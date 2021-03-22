Салат "Панагюрский" очень простой в приготовлении, с ним справится любая хозяйка. Вкусный, сочный, витаминный! Это отличное разнообразие ежедневного меню!

Описание приготовления:

Этот легкий и вкусный салатик относится к болгарской кухне. В оригинальном рецепте еще добавляется сельдерей, я его заменила петрушкой. Приготовить салат "Панагюрский" можно в качестве гарнира или подать как закуску. Полезный и легкоусвояемый, он непременно понравится всем! Попробуйте!

Ингредиенты:

Капуста — 400 Грамм

Морковь — 200 Грамм

Помидор — 200 Грамм

Болгарский перец — 300 Грамм

Петрушка — 20 Грамм

Растительное масло — 40 Грамм

Чеснок — 2 Зубчика

Соль — По вкусу

Перец черный молотый — По вкусу

Количество порций: 6-8

Подготовьте все ингредиенты.

Нашинкуйте мелко капусту. Если капуста у вас, как и у меня жестковатая, то просто добавьте к ней щепотку соли и помните руками, чтобы она стала мягче.

Добавьте к капусте нарезанный небольшой соломкой болгарский перец.

Морковь очистите и натрите на крупной терке.

Помидоры нарежьте небольшими дольками.

Петрушку измельчите ножом, чеснок пропустите через пресс. Добавьте растительное масло, соль и молотый перец по вкусу. Можно добавить немного сока лимона.

Хорошо все перемешайте. Салат "Панагюрский" готов.

Приятного аппетита!