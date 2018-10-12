Сегодня я хочу поделиться рецептом торта, который в моей семье готовили в сезон вишни. Это торт "Монастырская изба". Вместо привычных круглых бисквитов будем печь вкуснейшие рассыпчатые трубочки с вишней и выкладывать их в виде шалаша, промазывая кремом из взбитых сливок и Маскарпоне. Обязательно испеките, заварите вкусный травяной чай и проведите вечер в кругу семьи.

Торт «Монастырская изба»

Ингредиенты:



Тесто



250 г сливочного масла (замороженного)

250 г сметаны

50 г сахара

560 г муки

щепотка соли



Начинка



900 г свежей вишни (можно замороженной)

12 ст.л. сахара

3 ст.л. крахмала



Крем



400 г Маскарпоне (сливочного сыра)

400 г сливок 33-38 % (для взбивания)

150-180 г сахарной пудры (по вкусу)



Украшение



Лепестки миндаля

Приготовление:

1. Просеять муку с солью в большую чашу. Натереть на терке замороженное сливочное масло. Перетереть вместе с мукой до однородного состояния. Добавить сахар, перемешать. Добавить сметану, замесить тесто, собрать в шар. Убрать в холодильник на 2-3 часа.

2. Освободить вишню от косточки, сложить в дуршлаг и отставить в сторону.

3. Сливки (в жидком состоянии) смешать с Маскарпоне до однородности, затянуть пленкой и убрать в холодильник.

4. Сахар и крахмал смешать в пиале.

5. Достать тесто из холодильника, присыпать поверхность стола мукой и разделить тесто на три части. Взять одну часть теста, остальное убрать обратно в холодильник.

6. Раскатать тесто в прямоугольник 25х20, разделить на полоски по 5 см.

Взять одну полоску, чуть растянуть рукой, распределить по всей длине одну столовую ложку подготовленной смеси из сахара и крахмала, сверху выложить вишенки в ряд, хорошо защипнуть и чуть прокатать по столу, чтобы сгладить шов. Таким образом сформировать остальные «трубочки».

7. Отправить в духовку первую партию при температуре 190 С на 20-25 минут. В итоге получится 15 «трубочек». Готовые «трубочки» полностью остудить.

8. Достать чашу с Маскарпоне и сливками из холодильника, добавить сахарную пудру и взбить до пышности.

Сборка торта:

Первые пять трубочек выложить на блюдо и покрыть кремом (удобнее это делать при помощи кондитерского мешка). Затем сверху выложить четыре трубочки и так же покрыть кремом. Затем выложить ряд из трех-двух-одной трубочек, каждый ряд промазать кремом.

Поверхность торта покрыть кремом и выровнять. Обсыпать торт обжаренными миндальными лепестками. Убрать в холодильник на ночь.