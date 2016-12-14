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Рулет из индейки — прекрасное угощение к Новому году!

Ингредиенты:

    • филе индюшки – 1 килограмм;
    • лук – 2 штуки;
    • морковь – 2 штуки;
    • красный болгарский перец – 2 штуки;
    • консервированные грибы – 1 банка;
    • сыр – 200 грамм;
    • панировочные сухари – 100 грамм;
    • растительное масло;
    • соль, специи.

Приготовление:

Нарезанный полукольцами лук и тертую морковь обжарить, добавить немного воды и потушить на слабом огне до готовности.
Перец нарезаем небольшими кубиками.
Филе отбиваем, придавая квадратную форму, посыпаем специями.
Выкладываем на филе слоями: тушеные овощи, порезанный перец, нарезанные грибы, натертый сыр, снова посыпаем специями и заворачиваем рулетом, панируем в сухарях и связываем ниткой.
Фольгу смазываем маслом и выкладываем рулет. Запекаем до готовности.
Готовый рулет остужаем и нарезаем на кусочки, толщиной 1 сантиметр.

Приятного аппетита!

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