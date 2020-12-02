Очень яркий и обалденно вкусный рулета за 10 минут. Вся семья придёт в восторг

Этот обалденно вкусный, сочный, мягкий и пропитанный рулет к чаю восхитит всю семью! Вы только посмотрите, насколько он красивый и аппетитный — настолько же он простой и вкусный. Он смело может заменить любой торт! Приготовьте вкусный рулетик к чаю за 10 минут.

Ингредиенты для рулета:

творог — 300 гр;

сахар — 130 гр;

яйцо — 2 шт;

растительное масло — 70 мл;

мука — 350 гр;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

ванилин — 1 гр;

джем (айвовый, или любой по вкусу);

изюм — 70 гр;

сахарная пудра (по желанию).

Приступаем к приготовлению:

Погружным блендером перебить творог с сахаром, яйцами, растительным маслом и ванилином. Вмешать муку с разрыхлителем. Замесить мягкое тесто.

Сразу же раскатать тесто в тонкий пласт, стараясь придать ему форму квадрата.

Сверху распределить тонким слоем густой джем + изюм. Свернуть в рулет.

Рулет разрезать вдоль до конца.

Закрутить косичку. Смазать желтком. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке — тесто должно пропечься.

Подаем рулет горячим. Хотя и холодный он очень вкусный!

Притрусить сахарной пудрой и подать к чаю. Приятного аппетита!

Подробнее о том, как приготовить рулет к чаю, смотрите в видео ниже: