Морковь 1 штука
Солёные огурцы 5 штук
Растительное масло 2 ст. ложки
Рассол 100–120 мл
Томатная паста 2 ст. ложки
Охотничьи колбаски 150 г
Ветчина 150 г
Карбонад 100 г
Сосиски 2–3 штуки
Сметана по вкусу
Лимон по вкусу
Маслины по вкусу
Приготовление
-
1․
Говядину положите в кастрюлю, залейте водой и варите на небольшом огне примерно 2 часа. Сваренное мясо выложите на тарелку, бульон процедите.
-
2․
Измельчите лук, морковь натрите на крупной тёрке, огурцы нарежьте небольшими кусочками.
-
3․
В сковороде разогрейте масло на среднем огне, обжарьте морковь с луком, через 2–3 минуты добавьте огурцы и рассол. Перемешайте всё с томатной пастой и оставьте на огне ещё на 6–7 минут.
-
4․
Все мясные ингредиенты, в том числе говядину из бульона, нарежьте небольшими кусочками и за 2–3 минуты обжарьте на сковороде без масла.
В солянку также можно добавить отварной язык, копчёные рёбра и другие ингредиенты по вашему вкусу.
-
5․
В толстостенную кастрюлю, которую можно использовать в духовке, сложите овощи и мясо. Залейте бульоном и накройте крышкой.
-
6․
Оставьте солянку на час в разогретой до 180 °С духовке. Подавайте со сметаной, ломтиками лимона и маслинами.
Свежие комментарии