Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

Чевапчичи (чевапы) — мясные колбаски, разновидность кебаба. Блюдо балканской кухни.
Готовятся чевапчичи з рубленого мяса с добавлением лука и приправ. Раньше мясо (баранину, говядину, позже стали добавлять свинину, в том числе сало) для чевапчичи скрупулезно рубили ножом или топориком вручную, но в последнее время все чаще перемалывают в фарш с помощью мясорубки. Жарить можно на гриле или на сковороде.
Совет! Формировать колбаски из фарша вы можете руками или с помощью пластиковой бутылки.
Общее время: 1 час 30 минут | Время приготовления: 15 минут
Выход: 2 порции | Калорийность: 270.91 кКал на 100 г
ИНГРЕДИЕНТЫ
- фарш свино-говяжий – 500 г
- репчатый лук – 1 шт. (100 г)
- соль – 0,5 ч. л.
- приправа для мяса – 1 ч. л.
- черный молотый перец – 1-2 щеп.
- минеральная вода – 30 мл
- растительное масло – 2 ст. л.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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Мясо (свинину и говядину в равных пропорциях) нарубить мелко-мелко ножом или пропустить через мясорубку.
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Крупную луковицу измельчить вручную — нарезать мелкими кубиками. Перемалывать не советую, иначе вы потеряете ценный луковый сок. Да и сами чевапчичи, на мой вкус, гораздо лучше, когда попадаются мелкие кусочки лука. К фаршу добавить лук, соль, приправу, молотый черный перец.
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Подлить немного минеральной воды и тщательно вымесить руками минут 10. Все добавки должны распределиться равномерно, а сам фарш стать липким, «волокнистым» — за счет длительного вымешивания колбаски не будут распадаться, а удержат форму при жарке, даже несмотря на то, что яйцо мы не добавляли.
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Получившийся фарш полить сверху растительным маслом (2 ст. л.). Затянуть миску пищевой пленкой. Убрать для маринования в холодильник на 1 час. Можно оставлять на всю ночь, вкус от этого только выиграет!
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Формировать колбаски можно руками (за счет масла это будет сделать очень легко) или с помощью пластиковой бутылки: срежьте часть бутылки с горлышком, поместите внутрь фарш и надавливая, формируйте колбаски — они будут одинакового диаметра.
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Если формовка с помощью бутылки, то можно сразу выдавливать на разогретую сковороду. Жарить советую на сковородке с антипригарным покрытием. Так как масло мы уже добавили в фарш, то ничем смазывать ее не нужно.
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Жарятся чевапчичи на сковороде быстро, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Огонь должен быть умеренным, чтобы успели прожариться, не горели. Выход — 12-14 штук в зависимости от размера.
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Подавать колбаски в горячем виде, с маринованным луком (рецепт), острым томатным соусом, с зеленью и лепешками. Приятного аппетита!
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