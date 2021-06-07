Неповторимый сладковатый аромат клубники — запах самого лета. Сочные ягоды с нежной мякотью и едва уловимой кислинкой буквально тают во рту. А какие чудесные десерты со свежей клубникой можно приготовить для всей семьи!

Вот такие пироги

Выпечка с клубникой получается изысканной и освежающей. На пороге появились гости или вам внезапно захотелось побаловать близких чем-то вкусным? Предлагаем не совсем обычный рецепт пирога со свежей клубникой.

Разрезаем пополам 500 г очищенных промытых ягод.

Засыпаем их 130 г сахара и 2 ст. л. крахмала, оставляем на 15–20 минут, чтобы они дали сок.

Затем перекладываем клубнику в форму для запекания с фольгой.

Соединяем 170 г муки и 70 г фундука в чаше блендера и перемалываем орехи в мелкую крошку.

Кладем к ним 120 г сливочного масла, нарезанного кусочками, и тоже измельчаем.

Всыпаем 60 г сахара и взбиваем его с остальными ингредиентами в однородную массу.

В итоге должна получиться жирная крошка, которой мы равномерно засыпаем клубнику.

Утрамбовываем пирог лопаткой и ставим в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут.

Далее уменьшаем температуру до 190 °C и выпекаем пирог еще 15 минут.

Чтобы восторг домочадцев был полным, дополните десерт мороженым. Кстати, пирог сразу можно запекать порционно!

На клубничных облаках

Клубника и творог — удачное сочетание для летнего рецепта торта со свежей клубникой.

Взбиваем 2 яйца и 75 г сахара в пышную пену, постепенно всыпаем 75 г просеянной муки с разрыхлителем.

Выливаем тесто в форму для запекания и выпекаем 7–8 минут при температуре 180 °C — воздушный бисквит готов.

Теперь взбиваем блен

Пять десертов из свежей клубники. Сохраняйте рецепты!

дером пюре из 160 г клубники и 160 г сахара, вводим заранее замоченный желатин (16 г на 100 мл воды) и варим на слабом огне до его полного растворения.

Пять десертов из свежей клубники. Сохраняйте рецепты! дером пюре из 160 г клубники и 160 г сахара, вводим заранее замоченный желатин (16 г на 100 мл воды) и варим на слабом огне до его полного растворения. Бисквитный корж перекладываем в высокую круглую форму.

Взбиваем блендером 240 г творога, 80 г размягченного масла, 240 г сметаны и вводим клубнично-желатиновую смесь.

Добавляем в полученный крем 50 г порубленной клубники и аккуратно выливаем его на наш бисквит.

Ставим торт в холодильник на 30 минут.

В финале нарезаем 250 г клубники и раскладываем их веером по поверхности торта.

Для детей лакомство можно подсластить сахарной пудрой.

Дружелюбные маффины

Что можно приготовить для чаепития большой дружной компанией? Рецепт маффинов со свежей клубникой поможет быстро решить эту задачу.

Взбиваем миксером 30 г размягченного сливочного масла и 50 г сахара.

Вливаем 150 мл молока, разбиваем яйцо, еще раз взбиваем до однородной консистенции.

Отдельно смешиваем 150 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и ванилин по вкусу.

Постоянно помешивая, добавляем муку в молочную смесь в 2–3 приема.

В полученное тесто высыпаем 150 г ягод клубники, разрезанных на несколько частей.

Размешиваем его, чтобы ягоды равномерно распределились по всей массе.

Наполняем формы для кексов примерно на две трети.

Чтобы маффины обзавелись хрустящей корочкой, смазываем макушки смесью из 25 г сахара, 25 г масла и 30 г муки.

Выпекаем их 20–25 минут при температуре 200 °C.

Готовые маффины можно украсить свежей клубникой и сахарной пудрой. Этот замечательный десерт из свежей клубники можно взять с собой на пикник или прогулку.

Ягодные сласти

Обычно дети едят клубнику без долгих уговоров. Если же ваши маленькие гурманы капризничают, заинтригуйте их с помощью оригинального рецепта со свежей клубникой.

Крупные одинаковые ягоды клубники очищаем от листиков, промываем под водой и тщательно просушиваем бумажным полотенцем.

В отдельных емкостях растапливаем на водяной бане по плитке молочного и белого шоколада без добавок.

В разные миски насыпаем кокосовую стружку и дробленые орехи.

Насаживаем ягоды на цветные шпажки, окунаем их в растопленный шоколад, а затем обваливаем в одной из обсыпок.

В таком виде ставим клубнику в холодильник минимум на час.

А перед подачей красиво раскладываем ягоды на блюде и дополняем их листьями свежей мяты. Такое угощение — беспроигрышный вариант для детского дня рождения или семейного праздника.

Клубничный эталон

Клубнику приятно не только есть, но и пить. Долго искать удачные идеи не придется, ведь рецепт компота из свежей клубники — вне конкуренции. Его можно готовить не только на зиму, но и летом: вкусный бодрящий напиток освежает с пользой для здоровья.

Очищаем от хвостиков и промываем под водой 200 г клубники. Ягоды должны быть спелыми, сочными, но плотными.

Засыпаем их 200 г сахара и оставляем на 1–1,5 часа в прохладном месте. Когда клубника даст сок, можно браться за дело.

Доводим до кипения литр воды и кладем в него ½ лимона, нарезанного кружками. Это поможет сохранить ягоды в целости и придаст напитку яркие цитрусовые нотки.

Спустя 10 минут выкладываем клубнику в кастрюлю, выдерживаем до момента закипания и тут же выключаем огонь.

Накрываем компот крышкой, даем настояться 10–15 минут.

А когда напиток охладится, разливаем его по бокалам и угощаем родных.