Десерт «Старая Рига»

Блюдо из творога, сметаны и сгущёнки получается нежнейшим, а его настоящая изюминка — яркий ананасовый вкус и кусочки экзотического фрукта внутри.
Приготовление
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Желатин залейте жидкостью от консервированных ананасов, размешайте и оставьте набухать на 15 минут.
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Творог, сметану, сгущёнку взбейте миксером, чтобы получилась пышная масса без комков.
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В кастрюле вскипятите воду и подогрейте желатин на водяной бане. Добавьте желатин в творожную массу и взбейте ещё раз.
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Нарежьте ананасы маленькими кусочками и размешайте с творожной массой.
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Перелейте массу в одну большую или несколько небольших форм и уберите в холодильник на 2–3 часа.
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