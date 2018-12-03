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Закуска «Гламурные свинки»

Закуска «Гламурные свинки»
 

Закуска — это изюминка любого праздничного стола! Оригинальные и нарядные закуски возбуждают аппетит и создают праздничное настроение. Поэтому такие симпатичные румяные свинки — символ наступающего года, отлично будут смотреться на Новогоднем столе! Изюминка этих поросят в том, что они скрывают в себе разные виды начинок, что заставит гостей еще не раз обратить на себя внимание!

ИНГРЕДИЕНТЫ
 10 шт.
2 ст. л.
2 ст. л.
2 ст. л.
1 шт.
50 г
50 г
80 г
1 шт.
100 г
1 зубчик
5 шт.
2 шт.
8 ст. л.
по вкусу
по вкусу
1 пучок
Вареную свеклу нарезать на небольшие ломтики и сложить в глубокую емкость или миску.
Вареную свеклу нарезать на небольшие ломтики и сложить в глубокую емкость или миску.
Свеклу залить кипятком.
Свеклу залить кипятком.
В горячий свекольный рассол опустить сваренные до готовности и очищенные от скорлупы, яйца. Этот «компот» оставить примерно на 1 час, чтобы яйца за это время окрасились в розовый цвет.
В горячий свекольный рассол опустить сваренные до готовности и очищенные от скорлупы, яйца. Этот «компот» оставить примерно на 1 час, чтобы яйца за это время окрасились в розовый цвет.
Пока яйца окрашиваются, приготовим начинку. Для этого луковицу и грибы мелко нашинкуем и обжарим до золотистого цвета на растительном масле. Присолить и поперчить по вкусу.
Пока яйца окрашиваются, приготовим начинку. Для этого луковицу и грибы мелко нашинкуем и обжарим до золотистого цвета на растительном масле. Присолить и поперчить по вкусу.
Отварное филе индейки так же нарезать на небольшие кусочки.
Отварное филе индейки так же нарезать на небольшие кусочки.
На большое блюдо соберем все необходимые для начинки ингредиенты, в том числе консервированные — кукурузу, фасоль и зеленый горошек ТМ «Фрау Марта».
На большое блюдо соберем все необходимые для начинки ингредиенты.
Теперь займемся зеленой «полянкой» для наших поросят. Для этого ломтики хлеба разрезать пополам. Сыр натереть на мелкой терке, к нему добавить зубчик чеснока, пропущенного через пресс и 3 ст. л. майонеза и перемешать. Зелень укропа мелко нашинковать. Хлеб можно взять любой, по вкусу. У меня хлеб злаковый, потому что мне кажется, что такая основа-полянка будет еще вкуснее.
Теперь займемся зеленой «полянкой» для наших поросят. Для этого ломтики хлеба разрезать пополам. Сыр натереть на мелкой терке, к нему добавить зубчик чеснока, пропущенного через пресс и 3 ст. л. майонеза и перемешать. Зелень укропа мелко нашинковать. Хлеб можно взять любой, по вкусу. У меня хлеб злаковый, потому что мне кажется, что такая основа-полянка будет еще вкуснее.
Каждый ломтик хлеба обмазать сырно-чесночной массой и обмакнуть в нашинкованный укроп. В итоге получаются ароматные зеленые лужайки для поросят.
Каждый ломтик хлеба обмазать сырно-чесночной массой и обмакнуть в нашинкованный укроп. В итоге получаются ароматные зеленые лужайки для поросят.
Теперь приступим к нашим свинкам. Каждое яйцо обсушить и срезать «брюшко». Желток удалить.
Теперь приступим к нашим свинкам. Каждое яйцо обсушить и срезать «брюшко». Желток удалить.
Теперь даем волю фантазии и в мисках собираем несколько видов начинок, добавляя в каждую желток и майонез по вкусу.
Теперь даем волю фантазии и в мисках собираем несколько видов начинок, добавляя в каждую желток и майонез по вкусу.
Таким образом фаршируем все яйца. Можно конечно приготовить и один вид начинки, но мне кажется, что несколько видов будет намного интереснее и увлекательнее для гостей.
Таким образом фаршируем все яйца. Можно конечно приготовить и один вид начинки, но мне кажется, что несколько видов будет намного интереснее и увлекательнее для гостей.
Из оставшихся «брюшек» вырезаем пятачки, ушки и хвостики и с помощью майонеза закрепляем на свинках. Глазки можно сделать из гвоздики или черного перчика. Готовых свинок укладываем на полянки.
Из оставшихся «брюшек» вырезаем пятачки, ушки и хвостики и с помощью майонеза закрепляем на свинках. Глазки можно сделать из гвоздики или черного перчика. Готовых свинок укладываем на полянки.
Я думаю, что такие симпатичные и вкусные поросятки украсят любой праздничный стол!
Я думаю, что такие симпатичные и вкусные поросятки украсят любой праздничный стол!
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новогодние рецептыЗакускихолодные закускикулинария
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