Оладьи, панкейки и блинчики! Балуем себя и близких

Ароматный и вкусный завтрак – залог прекрасного начала дня. Согласны? Сегодня мы подготовили для вас интересные рецепты блинчиков и оладий, как сладких, так и соленых, которые придутся по душе абсолютно всем, и взрослым и малышам.

Оладьи на картофельном пюре

Если с ужина осталось немного пюре, используйте его в качестве основы для завтрака. Такие оладьи можно подавать со сметаной или пикантным соусом.

Ингредиенты:

Картофельное пюре – 200 грамм;

Кефир – 150 грамм;

Яйцо – 1 шт.;

Мука – 6 ст. л. (примерно);

Сода – 1 ч. л.;

Соль и специи – по вкусу;

Растительное масло – для жарки.

В картофельное пюре вбейте яйцо. Добавьте кефир, соду, соль и специи по вкусу. Тщательно перемешайте. Всыпьте муку (небольшими порциями) и перемешайте. Тесто должно быть в меру густым. Разогрейте на сковороде масло. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи под крышкой с двух сторон до румяной корочки.

Творожно-морковные оладьи

Это не только вкусный, но и полезный вариант для завтрака. Такие оладьи можно сделать как сладкими, так и солеными.

Нам понадобится:

Творог – 200 грамм;

Морковь – 2 шт.;

Мука – 130 грамм (примерно);

Яйцо – 1 шт.;

Соль и сахар – по вкусу;

Растительное масло – для жарки.

Очистите морковь и натрите на мелкой или средней терке.

Оладьи на молоке с какао

Добавьте творог, вбейте яйцо и тщательно перемешайте. По вкусу добавьте соль и сахар, всыпьте просеянную муку. На сковороде разогрейте масло. Выкладывайте творожно-морковную массу ложкой на сковороду и жарьте оладьи с двух сторон до румяной корочки.

Шоколадные оладьи однозначно оценят детки. Оладушки нежные, воздушные и невероятно ароматные.

Ингредиенты:

Молоко – 100 грамм;

Мука – 120 грамм (примерно);

Сахар – 2-4 ст. л.;

Какао – 2 ст. л.;

Яйцо – 2 шт.;

Соль и сода – 1 щепотка;

Растительное масло – для жарки.

Сахар с яйцами взбейте до пышности в глубокой миске. Влейте молоко, добавьте просеянную муку с солью и содой, всыпьте какао. Тщательно взбейте тесто, чтобы не образовались комочки. Разогрейте на сковороде немного масла. Ложкой выкладывайте тесто, и жарьте оладьи под крышкой. Не передержите!

Оладьи с начинкой

Чтобы удивить близких можно приготовить не просто оладьи, а с сюрпризом. В начинку можно использовать абсолютно все – густой джем, шоколадную или арахисовую пасту, сгущенку и т.д.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.;

Кефир – 1 стакан;

Мука – 1 стакан;

Сахар – 2-3 ст. л.;

Соль – 1/2 ч. л.;

Сода – 1 щепотка;

Растительное масло – для жарки;

Начинка – 3-4 ст. л.

Для начала приготовьте тесто – взбейте яйцо с сахаром и солью, влейте кефир, добавьте просеянную муку и соду. Взбейте до однородности тесто. На сковороду налейте немного масла и разогрейте. Ложкой выложите тесто на сковороду тонким слоем. В центр поместите начинку (в данном случае это шоколадная паста) и налейте еще немного теста сверху. Таким образом, начинка запечатается внутри. На среднем огне жарьте оладьи под крышкой до аппетитной корочки с двух сторон.

Панкейки на кукурузной муке

Если хочется приготовить что-то новенькое, тогда берите на вооружение рецепт кукурузных панкейков. Добавление кокосового масла делает их невероятно нежными.

Потребуется:

Кукурузная мука – 100 грамм;

Мука рисовая или цельнозерновая – 50 грамм;

Молоко – 1 стакан;

Сахар – 2-3 ст. л.;

Соль, сода, ванилин – 1 щепотка;

Кокосовое масло – 1.5 ст. л.

В глубокую миску всыпьте муку, добавьте сахар, соль, воду и ванилин. Влейте молоко и растопленное кокосовое масло. Все как следует перемешайте до однородности. Небольшую сковороду хорошо разогрейте. В центр налейте немного теста и жарьте около минуты. После переверните и подрумяньте панкейк со второй стороны.

