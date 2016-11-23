Это «музыка» вкуса… Пряный клюквенный соус.

Я даже не знаю, как лучше описать этот соус. Это настоящая феерия вкуса. Он идеально подойдет к любому мясному блюду, да что уж там, он внесет радость в вашу жизнь )). Здесь кардамон и корица выступают ярким пряным вкусом, дополняет его мускат и имбирь. Вы будете есть его ложкой и не сможете остановиться. Это не соус, это музыка вкуса. Все. Занавес. Идем готовить.
Время приготовления: 30 минут
Вам потребуется:
апельсин — 1 шт
клюква (свежая или замороженная) — 400 г
луковица средних размеров — 1 шт
имбирь — 0,5 ч л
мускатный орех тертый — 1/3 ч л
кардамон молотый — 0,5 ч л
корица молотая — 1 ч л
мед — 100 — 150 г
соль — 0,5 ч л
Как готовить:
1. Выжмите апельсиновый сок, перелейте в ковшик, клюкву промойте, переложите в ковш и доведите все вместе до кипения на среднем огне.
2. Лук мелко порежьте, переложите в ковш к клюкве и томите на среднем огне 20-25 минут. В конце добавьте пряности и соль.
3. Пюрируйте смесь блендером до однородной массы и протрите через сито. Добавьте мед по вкусу. У меня обычно уходит около 150 г.
Соус хранится в холодильнике несколько недель.:)
Приятного аппетита!
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