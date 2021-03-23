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Клюквенный десерт

Клюквенный десерт

Нам понадобится

  • желатин
    30 г
  • клюква
    250 г
  • сахар
    150 г
  • сливки 33%
    500 мл
  • сахарная пудра
    100 г
  • мята
    веточки

Приготовление

  1. Желатин замочить в небольшом количестве холодной воды. Ягоды вымыть, обсушить, 50 г отложить для украшения. Клюкву вымыть, хорошо обсушить на полотенце, сложить в миску и размять. Сок процедить.

  2. Отжимки залить 500 мл воды, поставить на огонь, довести до кипения и варить 5 мин. Процедить через марлю, добавить сахар и снова довести до кипения.

  3. Снять сироп с огня, влить свежевыжатый  клюквенный сок и подмешать желатин. Разлить по маленьким формочкам, дать остыть и убрать в холодильник на 6 ч.

  4. Сливки взбить венчиком с сахарной пудры. Перед подачей на стол застывший десерт переложить на тарелки и украсить взбитыми сливками. Можно также декорировать ягодами и листочками мяты.

 

 

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