8 необычных рецептов обычной селедки под шубой

Буквально считанные дни остались до боя курантов, под который мы встретим Новый год. Чтобы сделать этот торжественный момент еще более волшебным и незабываемым, мы красиво наряжаем новогоднюю ель, обдумываем, как сервировать праздничный стол. А еще — тщательно продумываем и планируем праздничное новогоднее меню. Однако, какими бы новыми кулинарными изысками мы ни удивляли присутствующих за столом гостей, представить торжество без селедки под шубой достаточно сложно. Конечно, в традиционном исполнении этот салат уже успел многим поднадоесть, поэтому назвать его праздничным (в классическом варианте) довольно сложно.
Привычная сельдь под шубой в новом облике
Именно поэтому мы предлагаем вам 7 необычных рецептов этого салата, каждый из которых удивит особенным вкусом и станет достойным украшением праздничного стола.
Селедка под шубой с красной икрой и семгой
Ингредиенты
- Свекла — 400 г
- Морковь — 300 г
- Картофель — 200 г
- Сельдь (крупная) — 1 шт.
- Семга слабосоленая (филе) — 200 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Лук зеленый — 1 пучок
- Майонез — около 400 г
- Соль — по вкусу
- Икра для украшения — около 20 г
Селедка под шубой с красной икрой и семгой
Приготовление
- Свеклу, морковь, картофель хорошенько моют и, не очищая кожуру, отваривают до готовности.
- Отваривают вкрутую куриные яйца — около 10 минут.
- Остывшие овощи чистят и натирают на самой крупной терке.
- Яйца чистят от скорлупы, белки отделяют от желтков.
- Белки натирают на крупной терке, желтки — на самой меленькой.
- Селедку чистят, филе нарезают кубиками.
- Филе семги нарезают небольшими тонкими полосочками.
- Зеленый лук тщательно моют и мелко нарезают.
- На красивое блюдо устанавливают специальную форму, в которую слоями выкладывают ингредиенты в таком порядке: половина всего объема тертой свеклы, семга, половина моркови, картофель, сельдь, яичные белки, вторая половина моркови, вторая половина свеклы.
- Каждый слой немножко солят (по желанию) и хорошенько промазывают майонезом.
- Аккуратно снимают форму.
- Сверху украшают майонезом, зеленым луком, измельченным желтком и икрой.
Совет: Чтобы салат приобрел еще более пикантный и насыщенный вкус, морковь и свеклу можно запечь в духовке, предварительно обернув фольгой.
Селедка под шубой рулетом
Ингредиенты
- Свекла — 200 г
- Картофель — 150 г
- Сливочный сыр — 100 г
- Майонез — 150 г
- Сельдь — 1 шт.
- Желатин — 10 г
- Вода — 50 мл
Селедка под шубой рулетом
Приготовление
- Свеклу и картофель моют, отваривают до готовности, дают остыть.
- Остывшие овощи натирают на крупной терке в разные тарелки.
- Желатин заливают водой и оставляют на полчаса для набухания.
- Сельдь разделывают, для салата берут только филе.
- Готовят майонезно-желатиновый соус: набухший желатин нагревают на водяной бане до полного растворения. Остужают, смешивают с майонезом.
- На плоской поверхности раскладывают бамбуковый коврик, сверху на него кладут пищевую пленку, свернутую в несколько слоев.
- С филе сельди аккуратно срезают внутреннюю часть мякоти таким образом, чтобы получились пласты примерно одинаковой толщины по всей длине.
- Картофель смешивают со сливочным сыром и половиной майонезного соуса.
- Пластованное филе сельди кладут на пищевую пленку, на него ровным слоем выкладывают картофель.
- Свеклу смешивают с оставшимся майонезно-желатиновым соусом и выкладывают поверх картофеля, выравнивают лопаточкой.
- С помощью коврика и пищевой пленки аккуратно придают салату форму брусочка. Желательно, чтобы краешки пластов селедочного филе соединились (замкнулись в кольцо).
- Готовый рулет на 4-5 часов ставят в холодильник, затем нарезают порционными кусками, выкладывают на красивое блюдо и украшают зеленью укропа.
Совет: Каждый последующий слой по размеру должен быть меньше, чем предыдущий, иначе красиво завернуть рулет будет сложно.
