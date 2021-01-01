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Сборная мясная солянка

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Этот суп покоряет своим неповторимым ароматом и целой палитрой мясных и овощных вкусов, которые идеально дополняют друг друга.

Ингредиенты

Говядина 300 г

Вода 2¹⁄₂ л

Лук 1 штука

Морковь 1 штука

Солёные огурцы 5 штук

Растительное масло 2 ст. ложки

Рассол 100–120 мл

Томатная паста 2 ст. ложки

Охотничьи колбаски 150 г

Ветчина 150 г

Карбонад 100 г

Сосиски 2–3 штуки

Сметана по вкусу

Лимон по вкусу

Маслины по вкусу

Приготовление

  1. 1․

    Говядину положите в кастрюлю, залейте водой и варите на небольшом огне примерно 2 часа. Сваренное мясо выложите на тарелку, бульон процедите.

  2. 2․

    Измельчите лук, морковь натрите на крупной тёрке, огурцы нарежьте небольшими кусочками.

  3. 3․

    В сковороде разогрейте масло на среднем огне, обжарьте морковь с луком, через 2–3 минуты добавьте огурцы и рассол. Перемешайте всё с томатной пастой и оставьте на огне ещё на 6–7 минут.

  4. 4․

    Все мясные ингредиенты, в том числе говядину из бульона, нарежьте небольшими кусочками и за 2–3 минуты обжарьте на сковороде без масла.

    В солянку также можно добавить отварной язык, копчёные рёбра и другие ингредиенты по вашему вкусу.

  5. 5․

    В толстостенную кастрюлю, которую можно использовать в духовке, сложите овощи и мясо. Залейте бульоном и накройте крышкой.

  6. 6․

    Оставьте солянку на час в разогретой до 180 °С духовке. Подавайте со сметаной, ломтиками лимона и маслинами.

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