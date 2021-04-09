Я всегда слежу за тем, чем питаются мои родные. Так что стараюсь включать в рацион побольше овощей и бобовых. Одним из любимых блюд этого года стал салат с фасолью и капустой. В нём сочетаются основные полезные элементы, необходимые организму. К тому же, салат действительно вкусный. И на его приготовление уходят считаные минуты.

Зимой я использую пекинскую капусту, позже заменяю ее молоденькими листьями белокочанной. Помимо майонеза в качестве заправки прекрасно подойдет греческий йогурт или сметана. Чтобы ускорить приготовление, лучше взять консервированную фасоль. Но можно отварить обычную, тоже будет вкусно.

Ингредиенты

Капуста белокочанная 500 г Огурцы 400 г Яйцо 4 шт. Консервированная фасоль 200–250 г Майонез 3 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Отварите яйца, остудите и нарежьте кубиками. Помойте огурцы и тоже нарежьте такими же кусочками. Мелко нашинкуйте капусту. Подойдет как молодая белокочанная, так и пекинская. Смешайте подготовленные продукты, добавьте соль и перец по вкусу. Заправьте салат майонезом и переложите в салатник. Подавайте сразу.

Благодаря капусте салата получается очень много. Если дополнить его гарниром, мясом или рыбой, получится накормить небольшую компанию.

Само блюдо достаточно сытное, ведь в нём есть фасоль. А овощи придаютсвежести и сочности. Попробуйте и вы не прогадаете!