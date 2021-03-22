Салат "Панагюрский" очень простой в приготовлении, с ним справится любая хозяйка. Вкусный, сочный, витаминный! Это отличное разнообразие ежедневного меню!
Описание приготовления:
Этот легкий и вкусный салатик относится к болгарской кухне. В оригинальном рецепте еще добавляется сельдерей, я его заменила петрушкой. Приготовить салат "Панагюрский" можно в качестве гарнира или подать как закуску. Полезный и легкоусвояемый, он непременно понравится всем! Попробуйте!
Ингредиенты:
- Капуста — 400 Грамм
- Морковь — 200 Грамм
- Помидор — 200 Грамм
- Болгарский перец — 300 Грамм
- Петрушка — 20 Грамм
- Растительное масло — 40 Грамм
- Чеснок — 2 Зубчика
- Соль — По вкусу
- Перец черный молотый — По вкусу
Количество порций: 6-8
Подготовьте все ингредиенты.
Нашинкуйте мелко капусту. Если капуста у вас, как и у меня жестковатая, то просто добавьте к ней щепотку соли и помните руками, чтобы она стала мягче.
Добавьте к капусте нарезанный небольшой соломкой болгарский перец.
Морковь очистите и натрите на крупной терке.
Помидоры нарежьте небольшими дольками.
Петрушку измельчите ножом, чеснок пропустите через пресс. Добавьте растительное масло, соль и молотый перец по вкусу. Можно добавить немного сока лимона.
Хорошо все перемешайте. Салат "Панагюрский" готов.
Приятного аппетита!
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