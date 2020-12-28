Десерты на новый год 2021 рецепты

Десерт всегда принято подавать после основных блюд, и когда наступает его очередь, далеко не все гости уже в состоянии его даже продегустировать. Ну, разве что, он выглядит так заманчиво и изысканно, что от него невозможно отказаться. Десерт в новогоднюю ночь – вообще отдельная история! После всех мясных и рыбных блюд, салатов с майонезом, которые к любимому празднику готовятся с особым усердием, очередь десерта может и не наступить.

Но как же может Новый год обойтись без сладкого? Решаем этот вопрос сейчас, потому что уже осталось совсем мало времени. Десерту – да! Только он должен быть очень лёгким, кроме тех сладостей, которые подаются к чаю позже, первого или второго января, когда уже все сытные праздничные блюда отойдут на второй план.

Можно даже сразу после прочтения статьи отправляться на кухню. Никаких сверхдефицитных продуктов не потребуется. Все пошаговые рецепты предлагаемых сладких блюд – простые в приготовлении, не требующие профессионального уровня кондитерского мастерства.

Десерты на Новый 2021 год, простое песочное печенье

С песочным тестом работать легко. Выемки для печенья разной формы, наверняка, найдутся у каждой хозяйки. Остаётся только заготовить глазурь для украшения – и за работу!

Ингредиенты:

Орехи (любые) 80 гр.

Изюм 100 гр.

Какао-порошок 150 гр.

Ваниль 10 гр.

Молоко, сгущённое 125 гр.

Сахарная присыпка 20 гр.

Яйца 6 шт.

Мука 900 гр. (+/- 70 гр.)

Масло 300 гр.

Коньяк 100 мл.

Сахарный песок 240 гр.

Сметана 250 гр.

Сода 15 гр.

Цедра апельсина 1 ст. ложка

Сахарная пудра 50 гр.

Способ приготовления:

Сливочное масло разделите: 50 граммов понадобится для приготовления шоколадной глазури, остальное – в тесто. Масло для теста можно заменить спредом. Пусть сливочный жир прогреется до комнатной температуры, но не растапливайте его. Разделите яйца на белки и желтки. Белки сразу отправьте в холодильник, чтобы лучше взбивались. Они тоже понадобятся для белковой глазури и пригодятся для пирожных из белкового теста. Муку просейте, добавьте соду и, перемешав, разделите на две части. В одну часть добавьте 50 граммов какао-порошка, тоже предварительно просеянного. Готовим два вида теста и все продукты делим пополам, на шоколадное и ванильное песочное тесто. В муку с какао прибавьте рубленые орехи, в белую мучную смесь положите запаренный и просушенный изюм, апельсиновую цедру (можно заменить эссенцией). Желтки и масло растирайте с сахаром добела. Если есть комбайн, то приготовление теста не доставит больших хлопот. Добавьте 6 граммов ванилина (3 пакетика). Остальные понадобятся для глазури. Влейте 50 мл коньяка — он улучшает качество песочного теста, делает его рассыпчатым. В масляно-яичную смесь добавьте постепенно сметану, взбейте. Разделите её на две части поровну и соедините с мучными смесями. Обе части теста хорошо перемешайте, заверните в плёнку и положите в холодильник на пару часов. Тем временем можно заняться приготовлением глазури для печенья. Оставшееся какао соедините со сгущёнкой и маслом. Хорошо перемешайте и варите на водяной бане до появления мелких пузырьков на поверхности. Затем добавьте столовую ложку коньяка и один пакетик ванилина (2 гр.), хорошо взбейте массу до появления глянца на поверхности. Для покрытия печенья глазурью шоколадная масса должна остыть до комнатной температуры. Два охлаждённых белка взбейте до устойчивой пены, прибавьте просеянную пудру, второй пакетик ванили и ложку коньяка для блеска и быстрого подсыхания. Тесто раскатайте на столе слоем не больше 1 см, вырезайте печенье разной формы, пользуясь фигурными выемками. Два вида теста можно комбинировать, как захочется. Духовку разогрейте до 2000С, присыпьте противни мукой и выпекайте печенье, разложив на листах в течение 7-8 минут. Не забывайте, что печенье увеличится в объёме при выпечке, поэтому выкладывайте его на расстоянии 1,0-1,5 см. Когда печенье остынет, покрывайте глазурью. Её тоже можно комбинировать. Посыпьте глазурь ореховой крошкой, цветным сахаром. Можно использовать кокосовую стружку. Дайте просохнуть на листах, чтобы глазурь не слипалась. Печенье можно упаковать в подарочные коробки и положит под ёлку или поставить подарочные коробочки на закусочные тарелки гостей.

