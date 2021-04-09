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Салат с фасолью и капустой

Салат с фасолью и капустой

Я всегда слежу за тем, чем питаются мои родные. Так что стараюсь включать в рацион побольше овощей и бобовых. Одним из любимых блюд этого года стал салат с фасолью и капустой. В нём сочетаются основные полезные элементы, необходимые организму. К тому же, салат действительно вкусный. И на его приготовление уходят считаные минуты.

Зимой я использую пекинскую капусту, позже заменяю ее молоденькими листьями белокочанной. Помимо майонеза в качестве заправки прекрасно подойдет греческий йогурт или сметана. Чтобы ускорить приготовление, лучше взять консервированную фасоль. Но можно отварить обычную, тоже будет вкусно.

Ингредиенты

Капуста белокочанная 500 г
Огурцы 400 г
Яйцо 4 шт.
Консервированная фасоль 200–250 г
Майонез 3 ст. л.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу

 

Приготовление

  1. Отварите яйца, остудите и нарежьте кубиками. Помойте огурцы и тоже нарежьте такими же кусочками.Салат с фасолью и капустой
  2. Мелко нашинкуйте капусту. Подойдет как молодая белокочанная, так и пекинская.Салат с фасолью и капустой
  3. Смешайте подготовленные продукты, добавьте соль и перец по вкусу.Салат с фасолью и капустой
  4. Заправьте салат майонезом и переложите в салатник. Подавайте сразу.Салат с фасолью и капустой

Благодаря капусте салата получается очень много. Если дополнить его гарниром, мясом или рыбой, получится накормить небольшую компанию.

Само блюдо достаточно сытное, ведь в нём есть фасоль. А овощи придают салату «Нур» свежести и сочности. Попробуйте и вы не прогадаете!

 

 

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