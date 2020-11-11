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Соус из петрушки, чеснока и яблока

Соус из петрушки, чеснока и яблока

Этот соус просто потрясающий! Очень вкусный!!! Вкус немного островатый, свежий, не резкий, структура нежная. А еще он безумно ароматный!!!! А какой у него потрясающий изумрудный цвет!!!! Прелесть!!! Такой соус очень хорош с мясом и рыбкой))) А еще отлично сочетается с овощными оладьями и другими блюдами!!!  Этот соус можно не только подавать к разным блюдам, но и запекать под ним рыбу, мясо и птицу. В общем угощайтесь!!!      

Соус из петрушки, чеснока и яблока

Ингредиенты:
100 гр. яблока (половина крупного)
50-70 гр. листьев петрушки
2 ст.л. растительного масла
1/2-1/3 ч.л. соли
3-4 небольших зубчика чеснока
2 ст.л. воды        

Яблоко нужно взять твердое, сочное и кислое или кисло-сладкое. Если   использовать сладкое яблоко, то в соус стоит добавить сок лимона. 
Яблоко очистить от кожицы, вырезать серединку и порезать его   на куски.  Чеснок очистить. В блендер положить кусочки яблока и чеснок. Влить растительное масло и воду. Всыпать соль.  Взбить до получения однородного пюре. Добавить в блендер петрушку и еще раз все взбить.  Если масса не будет взбиваться, добавить еще немного воды.     

Все!!! Соус готов!!!

Выход: 150~170 мл.  

Приятного вам))))

Соус из петрушки, чеснока и яблока

Соус из петрушки, чеснока и яблока

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