Рождественский кекс с изюмом

Очень быстро готовится вот такой сладкий хлеб, который стал очень популярен в последние годы на десертном новогоднем столе.

Ингредиенты:

Сахар 170 гр.

Масло 230 гр.

Яйца 3 шт.

Сода 5 гр.

Ванильная эссенция 2 мл.

Соль – по вкусу

Мука 320 гр.

Изюм, цукаты (в ассортименте) 230 гр.

Коньяк или бренди 50 мл.

Цедра апельсиновая 20 гр.

Рецепт приготовления:

Взбивайте мягкое масло в течение 5-7 минут. Яйца взбейте с сахаром. Сахар должен раствориться. Взбитую яичную массу постепенно вливайте в масло, продолжая взбивание. Нарезанные кубиками цукаты и промытый изюм смешайте, присыпьте слегка ложкой муки. Добавьте сухофрукты в жидкую часть теста. Перемешайте, введите ванильную эссенцию, цедру свежего апельсина, коньяк. Просеянную муку соедините с содой и солью. Соль в сладкую выпечку нужно добавлять обязательно, маленькую щепотку. Можно её вводить не в мучную смесь, а добавлять при взбивании яиц. Теперь постепенно добавляйте мучную смесь в жидкую массу. Замешайте однородное тесто. Разогрейте духовку до 200-2100С. Форму застелите промасленной бумагой, заполните её тестом на ¾ объёма. Выпекайте 30-35 минут.

Из указанного объёма продуктов получится два больших кекса, весом по 550 граммов. Из этого же теста можно приготовить штучные изделия. Если есть формы в виде мишек или зайчиков, то порадуйте малышей. После охлаждения переложите выпечку на лист пергамента, присыпьте «снежком» из сахарной пудры.

Хранить такую выпечку можно в течение недели, завернув в пергамент и в целлофановые пакеты. При этом кексы абсолютно не потеряют своей свежести, только положите упакованные сладости на нижнюю полку холодильника или вынесите на балкон.

Бисквитный торт с маком и нежным суфле

Выглядит такой тортик ярко и солнечно, что вполне соответствует новогоднему антуражу, а для украшения главного новогоднего десерта потребуется совсем немного времени, потому что внимание привлечёт яркая фруктовая глазурь с небольшими элементами шоколадных дропсов, или печенья, для контраста. Их можно заменить белыми шариками из сливок, конфетами-драже, дольками киви, кокосовой стружкой. Тоже будет выглядеть ярко, презентабельно и очень аппетитно.

Бисквитную заготовку можно испечь за 2-3 дня до праздника, а к сборке и украшению торта приступайте тридцатого декабря, чтобы он хорошо пропитался кремом, и соединились все ароматы.

Ингредиенты для коржей:

Мука 100 гр.

Крахмал 30 гр.

Яйца диетические 5 шт.

Сахарная пудра 90 гр.

Мак кондитерский 70 гр.

Ванилин кристаллический 4 гр.

Корица 0,5 гр.

Разрыхлитель 5 гр.

Соль – экстра 1 гр.

Для пропитки коржей:

Десертное вино белое 60 мл

Мёд жидкий 3 столовые ложки

Фруктовый сок 50 мл (лучше цитрусовый)

Для крема:

Сливки кондитерские (33%) 250 гр.

Масло 120 гр.

Пудра сахарная 160 гр.

Желатин быстрорастворимый 20 гр.

Молоко 100 мл.

Коньяк 25 мл.

Для глазури:

Пудра 450 гр.

Сливочное масло 82,5% (!) 250 гр.

Лимонная кислота (обязательно) 2 гр.

Фруктовый сок 75 мл.

Шафран 2 гр.

Эссенция по вкусу

Для украшения:

Дропсы шоколадные или стружка, дольки фруктов, мятные листочки, кокосовая стружка

Приготовление коржей:

Яйца, крупные и свежайшие, взбивайте до троекратного увеличения объёма. Для ускорения процесса прибавьте в чашу миксера щепотку соли. Желательно белки и желтки взбивать по отдельности, чтоб увеличить пышность теста. Взбивать нужно обязательно только в сухой и чистой посуде, без малейших следов жира. Желтки перед взбиванием нужно выдерживать при комнатной температуре, а белки нужно охлаждать. Отдельно взбейте до кремообразной консистенции мягкое масло и пудру. Много сладкого в бисквитное тесто добавлять не нужно, чтобы бисквит получился нежным, не пересушенным и не затянутым. Он будет хорошо пропитываться. Смешайте муку и крахмал, просейте и добавьте мак. В жидкую часть добавляйте жидкие ароматизаторы, а в сухую – порошки. Соединяя масляную массу с яичной, введите сначала желтки, аккуратно перемешивая тесто лопаткой, движениями от края к центру и снизу вверх. Затем прибавьте мучную смесь. Чтобы тесто не оседало, и бисквит получился пышным, просеивайте в яично-масляную смесь муку через ситечко, небольшими порциями. Перемешайте тесто до однородной консистенции, затем по одной ложке вводите взбитые белки. Ни в коем случае не используйте миксер. Перемешивайте только лопаткой. Готовое бисквитное тесто нужно сразу выпекать. Духовка должна быть разогрета заранее до 1800С. Формы выстелите промасленным пергаментом. Бисквит можно выпечь целым, а потом, после расстойки разрезать на три коржа, но, если боитесь, что это не получится, разделите тесто на три части и выпекайте по отдельности.

