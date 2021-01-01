Сборная мясная солянка

Говядину положите в кастрюлю, залейте водой и варите на небольшом огне примерно 2 часа. Сваренное мясо выложите на тарелку, бульон процедите.

В сковороде разогрейте масло на среднем огне, обжарьте морковь с луком, через 2–3 минуты добавьте огурцы и рассол. Перемешайте всё с томатной пастой и оставьте на огне ещё на 6–7 минут.

4․

Все мясные ингредиенты, в том числе говядину из бульона, нарежьте небольшими кусочками и за 2–3 минуты обжарьте на сковороде без масла.

В солянку также можно добавить отварной язык, копчёные рёбра и другие ингредиенты по вашему вкусу.