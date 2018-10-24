Домашние напитки: 7 рецептов к Новому году

Не успеем оглянуться, а на дворе зима и самый любимый праздник Новый год. На новогодний стол обычно выставляются самые праздничные любимые блюда и напитки. Конечно, алкоголь можно купить в магазине. Но куда лучше сейчас приготовить домашние настойки, наливки или ликеры. Готовые и ароматные домашние напитки украсят любой праздничный стол. На их основе можно будет приготовить коктейли и различные напитки, чтобы весело и вкусно встретить Новый год!

Наливки - напиток из ягод и фруктов, с обязательным добавлением сахара и алкоголя, крепость готово напитка обычно не превышает 25 градусов. Для приготовления настоек требуется крепкий алкоголь, травы и пряности. Исторически сложилось так, что наливки изначально подавали к столу, а настойки считались лекарством.



Чтобы приготовить наливку нужны фрукты или ягоды, сахар и алкоголь. Готовятся наливки обычно в два этапа. Для начала фрукты или ягоды засыпаются сахаром и заливаются алкоголем и оставляются выдерживаться. После этого напиток процеживается и разливается по бутылкам для хранения. Для приготовления настоек на крепком алкоголе настаиваются выбранные специи или травы.



Факт: на Руси настойки широко распространились в XV веке. Их часто применял Сергий Радонежский, больше всего любивший настойку на пустырнике.

Рябиновый ликер

Еще один интересный момент связан с Ерофеичем, который жил в XVIII. Он был цирюльником и несколько лет прожил в Китае в составе русской миссии. Там он обучился восточным приемам врачевания. Именно он вылечил от хвори графа Орлова, за что и получил право производить и продавать напитки под своим именем.

Ингредиенты:

ягоды красной рябины 2,5 кг.

водка 1 л.

сахарный песок 800 г.

вода 600 мл.

молотая корица 1/2 ч. л.

Способ приготовления: Рябину перебрать, вымыть и очень хорошо просушить. Ягоды пропустить через мясорубку, а затем отжать из них сок через марлю. Сок вылить в банку (лучше всего использовать 3-х литровую банку). В кастрюлю налить воду, выложить сахар и корицу. Все перемешать и после закипания варить сироп 5 минут. Накрыть крышкой и остудить. Влить сироп к ягодной массе, туда же добавить водку и перемешать. Убрать банку на 1,5 месяца в прохладное место. После этого времени ликер процедить.

Шоколадная настойка к Новому году

Эту настойку можно приготовить за 5 дней до праздника, а в новогоднюю ночь на ее основе приготовить коктейль. Для этого соедините в бокале для мартини 20 мл. шоколадной настойки, 20 мл водки и 20 мл сливочного ликера.



Ингредиенты:

водка 0,5 л.

сахарный песок 300 г.

горький шоколад 200 г.

вода 150 мл.

Способ приготовления: Шоколад натереть на мелкой терке, смешать с водкой и убрать в темное помещение на 5 дней. За это время емкость с настойкой встряхивать по нескольку раз в день. Соединить воду и сахар, вскипятить, остудить, влить к водке с шоколадом. Поставить массу на водяную баню, помешивая, довести жидкость до однородности. Остудить настойку.

Настойка на орехах

Ореховую настойку можно приготовить за месяц до Нового года и угостить ее друзей в новогоднюю ночь.



Ингредиенты:

фундук 50 г.

грецкий орех 50 г.

орехи абрикоса 25 г.

сахарный песок 150 г.

водка 1 л.

корица 1 щепотка

Способ приготовления: Орехи положить в марлю, слегка пройтись по ним скалкой. Смешать орехи с сахарным песком. Залить массу водкой, добавить корицу. Перелить жидкость в бутылку и убрать в темное место. Раз в день содержимое бутылки следует встряхивать. Перед праздником процедить настойку и перелить напиток в красивую бутылку, в которой благородный напиток планируете подать к столу.

Мандариновый ликер на Новый год

Куда же зимой без мандаринов и лимонов. В начале декабря приготовьте замечательный цитрусовый ликер, который можно будет подать к новогоднему столу и угостить своих друзей ароматным напитком.



Ингредиенты:

мандарины 300 г.

лимон 1 шт.

коньяк 500 мл.

сахарный песок 200 г.

вода 150 мл.

Способ приготовления: Мандарины и лимон вымыть и обсушить. Затем с цитрусовых срезать мякоть и цедру (с цедры счистить белый налет). В кастрюлю налить воду, вскипятить, потом добавить сахар. Помешивая, снова довести до кипения и варить 5 минут, пока сироп не станет слегка загустевать. Не снимая с огня, добавить в сироп цедру и выжать из мякоти сок. Затем снять с плиты, полностью остудить до комнатной температуры и процедить. Влить коньяк и тщательно перемешать. Разлить готовый ликер по бутылкам и дать ему настояться до праздников.

Наливка клюквенная

Сейчас сезон клюквы, значит, самое время приготовить ароматную клюквенную наливку. А в Новый год она пригодиться для приготовления праздничного коктейля. Для него вам потребуется 100 мл. ананасового сока, 50 мл. клюквенной наливки и 25 мл. водки. В небольшом стакане смешайте ананасовый сок, клюквенную настойку и влейте водку. Аккуратно перемешайте соломинкой и сразу подайте к столу. Не забудьте перед приготовлением все ингредиенты хорошенько охладить.



Ингредиенты:

водка 1 л.

клюква 800 г.

сахарный песок 200 г.

Способ приготовления: Клюкву перебрать, вымыть и обсушить. Смешать с сахаром и все растереть в пюре. Влить водку. Настаивать в теплом месте около двух недель.

Грушевое вино для дам

Хочу порекомендовать домашнее ароматное и очень вкусное вино на грушах. Готовить его нужно непременно сейчас, так оно настаивается около двух месяцев и будет готово как раз к Новому году.



Ингредиенты:

груши 1 кг.

водка или самогон двойного перегона 1 л.

мед 2 ст. л.

сахарный песок 1,5 кг.

тертый мускатный орех 10 г.

ванилин 5 г.

молотая корица 10 г.

вода 2,5 л.

Способ приготовления: Груши помыть, удалить сердцевину, нарезать. Положить груши в банку, добавить мед и воду, закрыть проткнутой крышкой. Оставить на 2-3 недели, периодически перемешивая. Процедить, добавить сахар, пряности и водку, перелить в чистую бутыль, укупорить и настаивать 3 недели. Вино разлить в бутылки, укупорить и убрать на 1,5-2 месяца в темное место.

Лимонный ликер

Ингредиенты:

лимоны 7 шт.

сахарный песок 450 г.

вода 1 л.

Способ приготовления: Снять с лимонов кожуру потоньше, без белого слоя. Сложить кожуру в банку, залить водкой. Взболтать и убрать в холодильник на 2 недели. Через это время достать лимонную водку и приготовить сахарный сироп. Кипяченую воду с сахаром подогреть на огне. Когда сахар полностью растворится, снять с огня и остудить. Водку процедить, лимонные корки убрать. Влить сироп в водку, перемешать и оставить на две недели в холодильнике. Взбалтывать 1 раз в 4-5 дней. Перелить в красивые бутылки и подать к столу.