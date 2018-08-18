Яблочный спас: 5 рецептов вкусной выпечки с яблоками

19 августа на Руси празднуют Преображение Господне или как его называют в народе, Яблочный Спас. По сложившейся традиции этот праздник принято встречать выпечкой и блюдами из райских плодов. До Преображения на Руси особенно строго запрещалось, есть яблоки, вообще старались не есть никаких плодов, кроме огурцов. А с этого дня начинали, есть плоды и фрукты. "Второй Спас яблочком разговляется".

Преображение Господне - это великий двунадесятый праздник, установленный Православной церковью в IV веке. По преданию, незадолго до своих страданий Иисус Христос в сопровождении своих учеников Петра, Иакова и Иоанна поднялся на гору Фавор. И вдруг ученики увидели, что "просияло Его лицо, как солнце" одежды Его сделались белыми, как свет". И раздался "глас из облака, глаголящий: Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте...".



В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. В народе этот праздник называют "Спасом на горе", "Яблочным Спасом". В храмах освящают яблоки, которые с этого дня разрешается есть. Обычай имеет и назидательное значение: вначале плоды зелены, незрелы, но по мере развития наливаются соком, созревают; так и человек в земной жизни может быть некрасив, греховен, но по мере нравственного развития преображается, проникается светом Божиим.

мука 2 стакана

сливочное масло 250 г.

сахарный песок 1 стакан

яйца 1 шт.

соль и сода на кончике ножа

сок лимона 1 ч. л.

цедра 1/2 небольшого лимона

Самый же главный плод - наше духовное преображение. В день яблочного Спаса пекут яблоки, блины, пироги с яблоками, грибами и ягодами, всем, чем одаривает сад, огород, лес. Этот день - первая встреча осени (осенины).для теста:

для начинки:

яблоки 6 шт.

сахарный песок 150 г.

корица 1 ч. л.

Способ приготовления: Для теста масло растереть добела, добавить мелкий сахар или пудру, растереть с маслом до однородности, влить яйцо. Продолжать растирать массу до полного растворения сахара. Затем добавить соль, соду, сок и натертую на мелкой терке цедру лимона, перемешать, всыпать муку и замесить мягкое пластичное тесто.

Тесто раскатать слоем толщиной 6-7 мм, навернув на скалку, перенести его на противень, расправить по размеру противня. На тесто ровным слоем положить очищенные, нарезанные тонкими дольками яблоки, посыпать их сахаром, смешанным с корицей. Поверх яблок сделать переплет из тонких полосок теста. Края теста защепить в уголках, переплеты и края пирога смазать яйцом. Пирог выпекать при температуре 200 - 210 градусов до появления золотистого цвета и готовности начинки.



Яблочный штрудель с орехами



Ингредиенты:

слоеное тесто 1 упаковка

яблоки 4 шт.

сахарный песок 1 ст. л.

сок лимона 1 ст. л.

корица по вкусу

сметана 3 ст. л.

яйца 1 шт.

миндаль 80 г.

растопленное сливочное масло 2 ст. л.

сахарная пудра

Способ приготовления: Яблоки вымыть, очистить от кожицы, нарезать небольшими кубиками. Нарезанные яблоки выложить в миску, посыпать корицей, сахаром, сбрызнуть соком лимона и аккуратно перемешать. Оставить на 20 минут. Миндаль растолочь в ступке или порубить блендером. Яблоки и орехи соединить и перемешать. Сливочное масло взбить с яйцом. Тесто разрезать пополам, смазать яичной смесью. Выложить начинку. Свернуть рулетами. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Охладить, посыпать сахарной пудрой.



Рулеты с яблоками



Ингредиенты:



для теста:

масло сливочное 250 г.

сливочный сыр 225 г.

мука 2 стакана

соль 1 щепотка

для начинки:

яблоки 2-3 шт.

грецкие орехи 1/2 стакана

коричневый сахар 1/4 стакана

яблочный джем 3/4 стакана

сахарный песок 1 стакан

корица 2 ч. л.

Способ приготовления: Взбейте миксером масло и сливочный сыр, всыпьте муку и соль, замесите однородное тесто. Разделите тесто на 4 равные части, заверните в пленку и на ночь уберите в холодильник. Яблоки мелко нарежьте, смешайте с измельченными орехами и коричневым сахаром. Для посыпки смешайте в чаше 1 стакан сахара и корицу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите бумагой для выпечки два противня. Обваляйте со всех сторон одну часть теста в сахарной посыпке, затем раскатайте его в круглый пласт диаметром 25 см. Смажьте тесто 3 ст. л. джема, положите 1/2 стакана яблочной начинки, отступив от края на 1 см. Нарежьте тесто, начиная от центра, на 16 сегментов. Сверните рулетики, начиная с широкого края. Выложите на противень и выпекайте в духовке 30 минут. Переложите на решетку для остывания, посыпьте сахаром. Повторите весь процесс с оставшимся тестом.



Запеканка с яблоками



Ингредиенты:

творог 500 г.

яйца 2 шт.

сахарный песок 3 ст. л.

сливочное масло 4 ст. л.

манная крупа 2 ст. л.

соль, ваниль по вкусу

для начинки:

яблоки 500 г.

панировочные сухари

яблочный джем

Способ приготовления: Творог протрите через сито, чтобы он стал воздушным. Желтки разотрите с сахарным песком и добавьте в творог, перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло, добавьте соль и ванилин. Всыпьте манную крупу. Белки взбейте в устойчивую пену и аккуратно введите в массу. Должна получиться однородная масса. Яблоки промойте, нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину творожной массы, часть нарезанных яблок, затем вторую часть массы. Сверху распределите оставшиеся яблоки. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 30-40 минут. За 5 минут до готовности выньте форму из духовки и смажьте яблоки яблочным джемом или сиропом из яблочного варенья. Готовую запеканку лучше всего подавать теплой, но и холодная она останется вкусной.



Сладкий тарт с яблоками



Ингредиенты:

мука 100 г.

миндаль измельченный 25 г.

сливочное масло 60 г.

для начинки:

яблоки 400 г.

для крема:

сливочное масло 50 г.

сахарный песок 50 г.

яйца 2 шт.

молотый миндаль 100 г.

какао-порошок 2 ст. л.

сахарная пудра

Способ приготовления: Форму для тарта диаметром 24 см смазать сливочным маслом. Для теста смешать муку с измельченным миндалем. Сливочное масло нарезать кубиками и растереть с мучной смесью в крошку. Добавить к ней 2-3 ст. л. холодной воды и замесить мягкое тесто. Скатать тесто в шар и убрать в морозилку на 10 минут. Затем раскатать и выложить в форму, наколоть вилкой и убрать в холодильник. Духовку предварительно разогреть до 200 градусов. Для шоколадного крема масло растереть с сахаром до белой пены. Яйца взбить миксером, аккуратно подмешать в масляную смесь. Добавить молотый миндаль, какао-порошок и тщательно перемешать до однородности. Яблоки нарезать ломтиками. Смесь выложить на тесто, сверху разложить ломтики яблок. Тарт выпекать в духовке в течение 30-40 минут, пока начинка не поднимется. Остудить, посыпать сахарной пудрой и подать к столу.

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