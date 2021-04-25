Три салата на Пасху с крабовыми палочками. Выбирай любой

Всем привет! В преддверии праздников хочу предложить приготовить три очень вкусных салата с крабовыми палочками. Салаты аппетитные, сытные и готовятся легко и просто. А какой приготовите Вы? Выбор за вами. Хороших и светлых Вам праздников!

Ингредиенты и способ приготовления:

САЛАТ 1.

Яйца отварные - 4 шт

Грибы маринованные - 150 г

Крабовые палочки - 200 г

Сыр - 100 г

Кукуруза консервированная - 150 г

Майонез - 3 ст.л

Зеленый лук - 1 пучок

Крабовые палочки ,сыр и яйца нарезаем по отдельности кубиками. Грибы мелко режем. Измельчаем зеленый лук. Соединяем и перемешиваем в салатнике все ингредиенты:крабовые палочки,грибы,яйца,сыр,кукурузу(предварительно слив жидкость),зеленый лук, заправляем майонезом. По желанию посолить.

Наш салат готов!

САЛАТ 2.

Крабовые палочки - 100 г

Помидоры - 2 шт(300 г)

Кукуруза консервированная - 200 г

Укроп - 1 пучок

Чеснок - 3 зубчика

Перец молотый по вкусу

Майонез или сметана - 3 ст.л

Нарезаем мелко крабовые палочки, Помидоры нарезаем небольшими кусочками. Измельчаем мелко укроп. Соединяем в салатнике все ингредиенты: крабовые палочки, помидоры, зелень, кукурузу (предварительно слив жидкость),пропускаем через пресс чеснок, добавляем перец по вкусу, заправляем майонезом.

Все хорошо перемешиваем и сразу подаем к столу.

САЛАТ 3

Крабовые палочки - 200 г

Сыр - 100 г

Яйца отварные - 6 шт

Морковь отварная - 2 шт

Майонез - 100 г

Крабовые палочки нарезаем кубиками. Белки отделяем от желтка. Трем на крупной терке белок ,морковь и сыр по отдельности.

Выкладываем салат слоями при помощи кольца от разъемной формы(у меня 20 см в диаметре)

1-й слой крабовые палочки+ майонезная сеточка

2-й слой белки+ майонезная сеточка

3-й слой морковь+ майонезная сеточка

4-й слой желтки+ майонезная сеточка

5-й слой сыр

Украшаем зеленью.

Всем приятного аппетита и отличного настроения!

Смотрите видео рецепт приготовления салатов ниже...