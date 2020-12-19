Картошка на завтрак. Выкладываем слоями с сыром и через 20 минут ставим на стол

Легкий, вкусный, сытный рецепт из картошки может стать любимым завтраком для всей семьи. Хорошо, что и готовится это блюдо очень быстро: достаточно будет выложить картошку с сыром слоями и через 20 минут можно уже ставить на стол.

На три средних картофелины нам потребуется полторы чайных ложки соли, по чайной ложке черного перца, острого перца чили и тимьяна. Кроме того, возьмем еще 40 граммов натертого твердого сыра, еще 150 граммов сыра просто мелко нарежем и добавим две столовые ложки муки.

Картошку чистим и нарезаем кружочками. Перекладываем ее в глубокую миску и заливаем водой, нам нужно убрать лишний крахмал.

Затем все дольки перекладываем в другую миску. Добавляем соли и всех приправ, затем присыпаем картошку натертым сыром и добавляем муку. Все как следует перемешиваем.

Разогреваем на сковороде растительное масло. Выкладываем слой картошки, на нее слой сыра, сверху снова картошка, закрываем крышкой и готовим 10 минут.

Затем переворачиваем и уже без крышки жарим еще 2 минуты.

Видеорецепт:

Этот рецепт легко усовершенствовать прямо в процессе приготовления. Попробуйте, например, добавить отдельным слоем колбасы или сосисок.