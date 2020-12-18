Эффектно: рецепт канапе с черносливом и сырными шариками для новогоднего стола

Закуска на шпажках украсит праздничный стол

Чернослив, как правило, чаще используют при приготовлении сладкого. Однако эти сушеные плоды вполне подходят для горячих блюд, салатов и бутербродов.

Одну такую закуску – канапе с черносливом и сырными шариками – можно подать и в Новый год. Угощение на шпажках украсит праздничный стол и придется по вкусу всем, тем более, что делается просто и быстро.

Ингредиенты: 100 г твердого сыра, 80 г чернослива, сваренное вкрутую яйцо, 1 ст. л. майонеза, зубчик чеснока; соль и зелень – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления канапе с черносливом и сырными шариками

Сначала опускаем чернослив в глубокую тарелку с кипятком. Оставляем на две минутки, затем воду сливаем.

Натираем на средней терке сыр и яйцо. Смешиваем их. Добавляем пропущенный через давилку чеснок. Кладем майонез.

Перемешав, слегка, если нужно, подсаливаем. Скатываем из полученной массы одинаковые по размеру шарики.

Нанизываем кругляши на шпажку. За ними – кусочек зелени, последним цепляем чернослив. Укладываем на блюдо. Ставим в холодное место – для лучшего застывания шариков.

Канапе с черносливом и сырными шариками готовы.

Можно приготовить такую закуску и без шпажек. Для этого надо разрезать чернослив в виде книжечки и уложить на "странички" кругляши из сырной массы.

И глаз радует, и вкусно. Приятного аппетита в Новый год!