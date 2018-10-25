Тыквенные булочки с орехами и корицей

Использование тыквы традиционно для кухни Америки, обычно, в конце осени, после сбора урожая, а так же, в начале зимы. Из неё готовят выпечку и десерты к Дню благодарения, Рождеству и Хэллоуину. Ассортимент весьма разнообразен: блинчики, запеканки, пудинги, пироги и булочки. В День благодарения, по традиции, несколько поколений собирается в доме старших членов семьи на праздничный обед и угощаются тем, что обычно ели их предки. Яркие молодые тыквы, початки кукурузы, яблоки, апельсины, каштаны, орехи, сухие листья и гроздья винограда служат не только традиционным украшением стола, но и олицетворяют обилие осенних даров природы.

Продукты:

тесто:

тыква 200 г

молоко 150 мл

сахар Мистраль нерафинированный Демерара 50 г

масло сливочное 50 г

соль

дрожжи свежие 20 г

мука 500 г + 2 ст. л.

яйцо 1 шт.

начинка:

орехи пекан или грецкие 100 г

сахар Мистраль нерафинированный Демерара 50 г

корица 1 ст. л.

масло сливочное 40 г

глазурь:

сахарная пудра 100 г

лимонный сок 2 ст. л.

Приготовление:

Тыкву измельчить блендером до состояния пюре.



Добавить соль, сахар, сливочное масло.



Нагреть до растворения масла и приятной рукам теплоты, добавить дрожжи и 2 ст. л. муки.



Размешать до гладкости оставить подойти, добавить яйцо, оставив 1/2 желтка.



Подошедшую массу влить в муку, добавить 1 ст. л. растительного масла, замесить гладкое мягкое тесто. Я замешиваю в хлебопечке.



Накрыть тесто оставить подходить в тепле до увеличения вдвое. Приготовить начинку. Смешать измельчённые грецкие орехи с сахаром и корицей.



Подошедшее тесто разделить на две равные части. Каждую раскатать в прямоугольник, смазать маслом.



Равномерно нанести начинку.



Скатать рулет, край смазать желтком, разведённым водой, для лучшего сцепления.



Рулет нарезать на треугольные куски.



Выложить куски рулета на застеленный пергаментом противень. Смазать желтком с водой.



Выпекать при 200* 15-20 мин. до румяного вида. Со второй половиной теста поступить аналогично.



Приготовить глазурь. В сахарную пудру добавить лимонный сок.



Перемешать до гладкости. Если масса слишком густая, развести молоком до нужной консистенции. Глазурь не должна быть слишком жидкой, но должна медленно стекать с ложки.



Готовые булочки выложить на решётку и полить глазурью.

Приятного аппетита!