Болгарская топчета, всего 60 ккал

Легкий болгарский супчик под названием топчета готовится быстро и просто, общее время — около часа. В нем всего 60 калорий на 100 г блюда. Подается со сметаной, свежей или сушеной зеленью, ржаным хлебом или хлебцами.

Ингредиенты на 4–6 порций:

400 г куриного фарша;

2 картофелины;

1 морковь;

1 луковица;

1 стебель сельдерея;

1 сладкий болгарский перец;

2 столовых ложки риса;

1 яйцо;

2 столовых ложки растительного масла;

соль;

3 столовых ложки натурального йогурта.

Приготовление пошагово

Лук, морковь, картофель, сельдерей и перец порезать мелкими кубиками. Лук и морковь обжарить вместе, затем добавить сельдерей и перец. Обжарить еще в течение 3–4 минут. Яйцо разбить и отделить белок от желтка. Белок соединить с куриным фаршем, посолить, сформировать мокрыми руками фрикадельки. В кастрюлю влить 2 литра воды, довести до кипения и засыпать резанный картофель. Варить 5 минут. Затем забросить фрикадельки и предварительно промытый рис, варить еще 5 минут. Сырой желток смешать с йогуртом и влить в суп. Затем добавить обжаренные ранее овощи. Перемешать и варить еще 1 минуту. Снять с огня и настаивать 15 минут, после подать к столу.