Оладьи, панкейки и блинчики! Балуем себя и близких

Ароматный и вкусный завтрак – залог прекрасного начала дня. Согласны? Сегодня мы подготовили для вас интересные рецепты блинчиков и оладий, как сладких, так и соленых, которые придутся по душе абсолютно всем, и взрослым и малышам.
Оладьи на картофельном пюре
Если с ужина осталось немного пюре, используйте его в качестве основы для завтрака. Такие оладьи можно подавать со сметаной или пикантным соусом.
Ингредиенты:
- Картофельное пюре – 200 грамм;
- Кефир – 150 грамм;
- Яйцо – 1 шт.;
- Мука – 6 ст. л. (примерно);
- Сода – 1 ч. л.;
- Соль и специи – по вкусу;
- Растительное масло – для жарки.
В картофельное пюре вбейте яйцо. Добавьте кефир, соду, соль и специи по вкусу. Тщательно перемешайте. Всыпьте муку (небольшими порциями) и перемешайте. Тесто должно быть в меру густым. Разогрейте на сковороде масло. Выкладывайте тесто ложкой и жарьте оладьи под крышкой с двух сторон до румяной корочки.
Творожно-морковные оладьи
Это не только вкусный, но и полезный вариант для завтрака. Такие оладьи можно сделать как сладкими, так и солеными.
Нам понадобится:
- Творог – 200 грамм;
- Морковь – 2 шт.;
- Мука – 130 грамм (примерно);
- Яйцо – 1 шт.;
- Соль и сахар – по вкусу;
- Растительное масло – для жарки.
Очистите морковь и натрите на мелкой или средней терке.Добавьте творог, вбейте яйцо и тщательно перемешайте. По вкусу добавьте соль и сахар, всыпьте просеянную муку. На сковороде разогрейте масло. Выкладывайте творожно-морковную массу ложкой на сковороду и жарьте оладьи с двух сторон до румяной корочки.
Оладьи на молоке с какао
Шоколадные оладьи однозначно оценят детки. Оладушки нежные, воздушные и невероятно ароматные.
Ингредиенты:
- Молоко – 100 грамм;
- Мука – 120 грамм (примерно);
- Сахар – 2-4 ст. л.;
- Какао – 2 ст. л.;
- Яйцо – 2 шт.;
- Соль и сода – 1 щепотка;
- Растительное масло – для жарки.
Сахар с яйцами взбейте до пышности в глубокой миске. Влейте молоко, добавьте просеянную муку с солью и содой, всыпьте какао. Тщательно взбейте тесто, чтобы не образовались комочки. Разогрейте на сковороде немного масла. Ложкой выкладывайте тесто, и жарьте оладьи под крышкой. Не передержите!
Оладьи с начинкой
Чтобы удивить близких можно приготовить не просто оладьи, а с сюрпризом. В начинку можно использовать абсолютно все – густой джем, шоколадную или арахисовую пасту, сгущенку и т.д.
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.;
- Кефир – 1 стакан;
- Мука – 1 стакан;
- Сахар – 2-3 ст. л.;
- Соль – 1/2 ч. л.;
- Сода – 1 щепотка;
- Растительное масло – для жарки;
- Начинка – 3-4 ст. л.
Для начала приготовьте тесто – взбейте яйцо с сахаром и солью, влейте кефир, добавьте просеянную муку и соду. Взбейте до однородности тесто. На сковороду налейте немного масла и разогрейте. Ложкой выложите тесто на сковороду тонким слоем. В центр поместите начинку (в данном случае это шоколадная паста) и налейте еще немного теста сверху. Таким образом, начинка запечатается внутри. На среднем огне жарьте оладьи под крышкой до аппетитной корочки с двух сторон.
Панкейки на кукурузной муке
Если хочется приготовить что-то новенькое, тогда берите на вооружение рецепт кукурузных панкейков. Добавление кокосового масла делает их невероятно нежными.
Потребуется:
- Кукурузная мука – 100 грамм;
- Мука рисовая или цельнозерновая – 50 грамм;
- Молоко – 1 стакан;
- Сахар – 2-3 ст. л.;
- Соль, сода, ванилин – 1 щепотка;
- Кокосовое масло – 1.5 ст. л.
В глубокую миску всыпьте муку, добавьте сахар, соль, воду и ванилин. Влейте молоко и растопленное кокосовое масло. Все как следует перемешайте до однородности. Небольшую сковороду хорошо разогрейте. В центр налейте немного теста и жарьте около минуты. После переверните и подрумяньте панкейк со второй стороны.
