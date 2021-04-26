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Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

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На приготовление классических голубцов нужно потратить довольно много времени, а в современном ритме жизни это не всегда удобно. Поэтому мы предлагаем попробовать ленивые голубцы с капустой и фаршем, и делимся быстрыми рецептами на любой вкус!

1. Ленивые голубцы на сковородке

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Универсальный повседневный рецепт на скорую руку.

Тебе понадобится: 500 г фарша, 200 г капусты, 70 г риса, 1 луковица, 1 морковь, 200 г сметаны, 1 ст.л. томатной пасты, 1 яйцо, специи.

Приготовление: Отвари рис до полуготовности, а капусту тонко нашинкуй и залей кипятком. Мелко нарежь лук, натри морковь на крупной терке, и добавь овощи в фарш. Туда же добавь рис, яйцо и специи, перемешай и сформуй округлые котлеты.

Выложи ленивые голубцы в сковородку без масла. Смешай сметану и томатную пасту с водой, и залей котлеты, чтобы они были почти полностью покрыты. Туши на среднем огне под крышкой 30-40 минут.

2. Ленивые голубцы в духовке

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Ингредиенты можно просто выложить слоями, но если их сразу перемешать – получается больше похоже на обычные голубцы.

Тебе понадобится: 700 г фарша, 700 г капусты, 0,5 стакана риса, 200 г моркови, 200 г лука, 200 г сметаны, 1 яйцо, 1 пучок зелени, 5 ст.л. томатного соуса, специи.

Приготовление: Тонко нашинкуй капусту и отвари в кипящей воде до мягкости.

Измельчи морковь с луком и слегка обжарь до золотистого цвета, а рис привари почти до готовности.

Добавь капусту, рис, зажарку, яйцо, рубленую зелень и специи в фарш, и хорошо вымешай до однородности. Сформируй котлеты и плотно выложи их в форму. Смешай 2 стакана капустного отвара, томатную пасту и сметану, залей ленивые голубцы и запекай 40 минут при 180 градусах.

3. Ленивые голубцы в горшочках

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Удобный порционный вариант для всей семьи.

Тебе понадобится: 400 г фарша, 300 г капусты, 3 ст.л. риса, 2 луковицы, 1 морковь, 3 ст.л. томатной пасты, 2 ст.л. майонеза, специи.

Приготовление: Нашинкуй и слегка протуши капусту до мягкости, а рис отвари. Смешай их с фаршем и разложи по горшочкам. Мелко нарежь лук, натри морковь, и обжарь до золотистости. Смешай с томатной пастой, майонезом и специями, и разложи соус на фарш. Запекай 40 минут при 180 градусах.

4. Ленивые голубцы в мультиварке

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Для приготовления ленивых голубцов отлично подойдет режим для плова.

Тебе понадобится: 1 стакан риса, 300 г фарша, 1 кочан капусты, 1 луковица, 2 моркови, 1 ст.л. томатной пасты, 2 ст.л. растительного масла, специи.

Приготовление: Выложи фарш в чашу и готовь 15 минут в режиме для выпечки. Отдельно обжарь измельченный лук, и добавь к нему нашинкованную капусту и морковь. Протуши овощи 15 минут, перемешай с фаршем, туда же добавь рис, томатную пасту и 1,5 стакана воды, и готовь 40 минут.

5. Ленивые голубцы с капустой, фаршем и помидорами

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Очищенные и тертые помидоры – лучше любой томатной пасты!

Тебе понадобится: 600 г фарша, 100 г риса, 50 г моркови, 700 г капусты, 700 г помидоров, 50 г лука, 1 яйцо, специи и зелень.

Приготовление: Отвари рис до полуготовности, натри морковь, мелко нарежь лук и нашинкуй капусту. Добавь все вместе с яйцом и специями в фарш, перемешай, сформируй котлеты и выложи в сковородку.

Измельчи помидоры с зеленью и специями, и залей ленивые голубцы сверху. Туши под крышкой 30 минут или запекай 45 минут при 180 градусах.

6. Ленивые голубцы с перцем

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Ленивые голубцы и ленивые фаршированные перцы в одном!

Тебе понадобится: 500 г фарша, 1 стакан риса, 3 перца, 200 г капусты, 2 луковицы, 2 моркови, 3 помидора, 1 яйцо, специи.

Приготовление: Измельчи капусту в блендере, натри морковь, нарежь кубиком лук и перец. Добавь в фарш половину моркови с луком, остальные овощи, отварной рис, специи и яйцо. Сформируй голубцы и уложи в форму.

