Лагман с тянутой лапшой

А вы знаете,какая лапша,самая вкусная? Тянутая, уйгурская лапша для лагмана! Я не преувеличиваю,так и есть, убедилась в этом сама и убедила всю свою семью! В первую очередь, хочу поблагодарить прекрасного человека и просто замечательного кулинара Анжелину Кадырову за то, что познакомила меня с традиционной кухней уйгурского народа и научила не только готовить лагман, но и тянуть лапшу, а это поверьте,довольно-таки ювелирное дело! Что я вам хочу еще сказать о рецепте, подлив готовят по разному, зависимо от времени года и продуктов, которые присутствуют. Я добавляла овощи, которые у меня были, вы можете добавить баклажан, зеленую фасоль или классическую, в этом блюде капусту. Как я узнала, редьку можно заменить смело на редиску,как я и сделала, но не кладите много, у нее специфический вкус во время готовки. Помидоры я не добавляла, сейчас они не вкусные, просто добавила томатное пюре или пасту. Лучше готовить с бараниной, но очень хорошо и с говядиной, телятиной. Лапша получается очень длинной и вкусной, невероятно вкусной! Давайте готовить!

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ

Подлив

томатное пюре 2 ст. л. растительное масло для жарки 5 ст. л. лук репчатый 2 головки морковь 1 шт. перец болгарский желтый 1 шт. редис 4 шт. чеснок 6 зубчиков кинза свежая 1 пучок соль по вкусу перец черный 1 щепотка паприка 1 щепотка телятина 400 г

Лапша

мука 3 стакана яйца куриные 1 шт. соль 1 щепотка вода 1 стакан растительное масло 2 ст. л.

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

# ШАГ 1/27

Начнем с лапши. В стакане воды (200 мл) разведем щепотку соли. В миску высыпаем муку и вбиваем яйцо. Перемешиваем и подливаем пару ложек воды,начинаем замешивать тесто.

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Если в тесто для вареников мы подсыпаем муку, когда замешиваем, то здесь все наоборот, нужно подливать постепенно, по ложечке воды или просто макая руки в воду. Вода пойдет не вся, как только почувствуете, что тесто лепится между собой, значит хватит, много не наливайте. Я готовила 2 раза и все 2 раза у меня ушло разное кол-во воды. Вы видите на фото, какое оно должно быть.

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Месим хорошенько, кулачками, уже на столе. Подворачивая сразу один край во внутрь, затем другой наверх, потом левый, потом правый. При надобности, макая руки в водичку.

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# ШАГ 5/27

Месим, пока тесто не станет крутым, но однородным.

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Тесто оставляем на час в пакет, чтобы отдохнуло.

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Тем временем, приготовим подлив для лагмана. Мясо, перец, лук, морковь и редис, порежем соломкой, чеснок и зелень мелко.

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В казане разогреем масло, пока не пойдет дымок, сразу выкладываем мясо, посыпаем его чесноком и зеленью. Мешаем, пока не появится золотистый цвет. Это произойдет довольно быстро, поэтому советую, все держать под рукой уже в нарезанном виде.

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Добавляем луки жарим, пока у лука не появится золотинка.

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Добавить томатное пюре и продолжать мешать.

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Отправить в казан морковь и редиску, обжаривать помешивая.

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Затем перец, немного обжарить, не переставая мешать.

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Затем наливаем воды или бульона, чтобы она покрывала овощи с мясом. Тушим пол часа.

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Вернемся к нашей лапше. Ее нужно раскатать не тонко, смазать половину теста маслом и сложить пополам.

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Теперь режем тесто, на вот такие полосочки. Смазываем их маслом и снова складываем в пакет на 15 минут.

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Через 15 минут достаем из пакета по одной полосочке и начинаем раскатывать ее на столе ладошкой, не сильно тонко.

# ШАГ 17/27

Каждую раскатанную полоску скручиваем на тарелку смазанную маслицем.

# ШАГ 18/27

Вот так поступаем со всеми полосочками, укладываем их в один ряд, затем смазываем маслом и начинаем выкладывать второй ряд и так далее. Накрыть пакетом и оставить еще на 15 минут.

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Тем временем наш подлив готов, добавить немного чесночка и зелени, пару минут потушить и выключить.

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Ставим на огонь кастрюлю с подсоленной водой для варки лапши и начинаем ее тянуть, самая ответственная работа. На стол берем одну полосочку теста из тарелки и начинаем одной рукой раскатывать, а второй тянуть лапшинку дальше пальчиками. Чем-то похоже на то, если кто видел, как прядут нитки шерстяные на веретене, работа пальчиками та же. Не бойтесь, лапша упругая и не будет рваться, ну конечно если ее специально не тянуть!

# ШАГ 21/27

Сложно и тянуть лапшу и фотографировать, но я попытаюсь объяснить словами. После того, как мы пальчиками вытянули одну лапшу, она получится очень длинной. Сложив ее в несколько рядов, как ковбои веревку наматывают на локоть, мы берем за оба конца всю лапшу и бьем об стол несколько раз, как плеткой. Не бойтесь, она не порвется, а станет еще длиннее и ровнее.

# ШАГ 22/27

Бросаем в кипящую воду лапшу, варим 2 минуты и вытягиваем. Очень удобно это делать ложкой для спагетти с зубчиками. Сразу окунаем в холодную воду, пару секунд и на блюдо. Не бойтесь она не слипнется. Также поступаем со всей лапшой. Когда уже набьете руку, пока варится первая, прекрасно можно вытянуть вторую лапшу и так далее.

# ШАГ 23/27

Когда лапша уже сварилась вся, выкладываем порции в каждую тарелку сразу...

# ШАГ 24/27

...а потом подлив!

# ШАГ 25/27

Очень длинная, сложно было даже сфотографировать!!!

# ШАГ 26/27

Это я для себя все сразу перемешала, чтобы было видно всю красоту!

# ШАГ 27/27

Угощайтесь!!! Приятного аппетита!!!