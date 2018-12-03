Закуска «Гламурные свинки»

Теперь займемся зеленой «полянкой» для наших поросят. Для этого ломтики хлеба разрезать пополам. Сыр натереть на мелкой терке, к нему добавить зубчик чеснока, пропущенного через пресс и 3 ст. л. майонеза и перемешать. Зелень укропа мелко нашинковать. Хлеб можно взять любой, по вкусу. У меня хлеб злаковый, потому что мне кажется, что такая основа-полянка будет еще вкуснее.