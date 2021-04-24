Картофель пай — еще один рецепт приготовления жареной картошки. Напоминает картофель фри, но он намного тоньше нарезается и жарится на сковороде.

Готовить картофель пай просто и достаточно быстро и используется и как гарнир и как самостоятельное блюдо. Тонкая хрустящая картофельная соломка замечательно подходит к мясу, рыбе и птице. Также картофель пай используется в салатах.

Чтобы приготовить картофель пай понадобится

На 2 порции

Картофель. 200-250 гр.

Крахмал. 1 столовая ложка.

Растительное масло. 70-100 мл.

Соль. По вкусу.

Готовим картофель пай.

Картофель чистим и нарезаем очень тонкой соломкой примерно 3-4 мм толщиной. Такая нарезка называется жюльен. Можно, конечно, использовать терку для корейской моркови, но намного лучше использовать острый нож.

Нарезанный картофель на 10-15 минут отправляем в кастрюлю с холодной водой.

Затем откидываем картофель на дуршлаг, промываем от остатков крахмала под проточной водой и обсушиваем картофельную соломку бумажными полотенцами.

Перекладываем половину нарезанного картофеля в пакет и высыпаем в него половину столовой ложки крахмала.

Закрываем пакет, стараясь, чтобы в нем осталось как можно больше свободного места и интенсивно трясем.

Казалось бы, зачем сначала промывать картофельную соломку от крахмала, а потом добавлять крахмал в пакет. Этот прием позволяет сделать картофель более хрустящим после обжаривания.

Разогреваем в сковороде растительное масло. Слой масла должно быть примерно 5 мм, чтобы соломка почти полностью была погружена в него.

Обжаривать картофель пай лучше частями, а не сразу выкладывать всю картошку в масло.

В разогретое масло выкладываем картофель, распределяем его равномерно по дну сковородки и, не перемешивая, обжариваем с одной стороны примерно минуты 3-4. До уверенной поджаристой корочки.

Затем одним блином переворачиваем картофель на другую сторону. И доводим картофель пай до готовности примерно минуты полторы-две.

Выкладываем картошку на бумажные полотенца, чтобы впиталось излишнее масло и горячей подаем на стол, можно как гарнир, можно как закуску с томатным, сырным или другими соусами. Солим картофель уже на тарелке, лучше брать соль крупного помола, возможно чесночную или перечную.

Все, картофель пай готов. Зовем всех к столу.