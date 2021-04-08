Постные салаты - простые рецепты из доступных продуктов

Мы подобрали для вас рецепты, по которым вы приготовите аппетитные постные салаты.
Все рецепты просты в приготовлении, из доступных продуктов, которые имеются у каждой хозяйки на кухне. Салаты получаются очень вкусные, а самое главное полезные для здоровья.
САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ С ЯБЛОКАМИ
1. Салат из капусты с яблоком и морковью. Простой и быстрый в приготовлении салат, всё нашинковали, перемешали и готово. Можно готовить не только в пост, но и каждый день, получается очень вкусный..
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная - 300-400 гр
- Морковь - 1 шт средняя
- Яблоко - 1 шт
- Сахар - 1/2 ч. ложки
- Соль - 1/2 ч. ложки
- Зелень укропа - несколько веточек
- Перец чёрный - по вкусу
- Сок лимона - по вкусу
- Оливковое масло - 2-3 ст. ложки
Приготовление:
Капусту нашинковать мелкой соломкой, добавить соль и сахар (по вкусу), перемешать и помять руками в миске до выделения сока.
Морковь и очищенное от кожуры яблоко натереть на тёрке для корейской моркови. Перемешать все подготовленные ингредиенты, добавить перец и мелко порубленную зелень укропа, сок лимона и оливковое масло (можно заменить на ароматное подсолнечное), ещё раз хорошо перемешать.
Салат готов. Яркий, красочный, вкусный и полезный.
ВИНЕГРЕТ ОВОЩНОЙ
Овощи, предназначенные для винегрета, взять примерно в равном количестве.Свеклу вымыть, сварить, не очищая, с добавлением уксуса, охладить и очистить. Картофель тоже сварить в кожуре.
Соленые огурцы очистить от грубой кожицы. Квашеную капусту промыть. Репчатый лук нарезать кольцами, капусту мелко нашинковать, а картофель и свеклу порезать кубиками.
Приготовленную свеклу полить растительным маслом, добавить остальные овощи и перемешать.
Готовую горчицу растереть с сахаром, солью, добавить разведенный уксус и полить этой заправкой винегрет.
САЛАТ ИЗ ТЫКВЫ С ЯБЛОКАМИ И ХРЕНОМ
Ингредиенты:
- 200 г тыквы,
- 200 г яблок,
- 20 г хрена,
- 1 морковь,
- лимонная кислота и сахар по вкусу.
Приготовление:
Тыкву и яблоки натереть на крупной терке, хрен — на мелкой. Добавить сахар, лимонную кислоту, перемешать.
Выложить в салатницу и украсить тертой морковью.
САЛАТ ИЗ ФАСОЛИ
Ингредиенты:
- 1,5 стакана фасоли,
- 1 соленый огурец,
- 1 яблоко,
- 1 небольшая луковица,
- 100 г растительного масла,
- 1 ч. ложка горчицы,
- 1 ч. ложка красного перца,
- черный перец,
- соль,
- зелень петрушки.
Приготовление:
Фасоль сварить в подсоленной воде и охладить. Для того чтобы она быстрее разварилась, к воде можно прибавить чайную ложку без верха сахара.
В охлажденную фасоль добавить нарезанные кубиками соленый огурец, яблоко, лук, растительное масло, горчицу, черный перец, соль, красный перец и зелень петрушки.
САЛАТ ИЗ СЕЛЬДИ С КАРТОФЕЛЕМ И ЯБЛОКАМИ
Ингредиенты:
- 1 соленая сельдь,
- 2 картофелины,
- 2 яблока,
- 1 луковица,
- 3/4 стакана фасоли,
- 2-3 ст. ложки растительного масла,
- горчица,
- зеленый лук,
- сахар, перец,
- уксус,
- соль по вкусу
Приготовление:
Фасоль замочить в воде на 12 часов и отварить. Сельдь вымочить, отделить филе, картофель отварить.
Филе сельди, картофель, яблоки, лук и фасоль мелко нарезать, соединить и перемешать.
Добавить растительное масло, соль, сахар, уксус, перец, горчицу.
Посыпать нарезанным зеленым луком.
САЛАТ ИЗ МОРКОВИ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ И МЕДОМ
Ингредиенты:
- 4 моркови,
- 4 ст. ложки дробленых грецких орехов,
- 2 ст. ложки сиропа шиповника,
- 2 ст. ложки лимонного сока,
- 4 ст. ложки меда.
Приготовление:
Морковь натереть на мелкой терке, смешать с толчеными грецкими орехами и медом.
Добавить сироп шиповника, лимонный сок и еще раз перемешать.
САЛАТ ИЗ СВЕКЛЫ С ОГУРЦАМИ
Ингредиенты:
- 2 свеклы,
- 2 соленых огурца,
- 1 луковица,
- соль,
- сахар,
- тмин,
- растительное масло,
- сок лимона.
Приготовление:
Испечь свеклу, очистить, натереть на терке. Соленые огурцы (без кожуры) нарезать мелкими кубиками.
Все перемешать, приправить солью, сахаром, тмином, растительным маслом, выдавить сок лимона и посылать колечками репчатого лука.
ИКРА СВЕКОЛЬНАЯ
Сырую свеклу и морковь потереть на терке и потушить с подсолнечным маслом.
Добавить обжаренный лук с томатом, соль, сахар, перец.
Остывшую икру смешать с толченым чесноком.
В ту же икру вместо томата можно положить грибы (сухие, вымоченные, отваренные, измельченные и обжаренные с луком). В этом случае чеснок добавлять не обязательно.
ЗАКУСКА СВЕКОЛЬНАЯ С ТЫКВЕННЫМИ СЕМЕЧКАМИ
Свеклу запечь или отварить, очистить, натереть на крупной терке. Добавить измельченные тыквенные семечки, толченый чеснок, заправить майонезом или растительным маслом.
В эту закуску хорошо идет тертый плавленый сырок, если ее давать в пост детям или больным.
РЕДЬКА С ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ
Ингредиенты:
- 160 г редьки,
- 20 г репчатого лука,
- 20 г подсолнечного масла,
- 20 г зеленого лука,
- соль.
Редьку натереть на крупной терке или нашинковать тонкой соломкой, заправить солью, добавить обжаренный лук и посыпать зеленью.
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