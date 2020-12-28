8 необычных рецептов обычной селедки под шубой

Буквально считанные дни остались до боя курантов, под который мы встретим Новый год. Чтобы сделать этот торжественный момент еще более волшебным и незабываемым, мы красиво наряжаем новогоднюю ель, обдумываем, как сервировать праздничный стол. А еще — тщательно продумываем и планируем праздничное новогоднее меню. Однако, какими бы новыми кулинарными изысками мы ни удивляли присутствующих за столом гостей, представить торжество без селедки под шубой достаточно сложно. Конечно, в традиционном исполнении этот салат уже успел многим поднадоесть, поэтому назвать его праздничным (в классическом варианте) довольно сложно.

Привычная сельдь под шубой в новом облике

Именно поэтому мы предлагаем вам 7 необычных рецептов этого салата, каждый из которых удивит особенным вкусом и станет достойным украшением праздничного стола.

Селедка под шубой с красной икрой и семгой

Ингредиенты

Свекла — 400 г

Морковь — 300 г

Картофель — 200 г

Сельдь (крупная) — 1 шт.

Семга слабосоленая (филе) — 200 г

Яйца куриные — 2 шт.

Лук зеленый — 1 пучок

Майонез — около 400 г

Соль — по вкусу

Икра для украшения — около 20 г

Селедка под шубой с красной икрой и семгой

Приготовление

Свеклу, морковь, картофель хорошенько моют и, не очищая кожуру, отваривают до готовности. Отваривают вкрутую куриные яйца — около 10 минут. Остывшие овощи чистят и натирают на самой крупной терке. Яйца чистят от скорлупы, белки отделяют от желтков. Белки натирают на крупной терке, желтки — на самой меленькой. Селедку чистят, филе нарезают кубиками. Филе семги нарезают небольшими тонкими полосочками. Зеленый лук тщательно моют и мелко нарезают. На красивое блюдо устанавливают специальную форму, в которую слоями выкладывают ингредиенты в таком порядке: половина всего объема тертой свеклы, семга, половина моркови, картофель, сельдь, яичные белки, вторая половина моркови, вторая половина свеклы. Каждый слой немножко солят (по желанию) и хорошенько промазывают майонезом. Аккуратно снимают форму. Сверху украшают майонезом, зеленым луком, измельченным желтком и икрой.

Совет: Чтобы салат приобрел еще более пикантный и насыщенный вкус, морковь и свеклу можно запечь в духовке, предварительно обернув фольгой.

Селедка под шубой рулетом

Ингредиенты

Свекла — 200 г

Картофель — 150 г

Сливочный сыр — 100 г

Майонез — 150 г

Сельдь — 1 шт.

Желатин — 10 г

Вода — 50 мл

Селедка под шубой рулетом

Приготовление

Свеклу и картофель моют, отваривают до готовности, дают остыть. Остывшие овощи натирают на крупной терке в разные тарелки. Желатин заливают водой и оставляют на полчаса для набухания. Сельдь разделывают, для салата берут только филе. Готовят майонезно-желатиновый соус: набухший желатин нагревают на водяной бане до полного растворения. Остужают, смешивают с майонезом. На плоской поверхности раскладывают бамбуковый коврик, сверху на него кладут пищевую пленку, свернутую в несколько слоев. С филе сельди аккуратно срезают внутреннюю часть мякоти таким образом, чтобы получились пласты примерно одинаковой толщины по всей длине. Картофель смешивают со сливочным сыром и половиной майонезного соуса. Пластованное филе сельди кладут на пищевую пленку, на него ровным слоем выкладывают картофель. Свеклу смешивают с оставшимся майонезно-желатиновым соусом и выкладывают поверх картофеля, выравнивают лопаточкой. С помощью коврика и пищевой пленки аккуратно придают салату форму брусочка. Желательно, чтобы краешки пластов селедочного филе соединились (замкнулись в кольцо). Готовый рулет на 4-5 часов ставят в холодильник, затем нарезают порционными кусками, выкладывают на красивое блюдо и украшают зеленью укропа.

Совет: Каждый последующий слой по размеру должен быть меньше, чем предыдущий, иначе красиво завернуть рулет будет сложно.

