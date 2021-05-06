Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

Чевапчичи (чевапы) — мясные колбаски, разновидность кебаба. Блюдо балканской кухни.

Готовятся чевапчичи з рубленого мяса с добавлением лука и приправ. Раньше мясо (баранину, говядину, позже стали добавлять свинину, в том числе сало) для чевапчичи скрупулезно рубили ножом или топориком вручную, но в последнее время все чаще перемалывают в фарш с помощью мясорубки. Жарить можно на гриле или на сковороде.

Совет! Формировать колбаски из фарша вы можете руками или с помощью пластиковой бутылки.

Общее время: 1 час 30 минут | Время приготовления: 15 минут

Выход: 2 порции | Калорийность: 270.91 кКал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ

фарш свино-говяжий – 500 г

репчатый лук – 1 шт. (100 г)

соль – 0,5 ч. л.

приправа для мяса – 1 ч. л.

черный молотый перец – 1-2 щеп.

минеральная вода – 30 мл

растительное масло – 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