Рецептов, как приготовить свежезамороженную скумбрию, существует немало, но больше всего мне нравится готовить ее в духовке. Здесь тоже огромное поле для фантазии, скумбрию можно запекать целиком, в различных соусах и с различными добавками. А можно запекать само филе, именно такой рецепт я хочу сегодня предложить. Это будет сочное филе из скумбрии, запеченное на луковой подушке под ароматной сырной шапочкой. Блюдо получается действительно очень оригинальным и праздничным. При том, что на его приготовление уйдет совсем мало времени и труда.

Ингредиенты:

скумбрия свежемороженая – 1 шт.

луковица – 3 шт.

сыр твердый – 50 г

майонез – 1/2 ст.л.

специи для рыбы – 1 ч.л.

соль.

Скумбрия запеченная с сыром в духовке – рецепт с фото:

Шаг 1. Подготовьте все продукты. Скумбрию достаньте из морозилки и дайте ей полностью разморозиться, иначе отделить филе не получится.

Шаг 2. Луковицы очистите от шелухи и порежьте полукольцами. Чем больше лука, тем вкуснее. При этом лук будет выполнять еще одну функцию – он не даст пристать рыбке к форме для запекания.

Шаг 3. Теперь подготовьте все для сырной шапочки. Твердый сыр натрите на мелкой терке.

Шаг 4. Соедините сыр, майонез и специи.

Шаг 5. Хорошенько перемешайте все.

Шаг 6. Скумбрию мы уже предварительно разморозили, теперь отрежьте голову и хвост, разрежьте брюхо и удалите внутренности. Затем разрежьте по хребту и удалите все кости (удобно использовать пинцет). Получается 2 филе.

Шаг 7. В форму для запекания выложите сначала лук толстым слоем, возможно, вам понадобится больше лука.

Шаг 8. Сверху положите филе скумбрии. Слегка присолите по вкусу. При желании можно слегка сбрызнуть лимонным соком, рыбка любит кислинку.

Шаг 9. Сырную массу выложите сверху на филе ровным слоем.

Шаг 10. Запекайте скумбрию с сыром в духовке при температуре 200 градусов минут 30-40.

Шаг 11. Скумбрия, запеченная с сыром в духовке, получилась очень вкусной, сытной, ароматной. Обязательно попробуйте!

Приятного аппетита!