Три салата на Пасху с крабовыми палочками. Выбирай любой

Всем привет! В преддверии праздников хочу предложить приготовить три очень вкусных салата с крабовыми палочками. Салаты аппетитные, сытные и готовятся легко и просто. А какой приготовите Вы? Выбор за вами. Хороших и светлых Вам праздников!
Ингредиенты и способ приготовления:
САЛАТ 1.
- Яйца отварные - 4 шт
- Грибы маринованные - 150 г
- Крабовые палочки - 200 г
- Сыр - 100 г
- Кукуруза консервированная - 150 г
- Майонез - 3 ст.л
- Зеленый лук - 1 пучок
Крабовые палочки ,сыр и яйца нарезаем по отдельности кубиками. Грибы мелко режем. Измельчаем зеленый лук. Соединяем и перемешиваем в салатнике все ингредиенты:крабовые палочки,грибы,яйца,сыр,кукурузу(предварительно слив жидкость),зеленый лук, заправляем майонезом. По желанию посолить.
Наш салат готов!
САЛАТ 2.
- Крабовые палочки - 100 г
- Помидоры - 2 шт(300 г)
- Кукуруза консервированная - 200 г
- Укроп - 1 пучок
- Чеснок - 3 зубчика
- Перец молотый по вкусу
- Майонез или сметана - 3 ст.л
Нарезаем мелко крабовые палочки, Помидоры нарезаем небольшими кусочками. Измельчаем мелко укроп. Соединяем в салатнике все ингредиенты: крабовые палочки, помидоры, зелень, кукурузу (предварительно слив жидкость),пропускаем через пресс чеснок, добавляем перец по вкусу, заправляем майонезом.Все хорошо перемешиваем и сразу подаем к столу.
САЛАТ 3
- Крабовые палочки - 200 г
- Сыр - 100 г
- Яйца отварные - 6 шт
- Морковь отварная - 2 шт
- Майонез - 100 г
Крабовые палочки нарезаем кубиками. Белки отделяем от желтка. Трем на крупной терке белок ,морковь и сыр по отдельности.
Выкладываем салат слоями при помощи кольца от разъемной формы(у меня 20 см в диаметре)
- 1-й слой крабовые палочки+ майонезная сеточка
- 2-й слой белки+ майонезная сеточка
- 3-й слой морковь+ майонезная сеточка
- 4-й слой желтки+ майонезная сеточка
- 5-й слой сыр
Украшаем зеленью.
Всем приятного аппетита и отличного настроения!
Смотрите видео рецепт приготовления салатов ниже...
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