Пирожки за 5 минут

Эти пирожки порой еще называют кремлевскими, но, как нам кажется, справедливее будет всё-таки называть их пятиминутками, потому что они готовятся быстро и легко. Кстати, маленьких девочек, которые с детства проявляют интерес к кухне, мамы сперва учат печь именно эти пирожки по той же причине — они очень просты в приготовлении.



Этот рецепт также выручит вас, если к вам вдруг нагрянут незапланированные гости: вы запросто сможете приготовить оригинальное угощение к чаю без каких-либо особых затрат. Но меньше слов — давайте попробуем приготовить эти симпатичные пирожки!





Ингредиенты

Яйцо - 1 шт.

Дрожжи - 50 г.

Маргарин - 200 г.

Пшеничная мука - 2 стак.

Соль - 0,5 ч. л.

Сода - 1 ч. л.

Вода - 100 мл.

Приготовление