Голубцы из савойской капусты (Kaldolma)

Здравствуй, честной народ. Давно хотел показать эту штуку: очень уж она замечательная, как говорил почтальон Печкин. Рецепт этот я нашел в книге «Скандинавская кухня» Аурель Бронте.

О плюсах я расскажу ниже, как обычно, а пока ограничусь лишь тем что они классные, с интересной текстурой и цветом. А еще это и главное блюдо и гарнир в одном флаконе.

Так, а теперь немного вводной в виде предыстории из книги: говорят, что когда король Карл XII вернулся в Швецию из Оттоманской империи, то с собой притаранил рецепт этого блюда, ставшего в Швеции классикой. И поскольку виноградные листья были в далекой от солнца Швеции дорогой и редкой штукой, то в первом же напечатанном рецепте упомянули, что эти самые листья можно заменить савойской капустой. Со временем блюдо обросло местными модификациями- начинку стали делать из свинины и говядины, а подавали такие голубцы с брусникой и картофельным пюре. Вот такая вот история. А теперь- к барьеру:

Понадобится вот что:

- 1 большой кочан савойской капусты. (Заменяется белокочанной капустой)

Для начинки:

250г фарша из говядины. В этот раз я говядину заменил на курицу. Планировалось, что будет есть дочка, а ей курица ближе.

250г фарша из свинины

-1ч.л.

соли

- 50г панировочных сухарей. Я заменил Одесским рогаликом. Можно белым хлебом без корочки- пару кусочков

-150мл молока

- 1 вареная картошка

-1 маленькая луковица. Мелко нарезать

-1 яйцо

-1\2 чл. Молотого душистого перца

- 1\2 чл. Тертого мускатного ореха

Гарнир-соус:

- небольшой кусочек сливочного масла и пару ст.л. растительного масла

- 50г бекона ( в этот раз мною не использовался, хотелось, чтобы в качестве гарнира были только овощи. Вы же смотрите по ситуации- с беконом тоже получается вкусно)

-100-200г стеблевого сельдерея

-100-200г моркови

- 200-300г шампиньонов

- 250-300мл воды или бульона

Поехали:

- Сварить одну картофелину. Очистить и размять вилкой или натереть на мелкой терке.

- Смешать оба вида фарша с солью.

- Булку или сухари залить молоком и оставить на пару минут.

- Добавить все остальные ингредиенты к фаршу и тщательным образом все вымешать. Накрыть чем-нибудь подходящим и дать постоять полчаса.

- Теперь капуста: аккуратно вырежьте кочерыжку и немного разберите листья, стараясь их не порвать.

- В подходящей кастрюле закипятить воду, поместить туда капусту и бланшировать 7-9 минут. Затем разобрать на листья. Если ближе к центру листья все еще твердые, то кочан снова можно закинуть в кипяток на пару минут и доразбирать капусту до конца

- Теперь сама сборка: тут видимо зависит от привычки, но мне удобнее лист располагать так, чтобы основание листа было справа и потом отрезать эти пару-тройку сантиметров с твердой частью- там все равно избыточный участок.

- Бывает, что лист и так короткий и отрезать ничего нельзя. Тогда я приспособился переворачивать лист, и коротким ножом подрезать толстую часть- она становится тоньше и мягче. Лист нормально сворачивается и не ломается

- Выложить на лист начинку и сверните голубцы так, как закручиваете блинчики: сначала боковые стороны к центру, потом закручиваете снизу вверх, придерживая бока. Делается все это слегка внатяжку. Сам голубец укладывается швом вниз. Все элементарно.

- Разогреть духовку до 180С.

- Теперь соус-гарнир: в сковороде разогреть сливочное масло и добавить нарезанный кубиком бекон- готовить на среднем огне пару минут. Если бекон не используете, то добавить пару ст.л. растительного масла.

- Добавить нарезанные по возможности одинаковым кубиком сельдерей, морковь и шампиньоны- готовить несколько минут на среднем огне почти до мягкости.

- Все слегка посолить. По желанию добавляется черный перец.

- В подходящую форму для запекания выложить половину подготовленных овощей, сверху- голубцы. Сверху добавить оставшиеся овощи.

- Влить 3\4 бульона, оставив немного про запас. В книге рекомендовалось голубцы смазывать растопленным сливочным маслом, но мне этот момент не зашел и я его пропускаю.

- Готовить голубцы 35-45 минут, периодически смазывая голубцы бульоном из формы, дабы не подсыхали. Если кажется, что бульона мало- добавьте еще.

- На стол ставить со сметаной в комплекте.

Технические вопросы и замены:

- Мясо: тут просто по желанию. Можно делать как на одном виде фарша, так и комбинировать. Я обычно делаю из свино-говяжьего фарша или просто на курином филейном.

- Капуста: савойская, повторюсь, заменяется привычной белокочанной. Или виноградными листьями, что и понятно

- Вареная картошка. Вангую, многие запарятся варить одну картошку для этого. Да, можно и без нее, но она дает свой привкус и приятно, когда мелкие ее части ощущаются. Поэтому и не советую разминать ее совсем в пюре.

- Рис: в этой версии его нет. Для меня это плюс, поскольку в начинке превалирует мясо, а я люблю мясо. Если же вы сторонник привычных голубцов с рисом, то велкам- добавляйте.

- По желанию, для большей ароматики к овощам можно добавлять немного свежего тимьяна.

- Из одного кочана получается 20-23 штуки. Из совсем мелких листьев крутить неудобно.

Выводы: что тут скажешь- голубцы, дамы и господа. С приятной, упругой текстурой и интересным вкусом. Когда попробовал впервые, мне понравилась их консистенция- они легко режутся ножом и не разваливаются в невнятную кашу. Вкус насыщенный, мясной. За овощную часть отвечает гарнир, который на поверку оказался настолько хорошим, что я в дальнейшем стал его делать в три раза больше. Потом эти овощи можно подавать и к мясу, и к котлетам и к картофельному пюре и к пустому рису. Короче, народ, блюдо это без выпендрений и являет собой пример простой и понятной домашней кухни: пришел с работы, разогрел себе пяток таких голубцов, бахнул ложку сметаны и вуалябля- жить можно. Если мало- повторить.

Короче говоря, предлагаю приобщиться к прекрасному, приготовить и научиться чему-то новому.