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Салат «Фруктовая метелка»

Название салата полностью отражает его суть. Это диетический фруктовый салат, который, при регулярном употреблении, например, утром и вечером, позволяет добиться снижения веса и очищения организма. Простота приготовления и наличие всех необходимых ингредиентов является безусловным плюсом. Кроме того, салатик можно подать в качестве десерта в любое время года — он получается ароматным и вкусным по сочетанию компонентов!

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Для приготовления салата «Фруктовая метёлка» нам понадобятся

  • Апельсин — 1 шт. (крупный)
  • Яблоко — 1 шт. (лучше использовать зеленое)
  • Киви — 2 шт.
  • Овсяные хлопья — 1 ст. ложка
  • Мёд — 1 ст. ложка

Салат «Фруктовая метелка»

Этапы приготовления салата «Фруктовая метелка»

  1. Измельчаем фрукты для нашей «метелки»: яблоки и киви на терке, апельсин режем дольками нужного размера. Поскольку яблоко быстро темнеет, его нужно тереть в последнюю очередь.Салат «Фруктовая метелка»
  2. Смешиваем все фруктовые ингредиенты нашего салата, добавляем столовую ложку овсяных хлопьев (можно чуть больше) и столовую ложку мёда. Я бы еще посоветовал овсяные хлопья немного подсушить на сковородке, чтобы они подрумянились и придали салату карамельный вкус.
  3. Все аккуратно перемешиваем и наш салат «Фруктовая метёлка» готов!Салат «Фруктовая метелка»

Подавать салат можно в креманках, десертных вазочках или глубоких бокалах для Мартини.

Фрукты выделяют много сока, поэтому салат необходимо готовить непосредственно перед подачей к столу.

Приятного аппетита!

 

 

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