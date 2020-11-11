Соус из петрушки, чеснока и яблока

Этот соус просто потрясающий! Очень вкусный!!! Вкус немного островатый, свежий, не резкий, структура нежная. А еще он безумно ароматный!!!! А какой у него потрясающий изумрудный цвет!!!! Прелесть!!! Такой соус очень хорош с мясом и рыбкой))) А еще отлично сочетается с овощными оладьями и другими блюдами!!! Этот соус можно не только подавать к разным блюдам, но и запекать под ним рыбу, мясо и птицу. В общем угощайтесь!!!

Ингредиенты:

100 гр. яблока (половина крупного)

50-70 гр. листьев петрушки

2 ст.л. растительного масла

1/2-1/3 ч.л. соли

3-4 небольших зубчика чеснока

2 ст.л. воды



Яблоко нужно взять твердое, сочное и кислое или кисло-сладкое. Если использовать сладкое яблоко, то в соус стоит добавить сок лимона.

Яблоко очистить от кожицы, вырезать серединку и порезать его на куски. Чеснок очистить. В блендер положить кусочки яблока и чеснок. Влить растительное масло и воду. Всыпать соль. Взбить до получения однородного пюре. Добавить в блендер петрушку и еще раз все взбить. Если масса не будет взбиваться, добавить еще немного воды.



Все!!! Соус готов!!!



Выход: 150~170 мл.



Приятного вам))))