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Очень яркий и обалденно вкусный рулета за 10 минут. Вся семья придёт в восторг

Этот обалденно вкусный, сочный, мягкий и пропитанный рулет к чаю восхитит всю семью! Вы только посмотрите, насколько он красивый и аппетитный — настолько же он простой и вкусный. Он смело может заменить любой торт! Приготовьте вкусный рулетик к чаю за 10 минут.

Очень яркий и обалденно вкусный рулета за 10 минут. Вся семья придёт в восторг

Ингредиенты для рулета:

  • творог — 300 гр;
  • сахар — 130 гр;
  • яйцо — 2 шт;
  • растительное масло — 70 мл;
  • мука — 350 гр;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • ванилин — 1 гр;
  • джем (айвовый, или любой по вкусу);
  • изюм — 70 гр;
  • сахарная пудра (по желанию).

Приступаем к приготовлению:

Погружным блендером перебить творог с сахаром, яйцами, растительным маслом и ванилином. Вмешать муку с разрыхлителем. Замесить мягкое тесто.

Очень яркий и обалденно вкусный рулета за 10 минут. Вся семья придёт в восторг

Сразу же раскатать тесто в тонкий пласт, стараясь придать ему форму квадрата.

Очень яркий и обалденно вкусный рулета за 10 минут. Вся семья придёт в восторг

Сверху распределить тонким слоем густой джем + изюм. Свернуть в рулет.

Очень яркий и обалденно вкусный рулета за 10 минут. Вся семья придёт в восторг

Рулет разрезать вдоль до конца.

Очень яркий и обалденно вкусный рулета за 10 минут. Вся семья придёт в восторг

Закрутить косичку. Смазать желтком. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут. Ориентируйтесь по своей духовке — тесто должно пропечься.

Очень яркий и обалденно вкусный рулета за 10 минут. Вся семья придёт в восторг

Подаем рулет горячим. Хотя и холодный он очень вкусный!

Очень яркий и обалденно вкусный рулета за 10 минут. Вся семья придёт в восторг

Притрусить сахарной пудрой и подать к чаю. Приятного аппетита!

Очень яркий и обалденно вкусный рулета за 10 минут. Вся семья придёт в восторг

Подробнее о том, как приготовить рулет к чаю, смотрите в видео ниже:

 

 

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