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Паста из соленых огурцов

Паста из соленых огурцов

В прошлую пятницу гостила у двоюродной кузины. Барышня не общительная, поэтому видимся мы редко. Однако каждый визит к ней для меня настоящий праздник. Ведь кузина умеет готовить с фантазией. Она сама придумывает рецепты. Последний, что запомнился, — паста из соленых огурцов.

Согласитесь, звучит странно. Когда кузина мне объяснила, как намазка готовится, я опешила. Ведь по вкусу эта паста из соленых огурцов напоминает грибную. Мне сложно было поверить, что она не использовала ни одного шампиньона. Вам тоже стоит ознакомиться!

Паста из соленых огурцов

Ингредиенты

Морковь 2 шт.
Лук 2 шт.
Маринованные огурцы 3–4 шт.
Майонез 1 ч. л.
Чеснок 2 зуб.
Подсолнечное масло 2 ст. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

 

Приготовление

  1. Лук нарежьте мелкими кубиками. Морковку натрите на средней терке. На сковороде разогрейте небольшое количество масла. В нём сначала обжарьте лук до прозрачности.
  2. Затем пересыпьте и морковку. Готовьте, пока она не станет мягкой. Посолите смесь. Маринованные или соленые огурцы натрите на средней терке. Отожмите жидкость.Паста из соленых огурцов
  3. Обжарьте огурцы на разогретом масле до мягкости. На это уйдет не больше 3 минут. Остывшие овощи пересыпьте в чашу блендера. Пробейте их. Далее добавьте пропущенный через пресс чеснок.
  4. Туда же добавьте ложку майонеза. Перемешайте ингредиенты до однородности. Паштетом сразу же намажьте гренки или тосты. Подавайте закуску к столу.Паста из соленых огурцов

Удачнее всего паста из соленых огурцов сочетается с хрустящим белым хлебом. Поэтому рекомендую подавать ее со свежеприготовленными тостами. Рецепт закуски действительно необычный, но попробовать его стоит. Не пожалеете!

 

 

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