Целый бисквит выпекается в круглой разъёмной форме, диаметром 26-28 см; она заполняется тестом на половину объёма.

Чтобы выпечь коржи отдельно, наливайте тесто в подготовленные одинаковые формы и ставьте в духовку одновременно. Бисквитное тесто быстро оседает, и его нельзя надолго оставлять в сыром виде. Для выпечки тонких коржей наливайте тесто в форму на 1,5 см высоты.

Время выпекания целого бисквита – 25-30 минут. Тонкие бисквиты выпекаются в течение 8-10 минут. В процессе выпекания нельзя открывать духовку, пока поверхность полуфабрикатов не подрумянится. Проверьте деревянной палочкой готовность бисквитов. Поставьте горячие коржи в формах на решётку или деревянную подставку до полного остывания. После переложите на рабочую поверхность, пропитайте смесью из мёда, десертного вина и сока, смазывая поверхность бисквитов силиконовой кисточкой. Выдержите их не менее 7-8 часов, накрыв фольгой и убрав в прохладное место.

Приготовление крема:

Охлаждённые кондитерские сливки взбивайте в высокой чаше. Желательно, чтобы ёмкость была металлической, из нержавеющей стали, и желательно установить её на «ледяную подушку». Замороженный колотый лёд приготовьте заранее. Сливки быстрее взобьются. Отдельно взбейте масло добела, добавляя постепенно просеянную пудру. Подогрейте молоко до 30 0С и растворите в нём желатин. Вводите молоко в масло, а потом, когда смесь загустеет, введите в неё сливки, по одной ложке, перемешивая.

Готовым кремом смажьте бисквитные коржи, и соедините их. Осталось покрыть торт глазурью и украсить.

Приготовление глазури:

Во взбитое масло постепенно добавляйте просеянную пудру, не прекращая взбивания. Соедините фруктовый сок с остальными ингредиентами и добавьте в масляную смесь. Если не окажется под рукой шафрана, замените его порошком куркумы, чтобы придать глазури насыщенный жёлтый цвет. Куркуму ещё называют индийским шафраном, и по свойствам она сходна с дорогой иранской специей. Взбивайте глазурь до появления глянца. Она должна стать густой, но пластичной

Покройте поверхность торта, поставьте изделие в холодильник для застывания. После украсьте десерт по своему вкусу.

Пирожное «Зимняя сказка»

Для приготовления меренги потребуется:

Сахар 2 ст.

Яичные белки 8 шт.

Лимонный сок 0,5 ч. л.

Ванилин 2 уп.

Для приготовления крема потребуется:

Сгущённое молоко 1 банка

Сливочное масло 400 гр.

Для приготовления сиропа потребуется:

Клюква 400 гр.

Сахар 200 гр.

Вода 200 мл.

Способ приготовления:

Взбейте белки с сахаром, добавьте лимонный сок и поставьте миску на паровую баню. Следите за тем, чтобы дно емкости не касалось кипящей воды. Продолжайте взбивать белковую массу на небольшой скорости до густоты. Снимите миску с огня, всыпьте ванилин и взбивайте еще в течение 5-7 минут на высокой мощности, пока масса не превратится в густую пену. Когда крем будет готов, выложите его в кондитерский мешок. Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте маслом и начинайте отсаживать на нее крем в виде гнезд. В результате они должны иметь высокую круглую форму с пустотой внутри и тонким дном. Отправьте сформированные корзиночки в нагретую до 105-110 градусов духовку на 1,5-2 часа, чтобы они подсохли. Смешайте в кастрюле воду и сахар и накипятите. Залейте сладкую воду в замороженную клюкву, аккуратно перемешайте и оставьте ее размораживаться и пропитываться сиропом на 3 часа, после чего откиньте на сито и дайте ей стечь. По желанию можно использовать любые другие ягоды замороженные или свежие. Взбейте размягченное масло миксером. Добавляйте в него по одной ложке сгущенки, не прекращая взбивание. Крем должен получиться белой однородной консистенции. Заполните кремом кондитерский мешок и заполните пустоты в корзиночках. Обваляйте ягоды в сахаре и выкладывайте их поверх крема. По желанию можно сверху украсить листиком мяты.

