Лагман с тянутой лапшой

А вы знаете,какая лапша,самая вкусная? Тянутая, уйгурская лапша для лагмана! Я не преувеличиваю,так и есть, убедилась в этом сама и убедила всю свою семью! В первую очередь, хочу поблагодарить прекрасного человека и просто замечательного кулинара Анжелину Кадырову за то, что познакомила меня с традиционной кухней уйгурского народа и научила не только готовить лагман, но и тянуть лапшу, а это поверьте,довольно-таки ювелирное дело! Что я вам хочу еще сказать о рецепте, подлив готовят по разному, зависимо от времени года и продуктов, которые присутствуют. Я добавляла овощи, которые у меня были, вы можете добавить баклажан, зеленую фасоль или классическую, в этом блюде капусту. Как я узнала, редьку можно заменить смело на редиску,как я и сделала, но не кладите много, у нее специфический вкус во время готовки. Помидоры я не добавляла, сейчас они не вкусные, просто добавила томатное пюре или пасту. Лучше готовить с бараниной, но очень хорошо и с говядиной, телятиной. Лапша получается очень длинной и вкусной, невероятно вкусной! Давайте готовить!
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 4 ПОРЦИИ
Подлив
|2 ст. л.
|5 ст. л.
|2 головки
|1 шт.
|1 шт.
|4 шт.
|6 зубчиков
|1 пучок
|по вкусу
|1 щепотка
|1 щепотка
|400 г
Лапша
|3 стакана
|1 шт.
|1 щепотка
|1 стакан
|2 ст. л.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
# ШАГ 1/27
Начнем с лапши. В стакане воды (200 мл) разведем щепотку соли. В миску высыпаем муку и вбиваем яйцо. Перемешиваем и подливаем пару ложек воды,начинаем замешивать тесто.
# ШАГ 2/27
Если в тесто для вареников мы подсыпаем муку, когда замешиваем, то здесь все наоборот, нужно подливать постепенно, по ложечке воды или просто макая руки в воду. Вода пойдет не вся, как только почувствуете, что тесто лепится между собой, значит хватит, много не наливайте. Я готовила 2 раза и все 2 раза у меня ушло разное кол-во воды. Вы видите на фото, какое оно должно быть.
# ШАГ 3/27
Месим хорошенько, кулачками, уже на столе. Подворачивая сразу один край во внутрь, затем другой наверх, потом левый, потом правый. При надобности, макая руки в водичку.
# ШАГ 4/27
...
# ШАГ 5/27
Месим, пока тесто не станет крутым, но однородным.
# ШАГ 6/27
Тесто оставляем на час в пакет, чтобы отдохнуло.
# ШАГ 7/27
Тем временем, приготовим подлив для лагмана. Мясо, перец, лук, морковь и редис, порежем соломкой, чеснок и зелень мелко.
# ШАГ 8/27
В казане разогреем масло, пока не пойдет дымок, сразу выкладываем мясо, посыпаем его чесноком и зеленью. Мешаем, пока не появится золотистый цвет. Это произойдет довольно быстро, поэтому советую, все держать под рукой уже в нарезанном виде.
# ШАГ 9/27
Добавляем луки жарим, пока у лука не появится золотинка.
# ШАГ 10/27
Добавить томатное пюре и продолжать мешать.
# ШАГ 11/27
Отправить в казан морковь и редиску, обжаривать помешивая.
# ШАГ 12/27
Затем перец, немного обжарить, не переставая мешать.
# ШАГ 13/27
Затем наливаем воды или бульона, чтобы она покрывала овощи с мясом. Тушим пол часа.
# ШАГ 14/27
Вернемся к нашей лапше. Ее нужно раскатать не тонко, смазать половину теста маслом и сложить пополам.
# ШАГ 15/27
Теперь режем тесто, на вот такие полосочки. Смазываем их маслом и снова складываем в пакет на 15 минут.
# ШАГ 16/27
Через 15 минут достаем из пакета по одной полосочке и начинаем раскатывать ее на столе ладошкой, не сильно тонко.
# ШАГ 17/27
Каждую раскатанную полоску скручиваем на тарелку смазанную маслицем.
# ШАГ 18/27
Вот так поступаем со всеми полосочками, укладываем их в один ряд, затем смазываем маслом и начинаем выкладывать второй ряд и так далее. Накрыть пакетом и оставить еще на 15 минут.
# ШАГ 19/27
Тем временем наш подлив готов, добавить немного чесночка и зелени, пару минут потушить и выключить.
# ШАГ 20/27
Ставим на огонь кастрюлю с подсоленной водой для варки лапши и начинаем ее тянуть, самая ответственная работа. На стол берем одну полосочку теста из тарелки и начинаем одной рукой раскатывать, а второй тянуть лапшинку дальше пальчиками. Чем-то похоже на то, если кто видел, как прядут нитки шерстяные на веретене, работа пальчиками та же. Не бойтесь, лапша упругая и не будет рваться, ну конечно если ее специально не тянуть!
# ШАГ 21/27
Сложно и тянуть лапшу и фотографировать, но я попытаюсь объяснить словами. После того, как мы пальчиками вытянули одну лапшу, она получится очень длинной. Сложив ее в несколько рядов, как ковбои веревку наматывают на локоть, мы берем за оба конца всю лапшу и бьем об стол несколько раз, как плеткой. Не бойтесь, она не порвется, а станет еще длиннее и ровнее.
# ШАГ 22/27
Бросаем в кипящую воду лапшу, варим 2 минуты и вытягиваем. Очень удобно это делать ложкой для спагетти с зубчиками. Сразу окунаем в холодную воду, пару секунд и на блюдо. Не бойтесь она не слипнется. Также поступаем со всей лапшой. Когда уже набьете руку, пока варится первая, прекрасно можно вытянуть вторую лапшу и так далее.
# ШАГ 23/27
Когда лапша уже сварилась вся, выкладываем порции в каждую тарелку сразу...
# ШАГ 24/27
...а потом подлив!
# ШАГ 25/27
Очень длинная, сложно было даже сфотографировать!!!
# ШАГ 26/27
Это я для себя все сразу перемешала, чтобы было видно всю красоту!
# ШАГ 27/27
Угощайтесь!!! Приятного аппетита!!!
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