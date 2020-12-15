Салат «Фруктовая метелка»

Название салата полностью отражает его суть. Это диетический фруктовый салат, который, при регулярном употреблении, например, утром и вечером, позволяет добиться снижения веса и очищения организма. Простота приготовления и наличие всех необходимых ингредиентов является безусловным плюсом. Кроме того, салатик можно подать в качестве десерта в любое время года — он получается ароматным и вкусным по сочетанию компонентов!

Для приготовления салата «Фруктовая метёлка» нам понадобятся

Апельсин — 1 шт. (крупный)

Яблоко — 1 шт. (лучше использовать зеленое)

Киви — 2 шт.

Овсяные хлопья — 1 ст. ложка

Мёд — 1 ст. ложка

Этапы приготовления салата «Фруктовая метелка»

Измельчаем фрукты для нашей «метелки»: яблоки и киви на терке, апельсин режем дольками нужного размера. Поскольку яблоко быстро темнеет, его нужно тереть в последнюю очередь. Смешиваем все фруктовые ингредиенты нашего салата, добавляем столовую ложку овсяных хлопьев (можно чуть больше) и столовую ложку мёда. Я бы еще посоветовал овсяные хлопья немного подсушить на сковородке, чтобы они подрумянились и придали салату карамельный вкус. Все аккуратно перемешиваем и наш салат «Фруктовая метёлка» готов!

Подавать салат можно в креманках, десертных вазочках или глубоких бокалах для Мартини.

Фрукты выделяют много сока, поэтому салат необходимо готовить непосредственно перед подачей к столу.

Приятного аппетита!