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Ягодный тортик без выпечки — волшебное объедение к чаю

Этот тортик без выпечки настолько сливочный, тающий во рту, нежный и ягодный, что от него невозможно оторваться! Легко готовится, быстро съедается — просто волшебный десерт к чаю!

Ягодный тортик без выпечки — волшебное объедение к чаю

Для основы:

  • Шоколадное печенье — 300 г;
  • Молоко — 50 мл.

Для начинки:

  • Желатин быстрорастворимый — 25 г + 100 мл холодной воды;
  • Молоко — 75 мл;
  • Сахар — 100 г;
  • Творог 9 % жирности — 300 г;
  • Сливочный сыр (например, альметте) — 250 г;
  • Сливки жирные 33 % — 250 мл;
  • Ягоды любые (например, голубика, ежевика по 150 гр).

Печенье измельчить в крошку в блендере. Влить 50 мл молока, замешать липкое «тесто». Распределить его по форме, на дно которой выстелена пекарская бумага. Отправить в холодильник, пока готовится начинка.

Ягодный тортик без выпечки — волшебное объедение к чаю

Желатин растворить в 100 мл холодной воды. Подогреть молоко, всыпать сахар, помешать, чтобы он полностью растворился. Соединить с желатином. Холодные жирные сливки взбить до устойчивых пиков. Отдельно творог взбить со сливочным сыром до гладкой консистенции. Влить молоко с растворённым желатином, добавить взбитые сливки, всё соединить.

Ягодный тортик без выпечки — волшебное объедение к чаю

Любые ягоды перебить до однородности. Если не любите косточки, перебитые ягоды можно дополнительно протереть через ситечко.

Ягодный тортик без выпечки — волшебное объедение к чаю

Соединить ягоды со сливочной массой.

Переложить на основу. Выровнять верх. Отправить в холодильник на стабилизацию минимум на 6 часов.

Ягодный тортик без выпечки — волшебное объедение к чаю

Готовый чизкейк без выпечки украсить любыми ягодами и фруктами.

Ягодный тортик без выпечки — волшебное объедение к чаю

Вы только посмотрите на этот аппетитный кусочек! Прекрасный десерт к чаю готов.

Ягодный тортик без выпечки — волшебное объедение к чаю

Подробнее о том, как приготовить ягодно-творожный торт без выпечки, смотрите в видео ниже:

 

 

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