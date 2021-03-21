Манты на сковороде

Сегодняшний рецепт идеален для тех любителей восточной кухни, у которых нет ни специальной мантоварки, ни пароварки. Редакция «Со Вкусом» расскажет, как приготовить сочные и ароматные манты на обыкновенной сковороде.

Вкус у такого блюда выходит просто потрясающий! Сытные манты с фаршем и картофелем отлично подойдут как для обеда, так и для ужина и порадуют всю семью. Обязательно попробуйте.

Ингредиенты

Пшеничная мука 370 г Говяжий фарш 300 г Вода 150 мл Лук 3 шт. Картофель 3 шт. Яйцо 1 шт. Подсолнечное масло 2 ст. л. Соль 1,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Разбейте яйцо в глубокую миску. Туда же влейте теплую воду и подсолнечное масло. Добавьте 0,5 ч. л. соли и слегка взбейте всё венчиком. В 2–3 приема добавьте просеянную муку. Замешивайте тесто руками 3–4 минуты, пока оно не станет мягким и эластичным. Накройте тесто пищевой пленкой и оставьте его на 30 минут. Для начинки смешайте в глубокой миске фарш, соль, а также лук и картофель, нарезанные мелкими кубиками. Добавьте перец и тщательно всё перемешайте. Готовое тесто разделите на 16 равных частей. Каждую из них раскатайте до толщины 1–2 мм. На каждый кусочек теста используйте примерно 1 столовую ложку с горкой начинки. Вылепите манты удобным для вас способом. Выложите сформированные манты в глубокую сковороду. По желанию под них можно выложить картофель, нарезанный тонкими кружочками. Залейте манты стаканом воды. Они должны быть покрыты наполовину. Накройте сковороду крышкой и готовьте на сильном огне. Когда вода начнет закипать, убавьте огонь до минимального. Тушите манты таким образом полчаса.

Готовое блюдо лучше всего подавать со сметаной или растопленным сливочным маслом. Получается сытно, сочно и вкусно. И, как видите, никакая пароварка для этого не нужна.