Пирожное «Шишка»

Ингредиенты:

Хлопья кукурузные шоколадные 300 гр.

Масло сливочное 160 гр.

Печенье 160 гр.

Сгущённое молоко 200 мл.

Сухое молоко 300 гр.

Печенье соломка 8 шт.

Какао порошок 4-6 ст. л.

Сахарная пудра 5 ст. л.

Способ приготовления:

Растопите сливочное масло в микроволновке или на водяной бане. Разомните печенье в мелкую крошку. Добавьте какао и сухое молоко и тщательно перемешайте. Влейте в приготовленную смесь масло и сгущенное молоко. Вмешивайте ингредиенты постепенно, контролируя густоту шоколадной основы. Перемешивайте до образования густой однородной массы. Возьмите печенье соломку и поочередно формируйте на каждой палочке конус из шоколадной смеси. После того как вся масса будет распределена, начинайте вставлять в нее хлопья. Размещайте их по кругу и под углом в шахматном порядке, продвигаясь снизу вверх, чтобы полученная форма напоминала шишку. Отломайте лишнее печенье и замаскируйте торчащий край шоколадной смесью. Посыпьте готовые шишки сахарной пудрой. Чтобы равномерно распределить ее по поверхности пирожного, используйте мелкое ситечко. Поставьте готовый десерт в холодильник на 30 минут.

Пирожное «Капучино»

Ингредиенты:

Яйца 8 шт.

Сахар 350 гр.

Ванилин 2 уп.

Мука 100 гр.

Крахмал 4 ст. л.

Какао-порошок 6 ч. л.

Сыр сливочный 500 гр.

Сливки (от 30%) 500 гр.

Желатин 2 ст. л.

Кофе крепкий 2 ч. л.

Способ приготовления:

Возьмите 6 яиц и отделите белки от желтков. Поместите белки в емкость для взбивания, добавьте 100 гр. сахарного песка и взбивайте до образования крепкой пены. Убедитесь, что белковая масса взбита хорошо. Для этого переверните емкость – если белок начнет вытекать, продолжайте взбивать. Пока взбивается белок, поставьте прогревать духовку до 170 градусов – она должна быть подготовленной к выпеканию к моменту завершения приготовления теста. Смешайте желтки с ванилином и 100 гр. сахара. Взбивайте миксером, пока они не побелеют и образуют кремообразную массу. Влейте яичные желтки в белковую пену и аккуратно перемешайте массу силиконовой лопаткой. Использовать миксер или венчик и взбивать яйца не разрешается, поскольку это приведет к оседанию пены. Перемешивайте массу от края к центру плавными движениями. Просейте муку, чтобы она насытилась воздухом, и смешайте с крахмалом. Начинайте постепенно вмешивать муку в яичную массу. Добавляйте ее в несколько приёмов – это позволит не допустить появления комочков и избежать оседания теста. Разделите тесто на две равные части. Просейте в одну из них какао и перемешайте. Выложите белое тесто в кондитерский шприц и выдавливайте полосками на застеленный пергаментной бумагой противень. Размещайте бисквитные полоски по диагонали на расстоянии 0,5-1 см. друг от друга. Поступите так же и с шоколадным тестом, только на этот раз размещайте его в оставшихся промежутках. Выпекайте бисквит в течение 10-15 минут и следите за тем, чтобы белый корж не начал коричневеть. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки – она должна быть сухой, если тесто пропеклось. Выложите бисквит на сухое присыпанное сахаром полотенце. Сформируйте из него рулет, пока он еще горячий, чтобы он не раскрошился и не сломался. Сверните валиком другое полотенце и положите на корж, обрежьте неровные края и заверните рулет. Когда бисквит остынет, достаньте полотенце. Придайте ему округлую форму с помощью фольги, обмотанной вокруг нее. Нарежьте рулет полосками по длине равными окружности стенок формочек. Заварите 100 мл. крепкого кофе, процедите и дайте ему остыть. Замачивайте в холодном кофе желатин 10-15 минут, затем поставьте на огонь растворяться. Взбивайте сливки с оставшимся сахаром до устойчивых пиков. Добавьте сливочный сыр и желатиновую смесь. Поставьте бисквитные цилиндры на бумажную подложку и разложите внутрь крем. Выложите оставшийся крем в кондитерский мешок и украсьте верх пирожных. По желанию сверху можно потрусить какао или тёртым шоколадом. Отправьте в холодильник на 4-5 часов

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