Кофейные панкейки
Настоящие кофеманы однозначно оценят вкус этого блюда. Вместо растворимого кофе можно влить в тесто эспрессо.
Ингредиенты:
- Растворимый кофе – 2 ч. л.;
- Мука – 1.5 стакана (примерно);
- Молоко – 1 стакан;
- Сливочное масло – 40 грамм;
- Сахар – 50 грамм (по вкусу);
- Яйцо – 1 шт.;
- Соль и сода – 1 щепотка.
В глубокую миску влейте теплое молоко. Добавьте кофе, сахар и растопленное сливочное масло. Вбейте яйцо, всыпьте муку, соль и соду. Тщательно взбейте тесто до однородности. Разогрейте тщательно сковороду. Выливайте тесто небольшими порциями, жарьте панкейки с двух сторон буквально по минуте на среднем огне до румяности.
Панкейки с маскарпоне
Нежнейшие, насыщенно сливочные, такие панкейки буквально таят во рту. Если еще не готовили, обязательно попробуйте!
Ингредиенты:
- Маскарпоне – 200 грамм;
- Молоко – 100 грамм;
- Яйцо – 2 шт.;
- Мука – 150 грамм (примерно);
- Сливочное масло – 50 грамм;
- Сахар – 50 грамм;
- Соль и сода – 1 щепотка.
В миску выложите маскарпоне, добавьте по вкусу сахар, вбейте яйца и влейте молоко. Всыпьте соль и соду, добавьте растопленное сливочное масло и просеянную муку. Перемешайте тесто до однородности. Тщательно разогрейте сковороду. Выкладывайте небольшие порции теста ложкой и жарьте панкейки до румяной корочки с двух сторон.
Блинчики с зеленью
Эти блинчики можно подать к чаю или кофе просто так или дополнить творогом, сыром или любимым соусом. Отличная идея для тех, кто не любит сладкие завтраки.
Ингредиенты:
- Кефир – 1 стакан;
- Яйцо – 1 шт.;
- Мука – 6 ст. л. (примерно);
- Растительное масло – 50 грамм;
- Соль, сахар и перец – по вкусу;
- Зелень – по вкусу.
В глубокую миску влейте кефир, и вбейте яйцо. Добавьте растительное масло, просеянную муку, щепотку соли и сахара. Можно для пикантности добавить немного перца. Зелень вымойте и обсушите, измельчите и выложите в тесто. Тщательно перемешайте, чтобы не образовались комочки. Разогрейте сковороду. Выливайте тесто тонким слоем, и жарьте блинчики с двух сторон до золотистого цвета.
Блины с лимонадом
Если к молочным основам все привыкли, то вот блинчики с лимонадом – это что-то новенькое. Они получаются воздушными, тонкими и с очень интересным ароматом.
Потребуется:
- Молоко – 1/2 стакана;
- Лимонад – 1/2 стакана;
- Мука – 1/2 стакана;
- Яйцо – 1 шт.;
- Растительное масло – 50 грамм;
- Сахар – 20 грамм;
- Соль – 1 щепотка.
Яйцо взбейте с сахаром и солью до пышности. Влейте молоко и лимонад, всыпьте просеянную муку. В конце добавьте в тесто растительное масло и еще разок перемешайте. На хорошо разогретой сковороде жарьте тонкие блинчики с двух сторон до румяности.
Сырные блинчики на рисовой муке
Еще один вариант несладкого завтрака. Очень насыщенный вкус и нежнейшая текстура таких блинов наверняка покорят ваше сердце.
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.;
- Кефир – 150 грамм;
- Вода – 100 грамм;
- Рисовая мука – 6 ст. л. (примерно);
- Растительное масло – 60 грамм;
- Сыр – 60 грамм;
- Соль, перец, зелень и специи – по вкусу.
Воду нагрейте и влейте в миску. Добавьте кефир и яйцо, взбейте до пышности. Добавьте рисовую муку, тертый сыр, измельченную зелень. Всыпьте соль по вкусу и любимые специи. Тщательно перемешайте, влейте растительное масло. Готовое тесто небольшими порциями наливайте на хорошо разогретую сковороду и жарьте тонкие блинчики с двух сторон до румяности.
Готовьте вкусно и разнообразно, чтобы ваше утро было добрым. Приятного аппетита!
Свежие комментарии