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Картофель пай

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Картофель пай — еще один рецепт приготовления жареной картошки.  Напоминает картофель фри, но он намного тоньше нарезается и жарится на сковороде.

Готовить картофель пай просто и достаточно быстро и используется и как гарнир и как самостоятельное блюдо. Тонкая хрустящая картофельная соломка замечательно подходит к мясу, рыбе и птице.  Также картофель пай используется в салатах.

Картофель пай

Чтобы приготовить картофель пай понадобится

Картофель пай

На 2 порции

  • Картофель. 200-250 гр.
  • Крахмал. 1 столовая ложка.
  • Растительное масло. 70-100 мл.
  • Соль. По вкусу.

Готовим картофель пай.

Картофель чистим и нарезаем очень тонкой соломкой примерно 3-4 мм толщиной.  Такая нарезка называется жюльен.  Можно, конечно, использовать терку для корейской моркови, но намного лучше использовать острый нож.

Картофель пай

Нарезанный картофель на 10-15 минут отправляем в кастрюлю с холодной водой.

Картофель пай

Затем откидываем картофель на дуршлаг, промываем от остатков крахмала под проточной водой  и обсушиваем картофельную соломку бумажными полотенцами.

Картофель пай

Перекладываем половину нарезанного картофеля в пакет и высыпаем в него половину столовой ложки крахмала.

Картофель пай

Закрываем  пакет, стараясь, чтобы в нем осталось как можно больше свободного места и интенсивно трясем.

  

Картофельный салат с охотничьими колбасками

Казалось бы, зачем сначала промывать картофельную соломку от крахмала, а потом добавлять крахмал в пакет.  Этот прием позволяет сделать картофель более хрустящим после обжаривания.

Разогреваем в сковороде растительное масло.  Слой масла должно быть примерно 5 мм, чтобы соломка почти полностью была погружена в него.

Обжаривать картофель пай лучше частями, а не сразу выкладывать всю картошку в масло.

В разогретое масло выкладываем картофель, распределяем его равномерно по дну сковородки  и, не перемешивая, обжариваем с одной стороны примерно минуты 3-4.  До уверенной поджаристой корочки.

Затем  одним блином переворачиваем картофель на другую сторону.  И доводим картофель пай до готовности примерно минуты полторы-две.

Картофель пай

Выкладываем картошку на бумажные полотенца, чтобы впиталось излишнее масло и горячей подаем на стол,  можно как гарнир, можно как закуску с томатнымсырным или другими соусами.  Солим картофель уже на тарелке, лучше брать соль крупного помола, возможно чесночную или перечную.

Все, картофель пай готов.  Зовем всех к столу.

Картофель пай

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