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Пряная свинина с фасолью

Пряные, ароматные и очень мягкие свиные ребрышки с фасолью. Такое приготовление  ребрышек  характерно для американской и канадской кухни. Блюдо простое и незамысловатое, но вкусное и очень сытное.

Для быстроты приготовления удобнее всего использовать консервированную фасоль в собственном соку, причем, как это ни странно, в данном блюде такая фасоль выступает намного лучше, нежели, чем отваренная самостоятельно.

Что еще удобно — можно сразу приготовить достаточно много и затем при необходимости разогревать, причем в США и Канаде его нередко порционно замораживают, а потом остается лишь разогреть замороженную фасоль со свиными ребрышками в микроволновке и вкусный и сытный обед или ужин готов.

Пряная свинина с фасолью

Для ароматных свиных ребрышек с фасолью понадобится

Пряная свинина с фасолью

  • Свиные ребрышки. 1 кг.
  • Фасоль. Готовая. 2-4 банки.
  • Репчатый лук. 1 крупная луковица.
  • Чеснок. 2 зубчика.
  • Сельдерей. 1 стебель.
  • Зеленый лук. 1 стебель.
  • Душистый перец. 2-3 горошины.
  • Гвоздика. 2 бутона.
  • Хлопья чили. ½ ч.л. или по вкусу.
  • Лавровый лист. 1 шт.
  • Соль. По вкусу.
  • Черный молотый перец. По вкусу.

Готовим пряные свиные ребрышки с фасолью.

Свиные ребрышки нарезаем на куски по 1 ребру.

Пряная свинина с фасолью

Репчатый лук, сельдерей и чеснок нарезаем достаточно мелко.

Пряная свинина с фасолью

Разогреваем на среднем огне в глубокой сковороде или в сотейнике растительное масло и выкладываем куски свинины.

Пряная свинина с фасолью

Обжариваем до золотистой корочки и переворачиваем. Обжариваем до корочки и со со второй стороны. Солим и перчим по вкусу.

Пряная свинина с фасолью

Добавляем нарезанный лук, сельдерей, чеснок, перец чили, лавровый лист, гвоздику и душистый перец.   Слегка присаливаем овощи и перемешиваем.

Пряная свинина с фасолью

Время от времени мешаем и обжариваем овощи до прозрачности лука.

Пряная свинина с фасолью

Вливаем  немного горячей воды и тушим свинину на маленьком огне под крышкой до полной готовности свинины. Мясо должно стать очень мягким.

Пряная свинина с фасолью

Выкладываем к свинине фасоль и нарезанный зеленый лук.

Пряная свинина с фасолью

Снова все перемешиваем, пробуем и правим на соль, перец и специи.  Прогреваем фасоль в соусе, который образовался в сковороде. Если соуса, по вашему мнению, многовато, то можно его немного выпарить.

Пряная свинина с фасолью

Все, ароматные свиные ребрышки с фасолью готовы.

Раскладываем по тарелкам, при желании посыпаем нарезанной зеленью и подаем на стол. Как я уже говорил, блюдо прекрасно переносит разогрев и может быть заморожено впрок.

Свинина и фасоль впитывают ароматы и вкусы пряностей и блюдо получается очень сбалансированным и гармоничным по вкусу.   Конечно к ЗОЖ такая свинина не имеет никакого отношения, зато это вкусно, сытно и ароматно, а в холодное время года — что еще надо?

Пряная свинина с фасолью

Источник

фасольмясные блюдасвиные ребракухни миракулинария
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