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Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

304Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

Чевапчичи (чевапы) — мясные колбаски, разновидность кебаба. Блюдо балканской кухни.

Готовятся чевапчичи з рубленого мяса с добавлением лука и приправ. Раньше мясо (баранину, говядину, позже стали добавлять свинину, в том числе сало) для чевапчичи скрупулезно рубили ножом или топориком вручную, но в последнее время все чаще перемалывают в фарш с помощью мясорубки. Жарить можно на гриле или на сковороде.

Совет! Формировать колбаски из фарша вы можете руками или с помощью пластиковой бутылки.

Общее время: 1 час 30 минут | Время приготовления: 15 минут
Выход: 2 порции | Калорийность: 270.91 кКал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • фарш свино-говяжий – 500 г
  • репчатый лук – 1 шт. (100 г)
  • соль – 0,5 ч. л.
  • приправа для мяса – 1 ч. л.
  • черный молотый перец – 1-2 щеп.
  • минеральная вода – 30 мл
  • растительное масло – 2 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

    Мясо (свинину и говядину в равных пропорциях) нарубить мелко-мелко ножом или пропустить через мясорубку.

  2. Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

    Крупную луковицу измельчить вручную — нарезать мелкими кубиками. Перемалывать не советую, иначе вы потеряете ценный луковый сок. Да и сами чевапчичи, на мой вкус, гораздо лучше, когда попадаются мелкие кусочки лука. К фаршу добавить лук, соль, приправу, молотый черный перец.

  3. Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

    Подлить немного минеральной воды и тщательно вымесить руками минут 10. Все добавки должны распределиться равномерно, а сам фарш стать липким, «волокнистым» — за счет длительного вымешивания колбаски не будут распадаться, а удержат форму при жарке, даже несмотря на то, что яйцо мы не добавляли.

  4. Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

    Получившийся фарш полить сверху растительным маслом (2 ст. л.). Затянуть миску пищевой пленкой. Убрать для маринования в холодильник на 1 час. Можно оставлять на всю ночь, вкус от этого только выиграет!

  5. Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

    Формировать колбаски можно руками (за счет масла это будет сделать очень легко) или с помощью пластиковой бутылки: срежьте часть бутылки с горлышком, поместите внутрь фарш и надавливая, формируйте колбаски — они будут одинакового диаметра.

  6. Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

    Если формовка с помощью бутылки, то можно сразу выдавливать на разогретую сковороду. Жарить советую на сковородке с антипригарным покрытием. Так как масло мы уже добавили в фарш, то ничем смазывать ее не нужно.

  7. Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

    Жарятся чевапчичи на сковороде быстро, примерно по 2-3 минуты с каждой стороны. Огонь должен быть умеренным, чтобы успели прожариться, не горели. Выход — 12-14 штук в зависимости от размера.

  8. Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

    Подавать колбаски в горячем виде, с маринованным луком (рецепт), острым томатным соусом, с зеленью и лепешками. Приятного аппетита!

  9. Чевапчичи — колбаски из фарша на сковороде

 

 

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