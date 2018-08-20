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Небанальный рецепт, как приготовить шампиньоны так, что пальчики оближешь

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Шампиньоны в сливочном соусе.


Даже самые обычные продукты можно превратить в шедевр кулинарного искусства, если знать как. Взять, к примеру, шампиньоны. Сегодня мы предлагаем подойти к вопросу их приготовления небанально. Мы не будем обжаривать грибы на сковороде, а поступим по-другому.

Шампиньоны, запеченные в духовке.

Шампиньоны, запеченные в духовке.

Необходимые ингредиенты:

• Шампиньоны – 200 гр;
• Растительное масло – 2 ст. л;
• Сливочное масло – 2 ст. л;
• Сливки – 1 ст;
• Твердый сыр – 90-100 гр;
• Чеснок – 2-3 зубчика; 
• Соль по вкусу;
• Пряности по вкусу.

Налейте в небольшую кастрюлю сливки и поставьте на огонь. Некоторые заменяют сливки сметаной. Добавьте туда натертый или передавленный чеснок и немного специй. Варить соус нужно около 5 минут, постоянно помешивая, чтобы он не выкипел.

Приготовление сливочного соуса.

Приготовление сливочного соуса.

Далее предварительно помытые и обсушенные шампиньоны помещаем в емкость, солим, перчим и добавляем туда же сливочное и растительное масло.
Соусом необходимо залить шампиньоны.

Шампиньоны, запеченные в духовке.

Шампиньоны, запеченные в духовке.


Блюдо отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов, и засекаем примерно 30 минут. После этого вынимаем емкость из духовки, посыпаем тертым сыром и отправляем обратно еще на 5 минут.

Можно обойтись и без сыра. Блюдо от этого не пострадает. Приятного аппетита!

Источник

шампиньоныЗакускикулинария
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