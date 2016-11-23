Это «музыка» вкуса… Пряный клюквенный соус.

Я даже не знаю, как лучше описать этот соус. Это настоящая феерия вкуса. Он идеально подойдет к любому мясному блюду, да что уж там, он внесет радость в вашу жизнь )). Здесь кардамон и корица выступают ярким пряным вкусом, дополняет его мускат и имбирь. Вы будете есть его ложкой и не сможете остановиться. Это не соус, это музыка вкуса. Все. Занавес. Идем готовить.

Время приготовления: 30 минут

Вам потребуется:

апельсин — 1 шт

клюква (свежая или замороженная) — 400 г

луковица средних размеров — 1 шт

имбирь — 0,5 ч л

мускатный орех тертый — 1/3 ч л

кардамон молотый — 0,5 ч л

корица молотая — 1 ч л

мед — 100 — 150 г

соль — 0,5 ч л

Как готовить:

1. Выжмите апельсиновый сок, перелейте в ковшик, клюкву промойте, переложите в ковш и доведите все вместе до кипения на среднем огне.

2. Лук мелко порежьте, переложите в ковш к клюкве и томите на среднем огне 20-25 минут. В конце добавьте пряности и соль.

3. Пюрируйте смесь блендером до однородной массы и протрите через сито. Добавьте мед по вкусу. У меня обычно уходит около 150 г.

Соус хранится в холодильнике несколько недель.:)

Приятного аппетита!

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