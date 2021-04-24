Картофель пай — еще один рецепт приготовления жареной картошки. Напоминает картофель фри, но он намного тоньше нарезается и жарится на сковороде.
Готовить картофель пай просто и достаточно быстро и используется и как гарнир и как самостоятельное блюдо. Тонкая хрустящая картофельная соломка замечательно подходит к мясу, рыбе и птице. Также картофель пай используется в салатах.
Чтобы приготовить картофель пай понадобится
На 2 порции
- Картофель. 200-250 гр.
- Крахмал. 1 столовая ложка.
- Растительное масло. 70-100 мл.
- Соль. По вкусу.
Готовим картофель пай.
Картофель чистим и нарезаем очень тонкой соломкой примерно 3-4 мм толщиной. Такая нарезка называется жюльен. Можно, конечно, использовать терку для корейской моркови, но намного лучше использовать острый нож.
Нарезанный картофель на 10-15 минут отправляем в кастрюлю с холодной водой.
Затем откидываем картофель на дуршлаг, промываем от остатков крахмала под проточной водой и обсушиваем картофельную соломку бумажными полотенцами.
Перекладываем половину нарезанного картофеля в пакет и высыпаем в него половину столовой ложки крахмала.
Закрываем пакет, стараясь, чтобы в нем осталось как можно больше свободного места и интенсивно трясем.
Казалось бы, зачем сначала промывать картофельную соломку от крахмала, а потом добавлять крахмал в пакет. Этот прием позволяет сделать картофель более хрустящим после обжаривания.
Разогреваем в сковороде растительное масло. Слой масла должно быть примерно 5 мм, чтобы соломка почти полностью была погружена в него.
Обжаривать картофель пай лучше частями, а не сразу выкладывать всю картошку в масло.
В разогретое масло выкладываем картофель, распределяем его равномерно по дну сковородки и, не перемешивая, обжариваем с одной стороны примерно минуты 3-4. До уверенной поджаристой корочки.
Затем одним блином переворачиваем картофель на другую сторону. И доводим картофель пай до готовности примерно минуты полторы-две.
Выкладываем картошку на бумажные полотенца, чтобы впиталось излишнее масло и горячей подаем на стол, можно как гарнир, можно как закуску с томатным, сырным или другими соусами. Солим картофель уже на тарелке, лучше брать соль крупного помола, возможно чесночную или перечную.
Все, картофель пай готов. Зовем всех к столу.
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