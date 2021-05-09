Ягодный тортик без выпечки — волшебное объедение к чаю

Этот тортик без выпечки настолько сливочный, тающий во рту, нежный и ягодный, что от него невозможно оторваться! Легко готовится, быстро съедается — просто волшебный десерт к чаю!

Для основы:

Шоколадное печенье — 300 г;

Молоко — 50 мл.

Для начинки:

Желатин быстрорастворимый — 25 г + 100 мл холодной воды;

Молоко — 75 мл;

Сахар — 100 г;

Творог 9 % жирности — 300 г;

Сливочный сыр (например, альметте) — 250 г;

Сливки жирные 33 % — 250 мл;

Ягоды любые (например, голубика, ежевика по 150 гр).

Печенье измельчить в крошку в блендере. Влить 50 мл молока, замешать липкое «тесто». Распределить его по форме, на дно которой выстелена пекарская бумага. Отправить в холодильник, пока готовится начинка.

Желатин растворить в 100 мл холодной воды. Подогреть молоко, всыпать сахар, помешать, чтобы он полностью растворился. Соединить с желатином. Холодные жирные сливки взбить до устойчивых пиков. Отдельно творог взбить со сливочным сыром до гладкой консистенции. Влить молоко с растворённым желатином, добавить взбитые сливки, всё соединить.

Любые ягоды перебить до однородности. Если не любите косточки, перебитые ягоды можно дополнительно протереть через ситечко.

Соединить ягоды со сливочной массой.

Переложить на основу. Выровнять верх. Отправить в холодильник на стабилизацию минимум на 6 часов.

Готовый чизкейк без выпечки украсить любыми ягодами и фруктами.

Вы только посмотрите на этот аппетитный кусочек! Прекрасный десерт к чаю готов.

Подробнее о том, как приготовить ягодно-творожный торт без выпечки, смотрите в видео ниже: