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Сладкое угощение «Ведьмина шляпа»: ароматная вкусняшка на необычный праздник Хэллоуин

На Хэллоуин можно удивлять не только костюмами, но и оригинальными блюдами. И сегодня нам бы хотелось приготовить классное и аппетитное лакомство.

Сладкое угощение «Ведьмина шляпа»: ароматная вкусняшка на необычный праздник Хэллоуин

«Ведьмина шляпа» — угощение, которое с каждым годом становится все популярнее и популярнее. Поэтому нам самим захотелось приготовить это ароматное лакомство.

Ингредиенты

  • 185 гр. сливочного масла;
  • 600 гр. маршмеллоу;
  • 900 гр. воздушного риса;
  • 30 гр. какао порошка;
  • зелёный пищевой краситель,
  • пищевая золотая пудра.

Сладкое угощение «Ведьмина шляпа»: ароматная вкусняшка на необычный праздник Хэллоуин

Процесс готовки угощения

Поставить крупную кастрюлю на маленькое пламя, растопить 120 гр. сливочного масла. Добавить 450 гр. маршмеллоу, варить 3-6 минут, перемешивая продукты.

Сладкое угощение «Ведьмина шляпа»: ароматная вкусняшка на необычный праздник Хэллоуин

Высыпать воздушный рис и смешать. Масса будет белой, но если хотите получить более насыщенный цвет, насыпьте немного какао-порошка.

Сладкое угощение «Ведьмина шляпа»: ароматная вкусняшка на необычный праздник Хэллоуин

Намазать пергаментную бумагу маслом, выложить часть массы и руками сформировать плоский овал.

Сладкое угощение «Ведьмина шляпа»: ароматная вкусняшка на необычный праздник Хэллоуин

Из оставшейся массы сформировать кончик шляпки и сделать небольшие изгибы. В сотейнике растопить оставшееся сливочное масло, добавить 150 гр. маршмеллоу и варить 4 мин., перемешивая продукты. Теперь сделать небольшую ленту для шляпы. Переложить немного сливочной смеси в глубокую чашку, добавить зеленый пищевой краситель и перемешать.

Из массы сформировать полоску и аккуратно обернуть вокруг основания лакомства. Оставшуюся сливочную смесь смешать с пищевой золотой пудрой и сформировать прямоугольную пряжку, которую нужно приложить к ленте. Поставить лакомство в холодильную камеру на 20 минут, а затем подавать на стол и угощать родню потрясающей вкусняшкой.

 

 

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