Кофейные панкейки

Настоящие кофеманы однозначно оценят вкус этого блюда. Вместо растворимого кофе можно влить в тесто эспрессо.

Ингредиенты:

Растворимый кофе – 2 ч. л.;

Мука – 1.5 стакана (примерно);

Молоко – 1 стакан;

Сливочное масло – 40 грамм;

Сахар – 50 грамм (по вкусу);

Яйцо – 1 шт.;

Соль и сода – 1 щепотка.

В глубокую миску влейте теплое молоко. Добавьте кофе, сахар и растопленное сливочное масло. Вбейте яйцо, всыпьте муку, соль и соду. Тщательно взбейте тесто до однородности. Разогрейте тщательно сковороду. Выливайте тесто небольшими порциями, жарьте панкейки с двух сторон буквально по минуте на среднем огне до румяности.

Панкейки с маскарпоне

Нежнейшие, насыщенно сливочные, такие панкейки буквально таят во рту. Если еще не готовили, обязательно попробуйте!

Ингредиенты:

Маскарпоне – 200 грамм;

Молоко – 100 грамм;

Яйцо – 2 шт.;

Мука – 150 грамм (примерно);

Сливочное масло – 50 грамм;

Сахар – 50 грамм;

Соль и сода – 1 щепотка.

В миску выложите маскарпоне, добавьте по вкусу сахар, вбейте яйца и влейте молоко. Всыпьте соль и соду, добавьте растопленное сливочное масло и просеянную муку. Перемешайте тесто до однородности. Тщательно разогрейте сковороду. Выкладывайте небольшие порции теста ложкой и жарьте панкейки до румяной корочки с двух сторон.

Блинчики с зеленью

Эти блинчики можно подать к чаю или кофе просто так или дополнить творогом, сыром или любимым соусом. Отличная идея для тех, кто не любит сладкие завтраки.

Ингредиенты:

Кефир – 1 стакан;

Яйцо – 1 шт.;

Мука – 6 ст. л. (примерно);

Растительное масло – 50 грамм;

Соль, сахар и перец – по вкусу;

Зелень – по вкусу.

В глубокую миску влейте кефир, и вбейте яйцо. Добавьте растительное масло, просеянную муку, щепотку соли и сахара. Можно для пикантности добавить немного перца. Зелень вымойте и обсушите, измельчите и выложите в тесто. Тщательно перемешайте, чтобы не образовались комочки. Разогрейте сковороду. Выливайте тесто тонким слоем, и жарьте блинчики с двух сторон до золотистого цвета.

Блины с лимонадом

Если к молочным основам все привыкли, то вот блинчики с лимонадом – это что-то новенькое. Они получаются воздушными, тонкими и с очень интересным ароматом.

Потребуется:

Молоко – 1/2 стакана;

Лимонад – 1/2 стакана;

Мука – 1/2 стакана;

Яйцо – 1 шт.;

Растительное масло – 50 грамм;

Сахар – 20 грамм;

Соль – 1 щепотка.

Яйцо взбейте с сахаром и солью до пышности. Влейте молоко и лимонад, всыпьте просеянную муку. В конце добавьте в тесто растительное масло и еще разок перемешайте. На хорошо разогретой сковороде жарьте тонкие блинчики с двух сторон до румяности.

Сырные блинчики на рисовой муке

Еще один вариант несладкого завтрака. Очень насыщенный вкус и нежнейшая текстура таких блинов наверняка покорят ваше сердце.

Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.;

Кефир – 150 грамм;

Вода – 100 грамм;

Рисовая мука – 6 ст. л. (примерно);

Растительное масло – 60 грамм;

Сыр – 60 грамм;

Соль, перец, зелень и специи – по вкусу.

Воду нагрейте и влейте в миску. Добавьте кефир и яйцо, взбейте до пышности. Добавьте рисовую муку, тертый сыр, измельченную зелень. Всыпьте соль по вкусу и любимые специи. Тщательно перемешайте, влейте растительное масло. Готовое тесто небольшими порциями наливайте на хорошо разогретую сковороду и жарьте тонкие блинчики с двух сторон до румяности.

Готовьте вкусно и разнообразно, чтобы ваше утро было добрым. Приятного аппетита!