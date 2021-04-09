Я всегда слежу за тем, чем питаются мои родные. Так что стараюсь включать в рацион побольше овощей и бобовых. Одним из любимых блюд этого года стал салат с фасолью и капустой. В нём сочетаются основные полезные элементы, необходимые организму. К тому же, салат действительно вкусный. И на его приготовление уходят считаные минуты.
Зимой я использую пекинскую капусту, позже заменяю ее молоденькими листьями белокочанной. Помимо майонеза в качестве заправки прекрасно подойдет греческий йогурт или сметана. Чтобы ускорить приготовление, лучше взять консервированную фасоль. Но можно отварить обычную, тоже будет вкусно.
Ингредиенты
|Капуста белокочанная
|500 г
|Огурцы
|400 г
|Яйцо
|4 шт.
|Консервированная фасоль
|200–250 г
|Майонез
|3 ст. л.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Отварите яйца, остудите и нарежьте кубиками. Помойте огурцы и тоже нарежьте такими же кусочками.
- Мелко нашинкуйте капусту. Подойдет как молодая белокочанная, так и пекинская.
- Смешайте подготовленные продукты, добавьте соль и перец по вкусу.
- Заправьте салат майонезом и переложите в салатник. Подавайте сразу.
Благодаря капусте салата получается очень много. Если дополнить его гарниром, мясом или рыбой, получится накормить небольшую компанию.Само блюдо достаточно сытное, ведь в нём есть фасоль. А овощи придают салату «Нур» свежести и сочности. Попробуйте и вы не прогадаете!
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