Болгарская топчета, всего 60 ккал

Легкий болгарский супчик под названием топчета готовится быстро и просто, общее время — около часа. В нем всего 60 калорий на 100 г блюда. Подается со сметаной, свежей или сушеной зеленью, ржаным хлебом или хлебцами.
Ингредиенты на 4–6 порций:
- 400 г куриного фарша;
- 2 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковица;
- 1 стебель сельдерея;
- 1 сладкий болгарский перец;
- 2 столовых ложки риса;
- 1 яйцо;
- 2 столовых ложки растительного масла;
- соль;
- 3 столовых ложки натурального йогурта.
Приготовление пошагово
- Лук, морковь, картофель, сельдерей и перец порезать мелкими кубиками.
- Лук и морковь обжарить вместе, затем добавить сельдерей и перец. Обжарить еще в течение 3–4 минут.
- Яйцо разбить и отделить белок от желтка.
- Белок соединить с куриным фаршем, посолить, сформировать мокрыми руками фрикадельки.
- В кастрюлю влить 2 литра воды, довести до кипения и засыпать резанный картофель. Варить 5 минут. Затем забросить фрикадельки и предварительно промытый рис, варить еще 5 минут.
- Сырой желток смешать с йогуртом и влить в суп. Затем добавить обжаренные ранее овощи. Перемешать и варить еще 1 минуту. Снять с огня и настаивать 15 минут, после подать к столу.
Вкусно со свежей зеленью, приятного аппетита!
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