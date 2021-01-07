10 рецептов жюльена, который исчезает со стола за считаные минуты

Готовьте классический жюльен, заменяйте курицу морепродуктами или выбирайте вегетарианский или веганский вариант. В любом случае будет очень вкусно!

Классический жюльен — это горячая закуска из грибов, курицы, сливочного соуса и сыра. Но у блюда есть множество вариаций. Сливки заменяют сметаной или майонезом, вместо птицы используют разные виды мяса или морепродуктов, а к грибам добавляют другие овощи.

Неизменным остаётся способ приготовления: ингредиенты обжаривают, заливают соусом и запекают в духовке. Жюльен подают в специальных порционных формах — кокотницах или начиняют им тарталетки, хлеб, блины или овощи.

Вне зависимости от выбранного рецепта придерживайтесь нескольких простых правил, чтобы блюдо получилось идеальным:

Не делайте соус слишком густым (он уварится при запекании) и следите, чтобы в нём не было комков.

Используйте для соуса только жирные сливки и сметану или добавляйте в него муку, чтобы он не свернулся.

Выбирайте качественный твёрдый хорошо плавящийся сыр, например гауду и эмменталь. Вкус и внешний вид закуски во многом зависят от этого ингредиента.

Оставляйте в форме немного свободного места. Жидкий соус и сыр при запекании будут кипеть и могут перелиться через край.

1. Классический жюльен с курицей и грибами

Ингредиенты

350 г шампиньонов;

120 г твёрдого сыра;

1 луковица;

350 г куриной грудки;

2 столовые ложки муки;

соль, специи — по вкусу;

50 г сливочного масла;

200 мл жирных сливок.

Приготовление

Измельчите шампиньоны, натрите сыр на тёрке, порежьте луковицу и курицу. Ничего не смешивайте. Обваляйте кусочки куриной грудки в муке. При желании в муку можно добавить щепотку перца.

Растопите на сковороде с толстым дном сливочное масло. Жарьте куриную грудку и лук на среднем огне 3–5 минут, затем выложите шампиньоны. Дайте грибам приготовиться и через 10 минут влейте сливки. Добавьте приправы, перемешайте и оставьте жюльен на сковороде ещё на пару минут.

Снимите блюдо с огня и поместите в форму для запекания или несколько кокотниц. Щедро посыпьте сыром и отправьте в духовку. Запекайте жюльен 10–15 минут при температуре 220 °С.

2. Жюльен с креветками

Ингредиенты

2 столовые ложки муки;

100 г сливок жирностью 20%;

150 г молока;

соль, перец, мускатный орех — по вкусу;

1 стебель лука‑порея диаметром около 3 см (белая часть);

150 г сливочного масла;

250 г очищенных королевских креветок;

150 г пармезана;

20 г кинзы или петрушки.

Приготовление

Смешайте муку, сливки и молоко и вылейте на разогретую сковородку. Готовьте соус 10 минут, постоянно помешивая. Добавьте соль, специи. Снимите соус с огня.

Включите духовку. Пусть нагреется до 180 °С.

Тем временем мелко порежьте лук и обжарьте его в сливочном масле на среднем огне. Выложите сырые креветки с жареным луком в формы для запекания. Полейте соусом и посыпьте тёртым пармезаном. Отправьте жюльен в духовку на 15–20 минут. Готовое блюдо украсьте зеленью.

3. Жюльен с курицей, грибами и сметаной в хлебном горшочке

Ингредиенты

1 луковица;

2 столовые ложки оливкового масла.

250 г шампиньонов;

1 зубчик чеснока;

200 г куриного филе;

3 столовые ложки сметаны;

100 г муки;

½ чайной ложки соли;

молотый перец чили — по вкусу;

3 булочки для гамбургеров;

150 г твёрдого сыра.

Приготовление

Мелко нашинкуйте луковицу и поджарьте её на оливковом масле до золотистого оттенка. Добавьте нарезанные шампиньоны и тёртый чеснок. Готовьте до полного испарения воды со сковородки.

Положите к грибам с луком куриное филе и сметану. Всыпьте муку, добавьте приправы, перемешайте. При необходимости влейте немного воды, чтобы блюдо получилось более сочным. Оставьте жариться на 10 минут.

Пока жюльен готовится, разрежьте булочки так, как показано на фото. Достаньте из больших частей мякиш, но не оставляйте стенки горшочков слишком тонкими. Через 15 минут снимите жюльен со сковородки и уложите в хлебные горшочки. Посыпьте каждый из них тёртым сыром и запекайте в духовке 10 минут при температуре 200 °С.

4. Вегетарианский жюльен с томатами и белым вином

Ингредиенты

3 столовые ложки растительного масла;

400 г шампиньонов;

½ луковицы;

соль, специи — по вкусу;

¼ стакана белого вина;

½ стакана жирных сливок;

¾ стакана сметаны;

2 помидора;

½ стакана тёртого сыра;

хрустящий багет — по желанию.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °С. Вылейте 2 столовые ложки масла на сковородку и поджарьте тонко нарезанные грибы и лук около 5 минут. Приправьте их по вкусу солью и перцем. Слейте лишнюю жидкость и разделите грибы с луком на 6 равных порций. Выложите их в кокотницы или формы для запекания.

В маленькой кастрюле вскипятите белое вино с одной ложкой масла. Добавьте сливки и сметану. Варите смесь до загустения, постоянно помешивая. Добавьте любимые приправы, снимите соус с огня и залейте им грибы с луком. Положите сверху каждой порции кружочек помидора и посыпьте тёртым сыром.

Запекайте 20 минут или до тех пор, пока сыр не растает, а соус не пойдёт пузырьками. Достаньте жюльен из духовки, дайте остыть в течение 5 минут и подавайте с хрустящим багетом.

5. Жюльен с курицей и грибами на сковороде

Ингредиенты

400 г куриного филе;

4 столовые ложки растительного масла;

2 луковицы;

400 г свежих грибов;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

2 столовые ложки муки;

250 мл сливок жирностью 20%;

20 г сливочного масла;

150 г твёрдого сыра.

Приготовление

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В сковороде разогрейте 2 столовые ложки растительного масла. За 3–4 минуты обжарьте курицу до золотистой корочки.

Лук очистите и мелко нарежьте. Пассеруйте его на другой сковороде в оставшемся растительном масле 2–3 минуты до мягкости. Добавьте к луку тонко нарезанные грибы, готовьте ещё 4–5 минут.

Всыпьте курицу к грибам, посолите и поперчите. Тщательно перемешайте муку со сливками. Влейте смесь к курице, добавьте сливочное масло. Тушите жюльен на небольшом огне 8–10 минут. Натрите сыр на тёрке, посыпьте им жюльен и готовьте под крышкой ещё 2–3 минуты.

6. Жюльен из мидий

Ингредиенты

1 столовая ложка сливочного масла;

1 столовая ложка муки;

200 мл молока;

соль, молотый чёрный перец и мускатный орех — по вкусу;

1 маленькая луковица;

2 чайные ложки растительного масла;

250 г очищенных размороженных мидий;

60 г твёрдого сыра.

Приготовление

Растопите в сотейнике сливочное масло и обжаривайте в нём муку 1–2 минуты, непрерывно помешивая. Порциями влейте в сотейник молоко, тщательно размешивая соус, чтобы в нём не образовались комки. Добавьте соль, перец и мускатный орех и варите получившийся бешамель до загустения 3–4 минуты.

Разогрейте духовку до 180 °С. Очистите и мелко нарежьте лук. Обжаривайте его на растительном масле 3–4 минуты. Затем добавьте мидии, готовьте ещё 2–3 минуты и снимите с огня.

Смешайте мидии с соусом. Разложите жюльен в формы, посыпьте натёртым сыром и запекайте в духовке 12–15 минут.

7. Жюльен с грибами в картофельных лодочках

Ингредиенты

10 крупных картофелин;

соль — по вкусу;

700 г шампиньонов;

2 луковицы;

25 г сливочного масла;

2 столовые ложки растительного масла;

250 мл сливок жирностью 20%;

3 столовые ложки муки;

молотый чёрный перец — по вкусу;

½ чайной ложки сухого тимьяна;

250 г твёрдого сыра;

2–3 веточки петрушки;

1 зубчик чеснока;

100 г сметаны.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 °С и застелите противень пергаментной бумагой. Картофель помойте и очистите (если шкурка тонкая, можете её оставить). Разрежьте каждый овощ вдоль пополам.

