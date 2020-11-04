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Болгарская топчета, всего 60 ккал

Болгарская топчета, всего 60 ккал

Легкий болгарский супчик под названием топчета готовится быстро и просто, общее время — около часа. В нем всего 60 калорий на 100 г блюда. Подается со сметаной, свежей или сушеной зеленью, ржаным хлебом или хлебцами.

Ингредиенты на 4–6 порций:

  • 400 г куриного фарша;
  • 2 картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 луковица;
  • 1 стебель сельдерея;
  • 1 сладкий болгарский перец;
  • 2 столовых ложки риса;
  • 1 яйцо;
  • 2 столовых ложки растительного масла;
  • соль;
  • 3 столовых ложки натурального йогурта.

Приготовление пошагово

  1. Лук, морковь, картофель, сельдерей и перец порезать мелкими кубиками.
  2. Лук и морковь обжарить вместе, затем добавить сельдерей и перец. Обжарить еще в течение 3–4 минут.
  3. Яйцо разбить и отделить белок от желтка.
  4. Белок соединить с куриным фаршем, посолить, сформировать мокрыми руками фрикадельки.
  5. В кастрюлю влить 2 литра воды, довести до кипения и засыпать резанный картофель. Варить 5 минут. Затем забросить фрикадельки и предварительно промытый рис, варить еще 5 минут.
  6. Сырой желток смешать с йогуртом и влить в суп. Затем добавить обжаренные ранее овощи. Перемешать и варить еще 1 минуту. Снять с огня и настаивать 15 минут, после подать к столу.

Вкусно со свежей зеленью, приятного аппетита!

Болгарская топчета, всего 60 ккал

 

 

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