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Десерт «Старая Рига»

Десерт «Старая Рига»

Блюдо из творога, сметаны и сгущёнки получается нежнейшим, а его настоящая изюминка — яркий ананасовый вкус и кусочки экзотического фрукта внутри.

Десерт «Старая Рига»

Приготовление

  1. Желатин залейте жидкостью от консервированных ананасов, размешайте и оставьте набухать на 15 минут.

  2. Творог, сметану, сгущёнку взбейте миксером, чтобы получилась пышная масса без комков.

  3. В кастрюле вскипятите воду и подогрейте желатин на водяной бане. Добавьте желатин в творожную массу и взбейте ещё раз.

  4. Нарежьте ананасы маленькими кусочками и размешайте с творожной массой.

  5. Перелейте массу в одну большую или несколько небольших форм и уберите в холодильник на 2–3 часа.

 

 

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