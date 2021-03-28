Клецки из курицы, которую никто не хотел

Случается ситуация, когда после приготовления куриного бульона на косточках остается немного мясa, которoе выбросить жалко ( грех это!), а есть не хочется из- за его вываренного вкуса и мало эстетичного вида.

Одним из способов использования подобных остатков куриного мяса служит их добавление в тесто для картофельных клецок.

Идея рецепта с его рациональной простотой может настолько удивить, что само собой вырвется восклицание типа "Kакой молодец автор рецепта и как я сам до этого не додумался..."

Никто не знает точно, когда и какому кулинару на территории современной Германии пришла в голову идея добавить в тесто для клецок мясной ингредиент.

Сначала это были печень и селезенка, которые своими интенсивными нотками могли придавать вкус довольно безликим мучным или хлебным клецкам, отваренным в воде или бульоне.

У итальянских кулинаров даже термин существовал gnocco germanico, т. бишь немецкая клецка, когда речь шла о богатом ингредиентами замесе для пасты, называвшейся еще тогда maccaroni.

Картофель в историю клецок вошел самым последним, но быстро прибрал к рукам главную роль , так как удачно показал себя в тесте для клецок, которые подавались уже в откинутом виде в сопровождении соусов.

Выходит, что блюдо из картофельно- куриных клецок под помидорным соусом вовсе не новое, а как говорится, хорошо забытое старое.)))

Клецки с курицей под помидорным соусом

Ингредиенты. отварное куриное мясо, подходящий для клецок картофель, немного муки, пара желтков, соль, перец ,мускатный орех, помидорный соус

Я не даю точный расклад ингредиентов, т.к. это приготовление всегда будет импровизацией в зависимости от количества ингредиентов и их кулинарных особенностей.

Успех реализации блюда заключается в правильности подбора сорта картофеля и затем его использования для замеса теста.

Картофель должен быть старым и крахмалистого сорта, т.е. как можно менее водянистым по консистенции. Обычно такие сорта с желтой или серо -белой мякотью, а также с красноватой кожурой.

Объем картофеля в замесе должен быть или равным, или бòльшим по сравнении с куриным мясом.

Картофель отварить в подсоленой воде в мундире. Очистить и раздавить картофель пока он горячий.

Раздавленному в пюре картофелю дать остыть до момента, когда над ним перестанет поднимакться пар, т. е. чтобы из картофеля ушла вся возможная жидкость.

После этого перемешать с хорошо измельченным в миксере куриным мясом, посолить, поперчить, добавить мускатный орех и один или два яичных желтка, в зависимости от объема замеса.Если потом в процессе формирования теста возникнет необходимость добавить для лучшего связывания яйцо, то добавлять только желтки.

И только после этого можно начать добавлять понемногу муку, добаваясь пластичности теста, т.е. возможность раскатывать из него небольшие колбаски, которые в свою очередь можно резать на кусочки для формирования небольших клецок.

Муки должно быть в замесе как можно меньше, чтобы клецки после отваривания оставались мягкими.

Кусочки теста слегка прокатывать между ладоней, придавая им округлую форму. Готовые выкладывать на подпыленное мукой полотенце или картонный поддон.

Приготовить самый простой помидорный соус, какой нравится.

В широкой кастрюле нагреть до кипения подсоленую воду и бросить в нее клецки.

Структорa клецок очень нежная, поэтому

- вода не должна бурно кипеть;

- нельзя активно перемешивать клецки в воде, только чуть- чуть, если они прилипли ко дну;

- всплывшие готовые клецки перекладывать из воды в широкую сковороду с соусом только шумовкой, а не сливать в дуршлак, как макаронные изделия.

В сковороде с соусом клецки тоже перемешивать очень деликатно, чтобы не разрушать их.

При подаче сервировать тертый сыр.

Вместо помидорного соуса вполне подойдет сливочный или другой по желанию.