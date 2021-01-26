В прошлую пятницу гостила у двоюродной кузины. Барышня не общительная, поэтому видимся мы редко. Однако каждый визит к ней для меня настоящий праздник. Ведь кузина умеет готовить с фантазией. Она сама придумывает рецепты. Последний, что запомнился, — паста из соленых огурцов.

Согласитесь, звучит странно. Когда кузина мне объяснила, как намазка готовится, я опешила. Ведь по вкусу эта паста из соленых огурцов напоминает грибную. Мне сложно было поверить, что она не использовала ни одного шампиньона. Вам тоже стоит ознакомиться!

Ингредиенты

Морковь 2 шт. Лук 2 шт. Маринованные огурцы 3–4 шт. Майонез 1 ч. л. Чеснок 2 зуб. Подсолнечное масло 2 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковку натрите на средней терке. На сковороде разогрейте небольшое количество масла. В нём сначала обжарьте лук до прозрачности. Затем пересыпьте и морковку. Готовьте, пока она не станет мягкой. Посолите смесь. Маринованные или соленые огурцы натрите на средней терке. Отожмите жидкость. Обжарьте огурцы на разогретом масле до мягкости. На это уйдет не больше 3 минут. Остывшие овощи пересыпьте в чашу блендера. Пробейте их. Далее добавьте пропущенный через пресс чеснок. Туда же добавьте ложку майонеза. Перемешайте ингредиенты до однородности. Паштетом сразу же намажьте гренки или тосты. Подавайте закуску к столу.

Удачнее всего паста из соленых огурцов сочетается с хрустящим белым хлебом. Поэтому рекомендую подавать ее со свежеприготовленными тостами. Рецепт закуски действительно необычный, но попробовать его стоит. Не пожалеете!