Пикантная сельдь под шубой
Ингредиенты
- Свекла — 200 г
- Сельдь (крупная) — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Плавленый сыр — 200 г
- Отваренные вкрутую куриный яйца (только белок) — 5 шт.
- Майонез — 150 г
- Сметана — 100 г
Пикантная сельдь под шубой
Приготовление
- Свеклу моют, отваривают до готовности, дают остыть.
- Остывшую свеклу натирают на крупной терке.
- Сельдь чистят, моют, разделывают. Нарезают филе кусочками.
- Отварной яичный белок натирают на крупной терке.
- Также на крупной терке натирают плавленый сыр.
- Сметану соединяют с майонезом и хорошенько перемешивают.
- Репчатый лук чистят, моют, нарезают маленькими кубиками.
- В пиалу тонким слоем выкладывают мелко порубленный лук.
- Поверх него — слой сельди, которую промазывают сметанно-майонезным соусом.
- Плавленый сыр смешивают с белками, частью сметанно-майонезного соуса и выкладывают поверх сельди.
- Завершающим слоем выкладывают свеклу, которую сверху тоже хорошенько промазывают сметанно-майонезным соусом.
Селедка под шубой по-особенному
Ингредиенты
- Сельдь (крупная) — 2 шт.
- Картофель — 400 г
- Свекла — 400 г
- Морковь — 200 г
- Сыр голландский — 150 г
- Лук репчатый (средний) — 1 шт.
- Яйца куриные — 5 шт.
- Яблоко (кисло-сладкое, большое) — 1 шт.
- Майонез — 500-700 г
Сельдь под шубой особая.
Приготовление
- Свеклу, картофель, морковь моют, отваривают до готовности и дают остыть.
- Остывшие овощи натирают на самой крупной терке.
- Яйца варят, натирают на крупной терке.
- Сельдь разделывают, филе нарезают небольшими кусочками.
- Сыр натирают на крупной терке.
- Лук чистят, моют, нарезают маленькими кубиками.
- Яблоко очищают от кожуры и натирают на крупной терке.
- В салатник выкладывают половину натертого картофеля, который смазывают тонким слоем майонеза.
- На картофель выкладывают филе сельди, измельченный лук и хорошенько промазывают майонезом.
- Следующим слоем укладывают оставшийся картофель, на который также наносят майонез.
- На картофель кладут натертое яблоко, тоже промазывают майонезом.
- Натертую морковь выкладывают поверх яблока, смазывают майонезом.
- К натертым на терке яйцам добавляют сыр, немного майонеза, хорошенько перемешивают и укладывают поверх слоя моркови.
- Следующим, завершающим слоем, кладут свеклу, которую щедро промазывают оставшимся майонезом.
- Готовый салат ставят в холодильник на несколько часов, затем украшают.
Новогодняя селедка под шубой
Ингредиенты
- Селедка соленая — 2 шт.
- Картофель — 300 г
- Свекла — 300 г
- Морковь — 300 г
- Яблоки — 300 г
- Репчатый лук — 150 г
- Майонез — по вкусу
Для украшения
- Салат листовой — пучок
- Укроп — веточка
Новогодняя селедка под шубой
Приготовление
- Свеклу, морковь и картофель моют, отваривают до готовности.
- Овощам дают остыть и очищают их от кожуры.
- Яблоки тщательно моют, снимают кожуру, удаляют сердцевину.
- На крупной терке натирают в различные тарелки: яблоки, картофель, морковь и свеклу.
- Репчатый лук очищают, моют и нарезают мелкими кубиками либо полукольцами.
- Селедку чистят от кожицы и костей, филе режут кусочками или кубиками.
- Салат тщательно моют, обсушивают и красиво выкладывают на плоское блюдо.
- На салатные листочки устанавливают специальную форму.
- Сначала в нее выкладывают филе селедки, поверх — слой лука. Промазывают все майонезом.
- Далее в форму выкладывают слоями, промазывая каждый майонезом: картофель, яблоки, морковь и свеклу.
- С салата аккуратно снимают форму таким образом, чтобы не нарушить его целостности.
- Готовое блюдо сверху украшают веточкой укропа.
- Дают салату 4-6 часов настояться в холодильнике (так он станет еще сочнее и вкуснее).
Совет: Если специальной формы для салата у вас нет, ее можно сделать самостоятельно. Для этого чистую пластиковую бутылку обрезают с двух сторон до нужного размера.
