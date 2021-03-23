Клюквенный десерт

Желатин замочить в небольшом количестве холодной воды. Ягоды вымыть, обсушить, 50 г отложить для украшения. Клюкву вымыть, хорошо обсушить на полотенце, сложить в миску и размять. Сок процедить.

Отжимки залить 500 мл воды, поставить на огонь, довести до кипения и варить 5 мин. Процедить через марлю, добавить сахар и снова довести до кипения.

Снять сироп с огня, влить свежевыжатый клюквенный сок и подмешать желатин. Разлить по маленьким формочкам, дать остыть и убрать в холодильник на 6 ч.