Пикантная сельдь под шубой

Ингредиенты

Свекла — 200 г

Сельдь (крупная) — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Плавленый сыр — 200 г

Отваренные вкрутую куриный яйца (только белок) — 5 шт.

Майонез — 150 г

Сметана — 100 г

Пикантная сельдь под шубой

Приготовление

Свеклу моют, отваривают до готовности, дают остыть. Остывшую свеклу натирают на крупной терке. Сельдь чистят, моют, разделывают. Нарезают филе кусочками. Отварной яичный белок натирают на крупной терке. Также на крупной терке натирают плавленый сыр. Сметану соединяют с майонезом и хорошенько перемешивают. Репчатый лук чистят, моют, нарезают маленькими кубиками. В пиалу тонким слоем выкладывают мелко порубленный лук. Поверх него — слой сельди, которую промазывают сметанно-майонезным соусом. Плавленый сыр смешивают с белками, частью сметанно-майонезного соуса и выкладывают поверх сельди. Завершающим слоем выкладывают свеклу, которую сверху тоже хорошенько промазывают сметанно-майонезным соусом.

Селедка под шубой по-особенному

Ингредиенты

Сельдь (крупная) — 2 шт.

Картофель — 400 г

Свекла — 400 г

Морковь — 200 г

Сыр голландский — 150 г

Лук репчатый (средний) — 1 шт.

Яйца куриные — 5 шт.

Яблоко (кисло-сладкое, большое) — 1 шт.

Майонез — 500-700 г

Сельдь под шубой особая.

Приготовление

Свеклу, картофель, морковь моют, отваривают до готовности и дают остыть. Остывшие овощи натирают на самой крупной терке. Яйца варят, натирают на крупной терке. Сельдь разделывают, филе нарезают небольшими кусочками. Сыр натирают на крупной терке. Лук чистят, моют, нарезают маленькими кубиками. Яблоко очищают от кожуры и натирают на крупной терке. В салатник выкладывают половину натертого картофеля, который смазывают тонким слоем майонеза. На картофель выкладывают филе сельди, измельченный лук и хорошенько промазывают майонезом. Следующим слоем укладывают оставшийся картофель, на который также наносят майонез. На картофель кладут натертое яблоко, тоже промазывают майонезом. Натертую морковь выкладывают поверх яблока, смазывают майонезом. К натертым на терке яйцам добавляют сыр, немного майонеза, хорошенько перемешивают и укладывают поверх слоя моркови. Следующим, завершающим слоем, кладут свеклу, которую щедро промазывают оставшимся майонезом. Готовый салат ставят в холодильник на несколько часов, затем украшают.

Новогодняя селедка под шубой

Ингредиенты

Селедка соленая — 2 шт.

Картофель — 300 г

Свекла — 300 г

Морковь — 300 г

Яблоки — 300 г

Репчатый лук — 150 г

Майонез — по вкусу

Для украшения

Салат листовой — пучок

Укроп — веточка

Новогодняя селедка под шубой

Приготовление

Свеклу, морковь и картофель моют, отваривают до готовности. Овощам дают остыть и очищают их от кожуры. Яблоки тщательно моют, снимают кожуру, удаляют сердцевину. На крупной терке натирают в различные тарелки: яблоки, картофель, морковь и свеклу. Репчатый лук очищают, моют и нарезают мелкими кубиками либо полукольцами. Селедку чистят от кожицы и костей, филе режут кусочками или кубиками. Салат тщательно моют, обсушивают и красиво выкладывают на плоское блюдо. На салатные листочки устанавливают специальную форму. Сначала в нее выкладывают филе селедки, поверх — слой лука. Промазывают все майонезом. Далее в форму выкладывают слоями, промазывая каждый майонезом: картофель, яблоки, морковь и свеклу. С салата аккуратно снимают форму таким образом, чтобы не нарушить его целостности. Готовое блюдо сверху украшают веточкой укропа. Дают салату 4-6 часов настояться в холодильнике (так он станет еще сочнее и вкуснее).

Совет: Если специальной формы для салата у вас нет, ее можно сделать самостоятельно. Для этого чистую пластиковую бутылку обрезают с двух сторон до нужного размера.

