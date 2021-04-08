Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Мы подобрали для вас рецепты, по которым вы приготовите аппетитные постные салаты.

Все рецепты просты в приготовлении, из доступных продуктов, которые имеются у каждой хозяйки на кухне. Салаты получаются очень вкусные, а самое главное полезные для здоровья.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ С ЯБЛОКАМИ

1. Салат из капусты с яблоком и морковью. Простой и быстрый в приготовлении салат, всё нашинковали, перемешали и готово. Можно готовить не только в пост, но и каждый день, получается очень вкусный..

Ингредиенты:

Капуста белокочанная - 300-400 гр

Морковь - 1 шт средняя

Яблоко - 1 шт

Сахар - 1/2 ч. ложки

Соль - 1/2 ч. ложки

Зелень укропа - несколько веточек

Перец чёрный - по вкусу

Сок лимона - по вкусу

Оливковое масло - 2-3 ст. ложки

Приготовление:

Капусту нашинковать мелкой соломкой, добавить соль и сахар (по вкусу), перемешать и помять руками в миске до выделения сока.

Морковь и очищенное от кожуры яблоко натереть на тёрке для корейской моркови. Перемешать все подготовленные ингредиенты, добавить перец и мелко порубленную зелень укропа, сок лимона и оливковое масло (можно заменить на ароматное подсолнечное), ещё раз хорошо перемешать.

Салат готов. Яркий, красочный, вкусный и полезный.

ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ

Овощи, предназначенные для винегрета, взять примерно в равном количестве.

Свеклу вымыть, сварить, не очищая, с добавлением уксуса, охладить и очистить. Картофель тоже сварить в кожуре.Соленые огурцы очистить от грубой кожицы. Квашеную капусту промыть. Репчатый лук нарезать кольцами, капусту мелко нашинковать, а картофель и свеклу порезать кубиками.Приготовленную свеклу полить растительным маслом, добавить остальные овощи и перемешать.Готовую горчицу растереть с сахаром, солью, добавить разведенный уксус и полить этой заправкой винегрет.

САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКАМИ И ХРЕНОМ

Ингредиенты:

200 г тыквы,

200 г яблок,

20 г хрена,

1 морковь,

лимонная кислота и сахар по вкусу.

Приготовление:

Тыкву и яблоки натереть на крупной терке, хрен — на мелкой. Добавить сахар, лимонную кислоту, перемешать.

Выложить в салатницу и украсить тертой морковью.

САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ

Ингредиенты:

1,5 стакана фасоли,

1 соленый огурец,

1 яблоко,

1 небольшая луковица,

100 г растительного масла,

1 ч. ложка горчицы,

1 ч. ложка красного перца,

черный перец,

соль,

зелень петрушки.

Приготовление:

Фасоль сварить в подсоленной воде и охладить. Для того чтобы она быстрее разварилась, к воде можно прибавить чайную ложку без верха сахара.

В охлажденную фасоль добавить нарезанные кубиками соленый огурец, яблоко, лук, растительное масло, горчицу, черный перец, соль, красный перец и зелень петрушки.

САЛАТ ИЗ СЕЛЬДИ С КАРТОФЕЛЕМ И ЯБЛОКАМИ

Ингредиенты:

1 соленая сельдь,

2 картофелины,

2 яблока,

1 луковица,

3/4 стакана фасоли,

2-3 ст. ложки растительного масла,

горчица,

зеленый лук,

сахар, перец,

уксус,

соль по вкусу

Приготовление:

Фасоль замочить в воде на 12 часов и отварить. Сельдь вымочить, отделить филе, картофель отварить.

Филе сельди, картофель, яблоки, лук и фасоль мелко нарезать, соединить и перемешать.

Добавить растительное масло, соль, сахар, уксус, перец, горчицу.

Посыпать нарезанным зеленым луком.

САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ И МЕДОМ

Ингредиенты:

4 моркови,

4 ст. ложки дробленых грецких орехов,

2 ст. ложки сиропа шиповника,

2 ст. ложки лимонного сока,

4 ст. ложки меда.

Приготовление:

Морковь натереть на мелкой терке, смешать с толчеными грецкими орехами и медом.

Добавить сироп шиповника, лимонный сок и еще раз перемешать.

САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ОГУРЦАМИ

Ингредиенты:

2 свеклы,

2 соленых огурца,

1 луковица,

соль,

сахар,

тмин,

растительное масло,

сок лимона.

Приготовление:

Испечь свеклу, очистить, натереть на терке. Соленые огурцы (без кожуры) нарезать мелкими кубиками.

Все перемешать, приправить солью, сахаром, тмином, растительным маслом, выдавить сок лимона и посылать колечками репчатого лука.

ИКРА СВЕКОЛЬНАЯ

Сырую свеклу и морковь потереть на терке и потушить с подсолнечным маслом.

Добавить обжаренный лук с томатом, соль, сахар, перец.

Остывшую икру смешать с толченым чесноком.

В ту же икру вместо томата можно положить грибы (сухие, вымоченные, отваренные, измельченные и обжаренные с луком). В этом случае чеснок добавлять не обязательно.

ЗАКУСКА СВЕКОЛЬНАЯ С ТЫКВЕННЫМИ СЕМЕЧКАМИ

Свеклу запечь или отварить, очистить, натереть на крупной терке. Добавить измельченные тыквенные семечки, толченый чеснок, заправить майонезом или растительным маслом.

В эту закуску хорошо идет тертый плавленый сырок, если ее давать в пост детям или больным.

РЕДЬКА С ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ

Ингредиенты:

160 г редьки,

20 г репчатого лука,

20 г подсолнечного масла,

20 г зеленого лука,

соль.

Приготовление:

Лук тонко нашинковать и слегка обжарить на подсолнечном масле.

Редьку натереть на крупной терке или нашинковать тонкой соломкой, заправить солью, добавить обжаренный лук и посыпать зеленью.