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Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Мы подобрали для вас рецепты, по которым вы приготовите аппетитные постные салаты.

Все рецепты просты в приготовлении, из доступных продуктов, которые имеются у каждой хозяйки на кухне. Салаты получаются очень вкусные, а самое главное полезные для здоровья.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ С ЯБЛОКАМИ

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

1. Салат из капусты с яблоком и морковью. Простой и быстрый в приготовлении салат, всё нашинковали, перемешали и готово. Можно готовить не только в пост, но и каждый день, получается очень вкусный..

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная - 300-400 гр
  • Морковь - 1 шт средняя
  • Яблоко - 1 шт
  • Сахар - 1/2 ч. ложки
  • Соль - 1/2 ч. ложки
  • Зелень укропа - несколько веточек
  • Перец чёрный - по вкусу
  • Сок лимона - по вкусу
  • Оливковое масло - 2-3 ст. ложки

Приготовление:

Капусту нашинковать мелкой соломкой, добавить соль и сахар (по вкусу), перемешать и помять руками в миске до выделения сока.

Морковь и очищенное от кожуры яблоко натереть на тёрке для корейской моркови. Перемешать все подготовленные ингредиенты, добавить перец и мелко порубленную зелень укропа, сок лимона и оливковое масло (можно заменить на ароматное подсолнечное), ещё раз хорошо перемешать.

Салат готов. Яркий, красочный, вкусный и полезный.

ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Овощи, предназначенные для винегрета, взять примерно в равном количестве.

Свеклу вымыть, сварить, не очищая, с добавлением уксуса, охладить и очистить. Картофель тоже сварить в кожуре. 
Соленые огурцы очистить от грубой кожицы. Квашеную капусту промыть. Репчатый лук нарезать кольцами, капусту мелко нашинковать, а картофель и свеклу порезать кубиками. 
Приготовленную свеклу полить растительным маслом, добавить остальные овощи и перемешать. 
Готовую горчицу растереть с сахаром, солью, добавить разведенный уксус и полить этой заправкой винегрет.

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКАМИ И ХРЕНОМ

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Ингредиенты:

  • 200 г тыквы,
  • 200 г яблок,
  • 20 г хрена,
  • 1 морковь,
  • лимонная кислота и сахар по вкусу.

Приготовление:   

Тыкву и яблоки натереть на крупной терке, хрен — на мелкой. Добавить сахар, лимонную кислоту, перемешать. 
Выложить в салатницу и украсить тертой морковью.

САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана фасоли,
  • 1 соленый огурец,
  • 1 яблоко,
  • 1 небольшая луковица,
  • 100 г растительного масла,
  • 1 ч. ложка горчицы,
  • 1 ч. ложка красного перца,
  • черный перец,
  • соль,
  • зелень петрушки.

Приготовление: 

Фасоль сварить в подсоленной воде и охладить. Для того чтобы она быстрее разварилась, к воде можно прибавить чайную ложку без верха сахара. 
В охлажденную фасоль добавить нарезанные кубиками соленый огурец, яблоко, лук, растительное масло, горчицу, черный перец, соль, красный перец и зелень петрушки.

САЛАТ ИЗ СЕЛЬДИ С КАРТОФЕЛЕМ И ЯБЛОКАМИ

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Ингредиенты:

  • 1 соленая сельдь,
  • 2 картофелины,
  • 2 яблока,
  • 1 луковица,
  • 3/4 стакана фасоли,
  • 2-3 ст. ложки растительного масла,
  • горчица,
  • зеленый лук,
  • сахар, перец,
  • уксус,
  • соль по вкусу

Приготовление:  

Фасоль замочить в воде на 12 часов и отварить. Сельдь вымочить, отделить филе, картофель отварить. 
Филе сельди, картофель, яблоки, лук и фасоль мелко нарезать, соединить и перемешать. 
Добавить растительное масло, соль, сахар, уксус, перец, горчицу. 
Посыпать нарезанным зеленым луком.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ И МЕДОМ

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Ингредиенты:

  • 4 моркови,
  • 4 ст. ложки дробленых грецких орехов,
  • 2 ст. ложки сиропа шиповника,
  • 2 ст. ложки лимонного сока,
  • 4 ст. ложки меда.

Приготовление: 

Морковь натереть на мелкой терке, смешать с толчеными грецкими орехами и медом. 
Добавить сироп шиповника, лимонный сок и еще раз перемешать.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ОГУРЦАМИ

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Ингредиенты:

  • 2 свеклы,
  • 2 соленых огурца,
  • 1 луковица,
  • соль,
  • сахар,
  • тмин,
  • растительное масло,
  • сок лимона.

Приготовление:  

Испечь свеклу, очистить, натереть на терке. Соленые огурцы (без кожуры) нарезать мелкими кубиками. 
Все перемешать, приправить солью, сахаром, тмином, растительным маслом, выдавить сок лимона и посылать колечками репчатого лука.

ИКРА СВЕКОЛЬНАЯ

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Сырую свеклу и морковь потереть на терке и потушить с подсолнечным маслом. 
Добавить обжаренный лук с томатом, соль, сахар, перец.

Остывшую икру смешать с толченым чесноком. 
В ту же икру вместо томата можно положить грибы (сухие, вымоченные, отваренные, измельченные и обжаренные с луком). В этом случае чеснок добавлять не обязательно.

ЗАКУСКА СВЕКОЛЬНАЯ С ТЫКВЕННЫМИ СЕМЕЧКАМИ

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Свеклу запечь или отварить, очистить, натереть на крупной терке. Добавить измельченные тыквенные семечки, толченый чеснок, заправить майонезом или растительным маслом. 
В эту закуску хорошо идет тертый плавленый сырок, если ее давать в пост детям или больным.

РЕДЬКА С ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ

Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Ингредиенты:

  • 160 г редьки,
  • 20 г репчатого лука,
  • 20 г подсолнечного масла,
  • 20 г зеленого лука,
  • соль.
Приготовление: 
Лук тонко нашинковать и слегка обжарить на подсолнечном масле. 
Редьку натереть на крупной терке или нашинковать тонкой соломкой, заправить солью, добавить обжаренный лук и посыпать зеленью.

 

 

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