Десерт «Старая Рига»

Блюдо из творога, сметаны и сгущёнки получается нежнейшим, а его настоящая изюминка — яркий ананасовый вкус и кусочки экзотического фрукта внутри.

Желатин залейте жидкостью от консервированных ананасов, размешайте и оставьте набухать на 15 минут.

Творог, сметану, сгущёнку взбейте миксером, чтобы получилась пышная масса без комков.

В кастрюле вскипятите воду и подогрейте желатин на водяной бане. Добавьте желатин в творожную массу и взбейте ещё раз.

Нарежьте ананасы маленькими кусочками и размешайте с творожной массой.