Небанальный рецепт, как приготовить шампиньоны так, что пальчики оближешь

Шампиньоны в сливочном соусе.



Даже самые обычные продукты можно превратить в шедевр кулинарного искусства, если знать как. Взять, к примеру, шампиньоны. Сегодня мы предлагаем подойти к вопросу их приготовления небанально. Мы не будем обжаривать грибы на сковороде, а поступим по-другому.

Шампиньоны, запеченные в духовке.



Необходимые ингредиенты:



• Шампиньоны – 200 гр;

• Растительное масло – 2 ст. л;

• Сливочное масло – 2 ст. л;

• Сливки – 1 ст;

• Твердый сыр – 90-100 гр;

• Чеснок – 2-3 зубчика;

• Соль по вкусу;

• Пряности по вкусу.



Налейте в небольшую кастрюлю сливки и поставьте на огонь. Некоторые заменяют сливки сметаной. Добавьте туда натертый или передавленный чеснок и немного специй. Варить соус нужно около 5 минут, постоянно помешивая, чтобы он не выкипел.

Приготовление сливочного соуса.



Далее предварительно помытые и обсушенные шампиньоны помещаем в емкость, солим, перчим и добавляем туда же сливочное и растительное масло.

Соусом необходимо залить шампиньоны.

Шампиньоны, запеченные в духовке.



Блюдо отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов, и засекаем примерно 30 минут. После этого вынимаем емкость из духовки, посыпаем тертым сыром и отправляем обратно еще на 5 минут.

Можно обойтись и без сыра. Блюдо от этого не пострадает. Приятного аппетита!