Отваривайте картофель в кипящей подсоленной воде 10–12 минут и остудите. Осторожно вырежьте сердцевину картофеля, чтобы получились лодочки со стенками толщиной примерно 1 см.

Нарежьте грибы кубиками. Очистите и мелко порубите лук. Обжаривайте его на смеси сливочного и растительного масел 2–3 минуты. Добавьте шампиньоны и готовьте ещё 5–6 минут, пока они не размягчатся.

Венчиком тщательно взбейте сливки с мукой. Добавьте в соус соль, перец и тимьян и влейте его в сковороду с грибами. Тушите жюльен, помешивая, 2–3 минуты до загустения.

Выложите картофель на противень, начините жюльеном и уберите в разогретую духовку на 15 минут. Натрите сыр на мелкой тёрке, посыпьте им картофель и запекайте его ещё 2–3 минуты.

Мелко порубите петрушку, очистите и измельчите чеснок. Смешайте зелень и чеснок со сметаной, добавьте соль по вкусу. Подавайте картофель со сметанным соусом.

8. Жюльен с языком и грибами

Ингредиенты

300 г отварного говяжьего языка;

300 г шампиньонов;

1 луковица;

1 столовая ложка растительного масла;

150 мл сливок жирностью 20%;

1 зубчик чеснока;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

200 г твёрдого сыра.

Приготовление

Разогрейте духовку до 190 °С. Нарежьте язык и шампиньоны соломкой. Лук очистите и нашинкуйте тонкими полукольцами. Обжаривайте лук на разогретом растительном масле 2–3 минуты, затем добавьте грибы и готовьте ещё 2 минуты.

Всыпьте в сковороду язык, уменьшите огонь, влейте сливки. Добавьте измельчённый чеснок, соль и перец по вкусу и тушите 3–4 минуты до загустения сливок. Выложите жюльен в формы, посыпьте тёртым сыром и запекайте 10–12 минут.

9. Веганский жюльен с грибами, баклажаном и кабачком

Ингредиенты

1 луковица;

1 баклажан;

1 кабачок;

5 столовых ложек растительного масла;

1 столовая ложка соевого соуса;

300 г грибов;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

1 столовая ложка рисовой муки;

250 мл овсяного молока;

2 столовые ложки неактивных дрожжей — по желанию.

Приготовление

Лук очистите и измельчите. Баклажан и кабачок нарежьте мелкими кубиками. Разогрейте 2 столовые ложки растительного масла и обжаривайте лук 2–3 минуты. Всыпьте в сковороду баклажаны, влейте соевый соус, уменьшите огонь и готовьте под крышкой 3–4 минуты. Добавьте к овощам кабачок, жарьте без крышки ещё 2–3 минуты.

Разогрейте духовку до 180 °С. Грибы нарежьте кубиками и обжаривайте на 1 столовой ложке растительного масла 5–6 минут до мягкости. Смешайте грибы с остальными овощами, посолите и поперчите по вкусу.

Разогрейте оставшееся масло в сотейнике и обжаривайте в нём рисовую муку 30–40 секунд. Частями влейте тёплое овсяное молоко, тщательно размешивая массу после каждой порции. Варите соус до загустения 2–3 минуты, посолите по вкусу. Если хотите, добавьте неактивные дрожжи для сырного вкуса.

Залейте овощи соусом и запекайте в разогретой духовке 15–20 минут до румяной корочки.

10. Быстрый жюльен с курицей и грибами в микроволновке

Ингредиенты

1 маленькая луковица;

300 г шампиньонов;

2 столовые ложки растительного масла;

200 г отварного куриного филе;

4 столовые ложки жирной сметаны;

2 столовые ложки майонеза;

соль, молотый чёрный перец — по вкусу;

150 г твёрдого сыра.

Приготовление

Лук очистите и измельчите. Грибы нарежьте кубиками. На разогретом растительном масле обжаривайте лук 2–3 минуты до мягкости. Всыпьте в сковороду шампиньоны и готовьте ещё 3–4 минуты.

Куриное филе нарежьте кубиками и смешайте с грибами и луком. Добавьте сметану, майонез, посолите и поперчите по вкусу. Натрите сыр на крупной тёрке. Выложите курицу с грибами в формы и посыпьте сыром. Готовьте жюльен в микроволновойпечи на максимальной мощности 3–4 минуты до румяной корочки.