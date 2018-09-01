Пряная свинина с фасолью

Пряные, ароматные и очень мягкие свиные ребрышки с фасолью. Такое приготовление ребрышек характерно для американской и канадской кухни. Блюдо простое и незамысловатое, но вкусное и очень сытное.

Для быстроты приготовления удобнее всего использовать консервированную фасоль в собственном соку, причем, как это ни странно, в данном блюде такая фасоль выступает намного лучше, нежели, чем отваренная самостоятельно.

Что еще удобно — можно сразу приготовить достаточно много и затем при необходимости разогревать, причем в США и Канаде его нередко порционно замораживают, а потом остается лишь разогреть замороженную фасоль со свиными ребрышками в микроволновке и вкусный и сытный обед или ужин готов.

Для ароматных свиных ребрышек с фасолью понадобится

Свиные ребрышки. 1 кг.

Фасоль. Готовая. 2-4 банки.

Репчатый лук. 1 крупная луковица.

Чеснок. 2 зубчика.

Сельдерей. 1 стебель.

Зеленый лук. 1 стебель.

Душистый перец. 2-3 горошины.

Гвоздика. 2 бутона.

Хлопья чили. ½ ч.л. или по вкусу.

Лавровый лист. 1 шт.

Соль. По вкусу.

Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим пряные свиные ребрышки с фасолью.

Свиные ребрышки нарезаем на куски по 1 ребру.

Репчатый лук, сельдерей и чеснок нарезаем достаточно мелко.

Разогреваем на среднем огне в глубокой сковороде или в сотейнике растительное масло и выкладываем куски свинины.

Обжариваем до золотистой корочки и переворачиваем. Обжариваем до корочки и со со второй стороны. Солим и перчим по вкусу.

Добавляем нарезанный лук, сельдерей, чеснок, перец чили, лавровый лист, гвоздику и душистый перец. Слегка присаливаем овощи и перемешиваем.

Время от времени мешаем и обжариваем овощи до прозрачности лука.

Вливаем немного горячей воды и тушим свинину на маленьком огне под крышкой до полной готовности свинины. Мясо должно стать очень мягким.

Выкладываем к свинине фасоль и нарезанный зеленый лук.

Снова все перемешиваем, пробуем и правим на соль, перец и специи. Прогреваем фасоль в соусе, который образовался в сковороде. Если соуса, по вашему мнению, многовато, то можно его немного выпарить.

Все, ароматные свиные ребрышки с фасолью готовы.

Раскладываем по тарелкам, при желании посыпаем нарезанной зеленью и подаем на стол. Как я уже говорил, блюдо прекрасно переносит разогрев и может быть заморожено впрок.

Свинина и фасоль впитывают ароматы и вкусы пряностей и блюдо получается очень сбалансированным и гармоничным по вкусу. Конечно к ЗОЖ такая свинина не имеет никакого отношения, зато это вкусно, сытно и ароматно, а в холодное время года — что еще надо?

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