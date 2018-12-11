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Пирожки за 5 минут

Эти пирожки порой еще называют кремлевскими, но, как нам кажется, справедливее будет всё-таки называть их пятиминутками, потому что они готовятся быстро и легко. Кстати, маленьких девочек, которые с детства проявляют интерес к кухне, мамы сперва учат печь именно эти пирожки по той же причине — они очень просты в приготовлении.

Этот рецепт также выручит вас, если к вам вдруг нагрянут незапланированные гости: вы запросто сможете приготовить оригинальное угощение к чаю без каких-либо особых затрат. Но меньше слов — давайте попробуем приготовить эти симпатичные пирожки!

Пирожки за 5 минут

Ингредиенты

  • Яйцо - 1 шт.
  • Дрожжи - 50 г.
  • Маргарин - 200 г.
  • Пшеничная мука - 2 стак.
  • Соль - 0,5 ч. л.
  • Сода - 1 ч. л.
  • Вода - 100 мл.

Приготовление

Разведите дрожжи в чуть теплой воде. Можно использовать сухие дрожжи.

Выберите удобную емкость и насыпьте в нее муку, соль, соду, вбейте яйцо, положите маргарин и добавьте дрожжи.

Замесите тесто. Вы можете сделать это руками или любым другим удобным вам способом. Вам потребуется буквально несколько минут — тесто готово!

Можно не ждать, пока тесто поднимется, — принимайтесь сразу за создание пирожков. Разделите тесто на части, затем каждую часть на порции. Пирожки желательно делать так, чтобы они были на один укус.


Тесто нужно раскатать не очень тонко, помните, что это пирожки. Теперь кладите начинку. В оригинале это мясо с луком, но вы можете положить туда всё что душе угодно: капусту, яблоки, яйца, рис и даже творог.

Выкладывайте пирожки на противень, смазанный маслом. Затем смажьте их смесью из взбитого яйца с водой и поставьте в духовку на 25–30 минут. Температуру выставьте на 200–220 градусов. Готово!
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пирожкивыпечкакулинария
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