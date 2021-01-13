Безалкогольный глинтвейн в домашних условиях

Глинтвейн не только согревает, но и пьянит, кружит голову. А при разумном приготовлении и употреблении – это благородный напиток, способный создать новое измерение вкуса. Знаете ли вы, что любимый глинтвейн можно приготовить без алкоголя? Просто удивительно, но из обычного сока можно приготовить вкуснейший горячий напиток: ароматный, пряный и незабываемый на вкус. Если вы хотите научиться готовить дома согревающий безалкогольный глинтвейн, то вас следует посвятить в пару тонкостей, тогда все получится!

Ингредиенты для приготовления безалкогольного глинтвейна в домашних условиях:

фруктовый сок (гранатовый, виноградный, вишневый или смородиновый) – 1 л

яблоко – 1 шт.

лимон – 2-3 дольки

мед – 2 ст.л.

корица в палочках – 1-2 шт.

бадьян – 1-2 шт.

другие специи (гвоздика, мускатный орех и др.) – по вкусу

Рецепт приготовления безалкогольного глинтвейна в домашних условиях:

Яблоко, не очищая от кожуры, нужно нарезать крупными дольками, лимон – кружочками. Вместо лимона можно использовать другие цитрусовые, например, апельсин, грейпфрут, лайм и т.п.

Сложить в кастрюльку яблоко, лимон, добавить мед, а также палочку корицы и звездочку бадьяна, можно также использовать другие пряности, к примеру, гвоздику, молотый мускатный орех и т.

д.

Затем влить фруктовый сок. Предпочтение желательно отдать гранатовому, смородиновому или вишневому соку, из них получается самый вкусный безалкогольный глинтвейн, напоминающий по вкусу тот, который готовится на основе красного вина.

Поставить глинтвейн на медленный огонь и подогревать напиток примерно 5 минут, только до кипения. Затем накрыть крышкой и настаивать около 15-20 минут, чтобы раскрылся аромат специй, а вкус стал насыщенным и бесподобно приятным.

Подавая безалкогольный глинтвейн, приготовленный в домашних условиях, в стаканчики или чашки следует добавить по дольке лимона или яблока, не помешают и те специи, с участием которых готовился напиток. Предлагайте его обязательно горячим!

Наслаждайтесь вкусом превосходного ароматного напитка!

Приятного аппетита!