Из оставшегося лука и моркови сделай зажарку и добавь туда тертые томаты. Протуши и приправь соус, и немного загусти его мукой по желанию. Залей форму и запекай 40 минут при 200 градусах в духовке.

7. Ленивые голубцы с капустой, фаршем и сыром

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Если хочешь, добавь немного сыра еще и в фарш.

Тебе понадобится: 300 г капусты, 400 г фарша, 1 луковица, 1 морковь, 80 г риса, 100 г сыра, специи.

Приготовление: Мелко нарежь все овощи и смешай их с фаршем и отварным рисом. Добавь специи, сформируй небольшие котлеты и обжарь до золотистости. Выложи их в форму, засыпь тертым сыром и отправь в духовку на полчаса при 180 градусах.

8. Ленивые голубцы с грибами

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Минимум подготовки и максимум удовольствия!

Тебе понадобится: 500 г фарша, 100 г риса, 100 г грибов, 2 яйца, 1 луковица, 1 морковь, 1 кочан капусты, 70 г томатной пасты, специи.

Приготовление: Мелко нарежь лук, морковь и грибы и слегка обжарь их вместе. Нашинкованную капусту привари 5-7 минут, и отдельно отвари рис. Добавь все в фарш вместе с яйцами и специями, перемешай, сформируй котлеты и сложи в форму. Разведи томатную пасту в кипятке и залей голубцы, а потом отправь их в духовку под фольгой на час при 180-200 градусах.

9. Ленивые голубцы с капустой, фаршем и гречкой

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Ленивые голубцы с гречкой ничуть не хуже, чем с рисом. Только учти, что фарш получается более рыхлым!

Тебе понадобится: 600 г фарша, 150 г гречки, 4 ст.л. сметаны, 350 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, 3 помидора, 1 яйцо, 300 мл томатного сока, специи.

Приготовление: Отвари гречку до готовности, капусту с луком измельчи в блендере и натри морковь. Добавь все в фарш, туда же вбей яйцо, приправь, сформируй голубцы и обжарь. Выложи в кастрюлю и залей смесью томатного сока, тертых помидоров, сметаны и специй. Туши блюдо под крышкой 30-35 минут.

10. Ленивые голубцы с пекинской капустой и фаршем

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Пекинская капуста мягче обычной, так что голубцы получаются очень нежными.

Тебе понадобится: 500 г фарша, 1 стакан риса, 1 пекинская капуста, 1 луковица, 1 яйцо, 150 мл сметаны, 150 мл томатного соуса, 100 мл воды, зелень и специи.

Приготовление: Отвари рис, мелко нарежь пекинскую капусту и добавь их в фарш. Туда же добавь измельченный лук, зелень и специи, яйцо, вымешай и сформируй котлеты. Слегка обжарь их с двух сторон, а потом залей смесью воды, томатного соуса, сметаны. Протуши 30-40 минут под крышкой.

11. Ленивые голубцы с кабачками

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Благодаря кабачку ленивые голубцы получаются более сочными и лучше держат форму.

Тебе понадобится: 500 г фарша, 150 г риса, 200 г кабачков, 1 луковица, 1 морковь, 250 мл томатного сока, 2 ст.л. томатной пасты, 400 г капусты, 1 яйцо, специи.

Приготовление: Добавь в фарш отварной рис, тертый кабачок, яйцо и специи. Сделай зажарку из лука и тертой моркови, и половину тоже добавь в фарш. Перемешай, сформируй котлеты и выложи в кастрюлю.

К оставшейся зажарке влей томатный сок и томатную пасту, протуши пару минут и залей соусом голубцы почти доверху. Туши 45 минут под крышкой на маленьком огне.

12. Ленивые голубцы с капустой, фаршем и кускусом

Ленивые голубцы с капустой и фаршем: 12 простых и быстрых рецептов

Еще один альтернативный вариант ленивых голубцов без риса.

Тебе понадобится: 400 г фарша, 400 г капусты, 100 г кускуса, 200 мл молока, 100 мл сливок, 100 мл томатного соуса, 2 яйца, 1 пучок зеленого лука, специи.

Приготовление: Тонко нашинкуй капусту и пару минут провари в кипящей воде. Мелко нарежь лук, залей кускус кипятком до разбухания, и добавь все в фарш. Туда же добавь яйца и специи, вымешай, сформируй котлеты и выложи в форму.

Смешай молоко, сливки и томатный соус, залей ленивые голубцы и запекай 20 минут под фольгой при 180 градусах. Сними фольгу и допеки еще 20 минут.

 

 

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