Яблочный спас: 5 рецептов вкусной выпечки с яблоками

19 августа на Руси празднуют Преображение Господне или как его называют в народе, Яблочный Спас. По сложившейся традиции этот праздник принято встречать выпечкой и блюдами из райских плодов. До Преображения на Руси особенно строго запрещалось, есть яблоки, вообще старались не есть никаких плодов, кроме огурцов. А с этого дня начинали, есть плоды и фрукты. "Второй Спас яблочком разговляется".
Преображение Господне - это великий двунадесятый праздник, установленный Православной церковью в IV веке. По преданию, незадолго до своих страданий Иисус Христос в сопровождении своих учеников Петра, Иакова и Иоанна поднялся на гору Фавор. И вдруг ученики увидели, что "просияло Его лицо, как солнце" одежды Его сделались белыми, как свет". И раздался "глас из облака, глаголящий: Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте...".
В этот день в храмах проходят торжественные богослужения. В народе этот праздник называют "Спасом на горе", "Яблочным Спасом". В храмах освящают яблоки, которые с этого дня разрешается есть. Обычай имеет и назидательное значение: вначале плоды зелены, незрелы, но по мере развития наливаются соком, созревают; так и человек в земной жизни может быть некрасив, греховен, но по мере нравственного развития преображается, проникается светом Божиим.
Пирог песочный с яблоками
Ингредиенты:
для теста:
- мука 2 стакана
- сливочное масло 250 г.
- сахарный песок 1 стакан
- яйца 1 шт.
- соль и сода на кончике ножа
- сок лимона 1 ч. л.
- цедра 1/2 небольшого лимона
для начинки:
- яблоки 6 шт.
- сахарный песок 150 г.
- корица 1 ч. л.
Способ приготовления: Для теста масло растереть добела, добавить мелкий сахар или пудру, растереть с маслом до однородности, влить яйцо. Продолжать растирать массу до полного растворения сахара. Затем добавить соль, соду, сок и натертую на мелкой терке цедру лимона, перемешать, всыпать муку и замесить мягкое пластичное тесто.
Тесто раскатать слоем толщиной 6-7 мм, навернув на скалку, перенести его на противень, расправить по размеру противня. На тесто ровным слоем положить очищенные, нарезанные тонкими дольками яблоки, посыпать их сахаром, смешанным с корицей. Поверх яблок сделать переплет из тонких полосок теста. Края теста защепить в уголках, переплеты и края пирога смазать яйцом. Пирог выпекать при температуре 200 - 210 градусов до появления золотистого цвета и готовности начинки.
Яблочный штрудель с орехами
Ингредиенты:
- слоеное тесто 1 упаковка
- яблоки 4 шт.
- сахарный песок 1 ст. л.
- сок лимона 1 ст. л.
- корица по вкусу
- сметана 3 ст. л.
- яйца 1 шт.
- миндаль 80 г.
- растопленное сливочное масло 2 ст. л.
- сахарная пудра
Способ приготовления: Яблоки вымыть, очистить от кожицы, нарезать небольшими кубиками. Нарезанные яблоки выложить в миску, посыпать корицей, сахаром, сбрызнуть соком лимона и аккуратно перемешать. Оставить на 20 минут. Миндаль растолочь в ступке или порубить блендером. Яблоки и орехи соединить и перемешать. Сливочное масло взбить с яйцом. Тесто разрезать пополам, смазать яичной смесью. Выложить начинку. Свернуть рулетами. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40 минут. Охладить, посыпать сахарной пудрой.
Рулеты с яблоками
Ингредиенты:
для теста:
- масло сливочное 250 г.
- сливочный сыр 225 г.
- мука 2 стакана
- соль 1 щепотка
для начинки:
- яблоки 2-3 шт.
- грецкие орехи 1/2 стакана
- коричневый сахар 1/4 стакана
- яблочный джем 3/4 стакана
- сахарный песок 1 стакан
- корица 2 ч. л.
Способ приготовления: Взбейте миксером масло и сливочный сыр, всыпьте муку и соль, замесите однородное тесто. Разделите тесто на 4 равные части, заверните в пленку и на ночь уберите в холодильник. Яблоки мелко нарежьте, смешайте с измельченными орехами и коричневым сахаром. Для посыпки смешайте в чаше 1 стакан сахара и корицу. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выстелите бумагой для выпечки два противня. Обваляйте со всех сторон одну часть теста в сахарной посыпке, затем раскатайте его в круглый пласт диаметром 25 см. Смажьте тесто 3 ст. л. джема, положите 1/2 стакана яблочной начинки, отступив от края на 1 см. Нарежьте тесто, начиная от центра, на 16 сегментов. Сверните рулетики, начиная с широкого края. Выложите на противень и выпекайте в духовке 30 минут. Переложите на решетку для остывания, посыпьте сахаром. Повторите весь процесс с оставшимся тестом.
Запеканка с яблоками
Ингредиенты:
- творог 500 г.
- яйца 2 шт.
- сахарный песок 3 ст. л.
- сливочное масло 4 ст. л.
- манная крупа 2 ст. л.
- соль, ваниль по вкусу
для начинки:
- яблоки 500 г.
- панировочные сухари
- яблочный джем
Способ приготовления: Творог протрите через сито, чтобы он стал воздушным. Желтки разотрите с сахарным песком и добавьте в творог, перемешайте. Влейте растопленное сливочное масло, добавьте соль и ванилин. Всыпьте манную крупу. Белки взбейте в устойчивую пену и аккуратно введите в массу. Должна получиться однородная масса. Яблоки промойте, нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте маслом и присыпьте панировочными сухарями. Выложите половину творожной массы, часть нарезанных яблок, затем вторую часть массы. Сверху распределите оставшиеся яблоки. Запекайте при температуре 180 градусов примерно 30-40 минут. За 5 минут до готовности выньте форму из духовки и смажьте яблоки яблочным джемом или сиропом из яблочного варенья. Готовую запеканку лучше всего подавать теплой, но и холодная она останется вкусной.
Сладкий тарт с яблоками
Ингредиенты:
- мука 100 г.
- миндаль измельченный 25 г.
- сливочное масло 60 г.
для начинки:
- яблоки 400 г.
для крема:
- сливочное масло 50 г.
- сахарный песок 50 г.
- яйца 2 шт.
- молотый миндаль 100 г.
- какао-порошок 2 ст. л.
- сахарная пудра
Способ приготовления: Форму для тарта диаметром 24 см смазать сливочным маслом. Для теста смешать муку с измельченным миндалем. Сливочное масло нарезать кубиками и растереть с мучной смесью в крошку. Добавить к ней 2-3 ст. л. холодной воды и замесить мягкое тесто. Скатать тесто в шар и убрать в морозилку на 10 минут. Затем раскатать и выложить в форму, наколоть вилкой и убрать в холодильник. Духовку предварительно разогреть до 200 градусов. Для шоколадного крема масло растереть с сахаром до белой пены. Яйца взбить миксером, аккуратно подмешать в масляную смесь. Добавить молотый миндаль, какао-порошок и тщательно перемешать до однородности. Яблоки нарезать ломтиками. Смесь выложить на тесто, сверху разложить ломтики яблок. Тарт выпекать в духовке в течение 30-40 минут, пока начинка не поднимется. Остудить, посыпать сахарной пудрой и подать к столу.
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