В прошлую пятницу гостила у двоюродной кузины. Барышня не общительная, поэтому видимся мы редко. Однако каждый визит к ней для меня настоящий праздник. Ведь кузина умеет готовить с фантазией. Она сама придумывает рецепты. Последний, что запомнился, — паста из соленых огурцов.
Согласитесь, звучит странно. Когда кузина мне объяснила, как намазка готовится, я опешила. Ведь по вкусу эта паста из соленых огурцов напоминает грибную. Мне сложно было поверить, что она не использовала ни одного шампиньона. Вам тоже стоит ознакомиться!
Ингредиенты
|Морковь
|2 шт.
|Лук
|2 шт.
|Маринованные огурцы
|3–4 шт.
|Майонез
|1 ч. л.
|Чеснок
|2 зуб.
|Подсолнечное масло
|2 ст. л.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковку натрите на средней терке. На сковороде разогрейте небольшое количество масла. В нём сначала обжарьте лук до прозрачности.
- Затем пересыпьте и морковку. Готовьте, пока она не станет мягкой. Посолите смесь. Маринованные или соленые огурцы натрите на средней терке. Отожмите жидкость.
- Обжарьте огурцы на разогретом масле до мягкости. На это уйдет не больше 3 минут. Остывшие овощи пересыпьте в чашу блендера. Пробейте их. Далее добавьте пропущенный через пресс чеснок.
- Туда же добавьте ложку майонеза. Перемешайте ингредиенты до однородности. Паштетом сразу же намажьте гренки или тосты. Подавайте закуску к столу.
Удачнее всего паста из соленых огурцов сочетается с хрустящим белым хлебом. Поэтому рекомендую подавать ее со свежеприготовленными тостами. Рецепт закуски действительно необычный, но попробовать его стоит. Не пожалеете!
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