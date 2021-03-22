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Салат "Панагюрский"

Салат "Панагюрский"

Салат "Панагюрский" очень простой в приготовлении, с ним справится любая хозяйка. Вкусный, сочный, витаминный! Это отличное разнообразие ежедневного меню!

Описание приготовления:

Этот легкий и вкусный салатик относится к болгарской кухне. В оригинальном рецепте еще добавляется сельдерей, я его заменила петрушкой. Приготовить салат "Панагюрский" можно в качестве гарнира или подать как закуску. Полезный и легкоусвояемый, он непременно понравится всем! Попробуйте!

Ингредиенты:

  • Капуста  — 400 Грамм
  • Морковь  — 200 Грамм
  • Помидор  — 200 Грамм
  • Болгарский перец  — 300 Грамм
  • Петрушка  — 20 Грамм
  • Растительное масло  — 40 Грамм
  • Чеснок  — 2 Зубчика
  • Соль  — По вкусу
  • Перец черный молотый  — По вкусу

Количество порций: 6-8

Салат "Панагюрский"

Подготовьте все ингредиенты.

Салат "Панагюрский"

Нашинкуйте мелко капусту. Если капуста у вас, как и у меня жестковатая, то просто добавьте к ней щепотку соли и помните руками, чтобы она стала мягче.

Салат "Панагюрский"

Добавьте к капусте нарезанный небольшой соломкой болгарский перец.

Салат "Панагюрский"

Морковь очистите и натрите на крупной терке.

Салат "Панагюрский"

Помидоры нарежьте небольшими дольками.

Салат "Панагюрский"

Петрушку измельчите ножом, чеснок пропустите через пресс. Добавьте растительное масло, соль и молотый перец по вкусу. Можно добавить немного сока лимона.

Салат "Панагюрский"

Хорошо все перемешайте. Салат "Панагюрский" готов.

Салат "Панагюрский"

Приятного аппетита!

 

 

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