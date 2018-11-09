Каша из четырех круп: вкусное и ароматное блюдо

Гречка, перловка, рис, пшено… Если теряетесь в сомнениях, какую кашу приготовить, то воспользуйтесь этим интересным рецептом и сварганьте сытное и необычное блюдо сразу из четырех каш. Удивлены?

Такую кашу лучше всего готовить в мультиварке. Так блюдо хорошо пропарится и будет рассыпчатым. Для начала на дно налейте немного масла, затем обжарьте на нем мелко порезанный лук, а через 5 минут добавьте натертую морковь и свежие или замороженные грибы (можно и магазинные шампиньоны, и лесные грибочки, с ними блюдо будет еще ароматнее).

Овощи с грибами нужно посолить и обжарить 7-8 минут, затем вынуть из мультиварки. Теперь пришло время засыпать крупы поочередно. Все их перед приготовлением нужно тщательно промыть под проточной водой. Первой закладывать гречку. На дно – еще немного масла, затем выложить гречневую крупу, а сверху – треть обжаренной овощной смеси.

Крупы засыпаются поочередно. Вначале – гречка.

Затем – перловка.

После – пшено.

Заключительный слой – рис.

Далее – перловая крупа и пшено. Все слои перекладывайте овощами. Верхним слоем выкладываем рис. Когда все готово, растворяем в воде немного соли и заливаем кашу большим количеством воды. В режиме «Рис/крупы» такая каша готовится полчаса.

В результате получается яркое, вкусное и очень сытное блюдо, даже несмотря на то, что приготовлено оно без мяса.

Для приготовления такого блюда все каши нужно взять в равных пропорциях, например, по 100 гр. Грибов на такое количество понадобится примерно столько же – 350-400 гр. А воды – 1 литр.

Если у вас нет мультиварки, такое блюдо можно приготовить и в духовке в керамической посуде. В этом случае для аромата можно добавить зубчик чеснока, получается гораздо вкуснее, чем привычный овощной плов, и всегда вызывает восторг у тех, кто пробует такую оригинальную смесь каш.