Клюквенный десерт

Нам понадобится
- желатин30 г
- клюква250 г
- сахар150 г
- сливки 33%500 мл
- сахарная пудра100 г
- мята2 веточки
Приготовление
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Желатин замочить в небольшом количестве холодной воды. Ягоды вымыть, обсушить, 50 г отложить для украшения. Клюкву вымыть, хорошо обсушить на полотенце, сложить в миску и размять. Сок процедить.
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Отжимки залить 500 мл воды, поставить на огонь, довести до кипения и варить 5 мин. Процедить через марлю, добавить сахар и снова довести до кипения.
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Снять сироп с огня, влить свежевыжатый клюквенный сок и подмешать желатин. Разлить по маленьким формочкам, дать остыть и убрать в холодильник на 6 ч.
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Сливки взбить венчиком с сахарной пудры. Перед подачей на стол застывший десерт переложить на тарелки и украсить взбитыми сливками. Можно также декорировать ягодами и листочками мяты.
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