А еще вы можете выбрать подходящую форму на нашем маркете: подойдет регулируемая металлическая или силиконовая для кексов.
Сельдь под шубой со сливочным вкусом
Ингредиенты
- Сельдь (крупная) — 1 шт.
- Свекла — 200 г
- Морковь — 150 г
- Картофель — 150 г
- Яйца куриные — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло сливочное (замороженное) — 70 г
- Майонез — по вкусу
Сельдь под шубой со сливочным вкусом.
Приготовление
- Свеклу, морковь и картофель тщательно моют, отваривают до готовности и дают остыть.
- Остывшие овощи чистят и по отдельности натирают на крупной терке.
- Яйца отваривают вкрутую и натирают на крупной терке.
- Лук чистят, моют и нарезают тоненькими продольными полосочками.
- Сельдь разделывают, филе нарезают кубиками.
- В форму выкладывают слой картофеля, при необходимости солят, промазывают майонезом.
- Натертые яйца хорошенько перемешивают с майонезом, приправляют солью и выкладывают на блюдо поверх картофеля.
- Замерзшее масло натирают на самой мелкой терке и тонким слоем равномерно распределяют поверх яиц.
- Селедку смешивают с луком и выкладывают на блюдо четвертым слоем, который поверху тоже промазывают майонезом.
- На селедку выкладывают морковь, смазывают майонезом.
- В свеклу добавляют немножко соли (по желанию), смешивают с небольшим количеством майонеза и выкладывают поверх слоя моркови.
- Готовому салату дают настояться в холодильнике около 3-5 часов и украшают.
- Готовый салат украшают.
Сельдь под шубой в новом амплуа
Ингредиенты
- Сельдь (крупная) — 1 шт.
- Филе семги — 100 г
- Свекла — 200 г
- Картофель — 150 г
- Морковь — 100 г
- Яйца куриные — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Желатин — 20 г
- Вода — 100 мл
- Сметана (можно использовать майонез) — 200 г
Сельдь под дорогой шубой.
Для украшения
- Белок куриного яйца — 1 шт.
- Икра красная — 2 ч. ложки
- Петрушка — 2 веточки
Приготовление
- Морковь, свеклу и картофель отваривают до готовности, дают остыть и натирают на крупной терке в разные мисочки.
- Куриные яйца отваривают вкрутую, чистят и натирают на мелкой терке.
- Желатин замачивают в холодной кипяченой воде на 30 минут.
- Сельдь разделывают, нарезают филе кубиками.
- Филе семги нарезают тоненькими полосочками.
- На водяной бане набухший желатин нагревают (не давая ему закипеть) до полного растворения и сразу смешивают со сметаной.
- На плоскую тарелку устанавливают специальную форму, внутрь которой первым слоем выкладывают картофель, хорошенько смазывают его сметанной смесью.
- Яйца смешивают с желатиново-сметанной смесью и выкладывают в форму поверх картофеля.
- К филе сельди добавляют лук, перемешивают, укладывают на слой яиц и сверху промазывают сметанной смесью.
- Дальше слои укладывают в такой последовательности (не забывая промазывать каждый сметанной смесью): свекла, семга, морковь.
- Готовый салат на 6-8 часов убирают в холодильник. Затем его достают, аккуратно снимают форму и украшают.
Какой бы рецепт приготовления сельди под шубой вы ни выбрали — традиционный или один из предложенных выше, — не пожалейте времени и проявите немного фантазии, украшая салат. Тогда даже обычная селедка под шубой приобретет праздничный вид.
Несколько идей необычного оформления сельди под шубой:
Салат-рыба
Оформить селедку под шубой можно вот таким образом — используя голову, хвост и плавники сельди, немного майонеза (для пуговиц) и мелко натертый сыр.
Салат в форме рыбы
Салат необычной формы
Сельди под шубой, заправленной соусом на основе желатина, можно придать очаровательный вид с помощью любой красивой формы (подробный рецепт приготовления вы найдете в статье Кулинарный мастер-класс: селедка под шубой по-новому).
Сельдь под шубой сделана в красивой формочке.
Порционно
Сельдь под шубой в красивых бокалах.
Учитывая необычную подачу, даже классическая селедка под шубой будет выглядеть оригинально.
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