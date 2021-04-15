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Скумбрия запеченная с сыром в духовке

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Рецептов, как приготовить свежезамороженную скумбрию, существует немало, но больше всего мне нравится готовить ее в духовке. Здесь тоже огромное поле для фантазии, скумбрию можно запекать целиком, в различных соусах и с различными добавками. А можно запекать само филе, именно такой рецепт я хочу сегодня предложить. Это будет сочное филе из скумбрии, запеченное на луковой подушке под ароматной сырной шапочкой. Блюдо получается действительно очень оригинальным и праздничным. При том, что на его приготовление уйдет совсем мало времени и труда.

Ингредиенты:

  • скумбрия свежемороженая – 1 шт.
  • луковица – 3 шт.
  • сыр твердый – 50 г
  • майонез – 1/2 ст.л.
  • специи для рыбы – 1 ч.л.
  • соль.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Скумбрия запеченная с сыром в духовке – рецепт с фото:

Шаг 1. Подготовьте все продукты. Скумбрию достаньте из морозилки и дайте ей полностью разморозиться, иначе отделить филе не получится.

Шаг 2. Луковицы очистите от шелухи и порежьте полукольцами. Чем больше лука, тем вкуснее. При этом лук будет выполнять еще одну функцию – он не даст пристать рыбке к форме для запекания.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Шаг 3. Теперь подготовьте все для сырной шапочки. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Шаг 4. Соедините сыр, майонез и специи.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Шаг 5. Хорошенько перемешайте все.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Шаг 6. Скумбрию мы уже предварительно разморозили, теперь отрежьте голову и хвост, разрежьте брюхо и удалите внутренности. Затем разрежьте по хребту и удалите все кости (удобно использовать пинцет). Получается 2 филе.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Шаг 7. В форму для запекания выложите сначала лук толстым слоем, возможно, вам понадобится больше лука.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Шаг 8. Сверху положите филе скумбрии. Слегка присолите по вкусу. При желании можно слегка сбрызнуть лимонным соком, рыбка любит кислинку.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Шаг 9. Сырную массу выложите сверху на филе ровным слоем.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Шаг 10. Запекайте скумбрию с сыром в духовке при температуре 200 градусов минут 30-40.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Шаг 11. Скумбрия, запеченная с сыром в духовке, получилась очень вкусной, сытной, ароматной. Обязательно попробуйте!

Скумбрия запеченная с сыром в духовке

Приятного аппетита!

 

 

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