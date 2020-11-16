10 минут и готово. Салат с тунцом, яблоком и сельдереем

Сочный и хрустящий сельдерей отлично сочетается с маслянистым авокадо и рыбой, а фиолетовый лук добавляет салату пикантную остринку. Подавайте салат к основным блюдам или накладывайте на тосты.
Приготовление
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Стебель сельдерея разрежьте сначала вдоль, а потом поперёк — так, чтобы получились ломтики толщиной около 5 мм.
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Яблоко и авокадо нарежьте небольшими кусочками. Измельчите лук.
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Слейте жидкость из банки с тунцом и разомните рыбу вилкой.
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Смешайте все нарезанные ингредиенты с рыбой, добавьте соль и молотый чёрный перец.
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Заправьте салат йогуртом и перемешайте.
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