А еще вы можете выбрать подходящую форму на нашем маркете: подойдет регулируемая металлическая или силиконовая для кексов.

Сельдь под шубой со сливочным вкусом

Ингредиенты

Сельдь (крупная) — 1 шт.

Свекла — 200 г

Морковь — 150 г

Картофель — 150 г

Яйца куриные — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло сливочное (замороженное) — 70 г

Майонез — по вкусу

Сельдь под шубой со сливочным вкусом.

Приготовление

Свеклу, морковь и картофель тщательно моют, отваривают до готовности и дают остыть. Остывшие овощи чистят и по отдельности натирают на крупной терке. Яйца отваривают вкрутую и натирают на крупной терке. Лук чистят, моют и нарезают тоненькими продольными полосочками. Сельдь разделывают, филе нарезают кубиками. В форму выкладывают слой картофеля, при необходимости солят, промазывают майонезом. Натертые яйца хорошенько перемешивают с майонезом, приправляют солью и выкладывают на блюдо поверх картофеля. Замерзшее масло натирают на самой мелкой терке и тонким слоем равномерно распределяют поверх яиц. Селедку смешивают с луком и выкладывают на блюдо четвертым слоем, который поверху тоже промазывают майонезом. На селедку выкладывают морковь, смазывают майонезом. В свеклу добавляют немножко соли (по желанию), смешивают с небольшим количеством майонеза и выкладывают поверх слоя моркови. Готовому салату дают настояться в холодильнике около 3-5 часов и украшают. Готовый салат украшают.

Сельдь под шубой в новом амплуа

Ингредиенты

Сельдь (крупная) — 1 шт.

Филе семги — 100 г

Свекла — 200 г

Картофель — 150 г

Морковь — 100 г

Яйца куриные — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Желатин — 20 г

Вода — 100 мл

Сметана (можно использовать майонез) — 200 г

Сельдь под дорогой шубой.

Для украшения

Белок куриного яйца — 1 шт.

Икра красная — 2 ч. ложки

Петрушка — 2 веточки

Приготовление

Морковь, свеклу и картофель отваривают до готовности, дают остыть и натирают на крупной терке в разные мисочки. Куриные яйца отваривают вкрутую, чистят и натирают на мелкой терке. Желатин замачивают в холодной кипяченой воде на 30 минут. Сельдь разделывают, нарезают филе кубиками. Филе семги нарезают тоненькими полосочками. На водяной бане набухший желатин нагревают (не давая ему закипеть) до полного растворения и сразу смешивают со сметаной. На плоскую тарелку устанавливают специальную форму, внутрь которой первым слоем выкладывают картофель, хорошенько смазывают его сметанной смесью. Яйца смешивают с желатиново-сметанной смесью и выкладывают в форму поверх картофеля. К филе сельди добавляют лук, перемешивают, укладывают на слой яиц и сверху промазывают сметанной смесью. Дальше слои укладывают в такой последовательности (не забывая промазывать каждый сметанной смесью): свекла, семга, морковь. Готовый салат на 6-8 часов убирают в холодильник. Затем его достают, аккуратно снимают форму и украшают.

Какой бы рецепт приготовления сельди под шубой вы ни выбрали — традиционный или один из предложенных выше, — не пожалейте времени и проявите немного фантазии, украшая салат. Тогда даже обычная селедка под шубой приобретет праздничный вид.

Несколько идей необычного оформления сельди под шубой:

Салат-рыба

Оформить селедку под шубой можно вот таким образом — используя голову, хвост и плавники сельди, немного майонеза (для пуговиц) и мелко натертый сыр.

Салат в форме рыбы

Салат необычной формы

Сельди под шубой, заправленной соусом на основе желатина, можно придать очаровательный вид с помощью любой красивой формы (подробный рецепт приготовления вы найдете в статье Кулинарный мастер-класс: селедка под шубой по-новому).

Сельдь под шубой сделана в красивой формочке.

Порционно

Сельдь под шубой в красивых бокалах.

Учитывая необычную подачу, даже классическая селедка под шубой будет выглядеть оригинально.