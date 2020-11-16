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10 минут и готово. Салат с тунцом, яблоком и сельдереем

10 минут и готово. Салат с тунцом, яблоком и сельдереем

Сочный и хрустящий сельдерей отлично сочетается с маслянистым авокадо и рыбой, а фиолетовый лук добавляет салату пикантную остринку. Подавайте салат к основным блюдам или накладывайте на тосты.

10 минут и готово. Салат с тунцом, яблоком и сельдереем

Приготовление

  1. Стебель сельдерея разрежьте сначала вдоль, а потом поперёк — так, чтобы получились ломтики толщиной около 5 мм.

  2. Яблоко и авокадо нарежьте небольшими кусочками. Измельчите лук.

  3. Слейте жидкость из банки с тунцом и разомните рыбу вилкой.

  4. Смешайте все нарезанные ингредиенты с рыбой, добавьте соль и молотый чёрный перец.

  5. Заправьте салат йогуртом и перемешайте.

 

 

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